大學生口袋名單！中興大學夢幻「迷霧早午餐」 來店限定「小精靈」烤肉起司流成河

【迷霧早午餐】位於中興大學的美食商圈，於五權南路上的一處轉角，而店內的空間擺設有如來到宮崎駿筆下的夢幻動畫世界，可見桌邊呆萌的龍貓、Q版的無臉男與一大片龍貓專屬的窗牆造景，讓人直呼超好拍！

▲內用座位有兩人桌與靠牆吧台，也有戶外四人桌。

【迷霧早午餐】的菜單品項相當豐富，有現烤土司、三明治、多口味的厚片與祕堡系列和蛋餅，單品區也有多種少見的特色小點，而總店限定的隱藏菜單「小精靈」奶酥厚片讓人一早就被萌翻！

▲【迷霧早午餐】菜單

小精靈

吃個奶酥厚片也能被萌翻！喜愛宮崎駿動畫的老闆將這份愛加入自家的早餐裡，可愛的小精靈以巧克力碎組合，搭著底層厚抹的奶酥簡直絕配！

烤肉起司蛋吐司

【迷霧早午餐】的起司蛋吐司切開就是要成河！可見瀑布流下來般的起司河，搭著鹹香的烤肉片一起，是最萬惡的組合，也是店內的人氣招牌。

大阪燒蛋餅

店內的蛋餅也有一般較少見的主食，像是這款「大阪燒」以培根高麗菜蛋餅淋上特調醬汁與柴魚、美乃滋，入口的鹹甜風味相當特別，若喜歡厚實口感也可升級成南瓜抓餅喔。

雙色薯泥菠蘿堡

老闆手作的雙色薯泥以天然的火龍果染色，搭配葡萄乾、生菜、美乃滋一起，大口咬下先感受菠蘿堡的香甜麵包香，而化口的薯泥在葡萄乾與醬料的點綴下更添層次風味。

老闆的黃金芋丸

老闆私心推薦的黃金芋丸也是單點系列中的特色品項，酥炸的芋丸撒上胡椒粉，咬一口的濃郁香氣，讓身為芋頭控的朋友每每到店都會點上一份。

▲紅茶鮮奶、蘋果紅茶

【迷霧早午餐】在興大商圈開業已走過六年多的時光，平價的早午餐在主食的選擇上有別於其他連鎖早餐店，而用料不手軟的餐點也深獲學生族群的喜愛，加上店內宛如身歷宮崎駿動畫裡的可愛氣氛佈置，讓人來到此不只是吃早餐，更能享受在迷霧中的恬靜自然。下回來到興大商圈想找個角落坐下，可以來【迷霧早午餐】享受一番。

迷霧早午餐興大總店

店家地址：台中市南區五權南路294號

店家電話：0422658378

營業時間：07:30–14:30(週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3vF1HbC





迷霧早午餐-雲林豬寶店

店家電話：05-6329575

營業時間：7:30～15:00（週二公休）

店家地址：雲林縣虎尾鎮和平路94號





迷霧早午餐-大里朝柴店

店家電話：04-24876711

營業時間：7:00～14:30（週三公休）

店家地址：台中市南大里區鐵路街38號





迷霧早午餐-博館店

店家電話：04-22080076

營業時間：7:00-14:00（週三公休）

店家地址：台中市北區西屯路一段420號





迷霧早午餐-至善店

店家電話：04-27060803

營業時間：7:00～14:00（不定時公休）

店家地址：台中市西屯區至善路22號





延伸閱讀>>貓奴快朝聖！中興大學旁輕食店30多款爆餡熱壓吐司鹹甜好滋味

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」