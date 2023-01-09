咖哩控看過來！台中平價咖哩宴 結合日式、泰式、印度口味經典三巨頭
台中職人咖哩風味雲集，身為咖哩控若沒吃過【飯醬】，別說你已經找到最美味的了！【飯醬】以泰式綠咖哩、日式煎焙咖哩、印度奶油咖哩三巨頭為主打，搭配大塊又迷人的炸豬排，與軟嫩滑順的半熟溫泉蛋，讓人體驗偽出國的味蕾饗宴。
【飯醬】的泰式綠咖哩復刻南洋風情，加入多種南洋香料、經典靈魂主角「濃郁蝦醬」，讓入口的風味可感受綠咖哩微微刺辣卻又被蝦醬包覆後的溫潤，熱愛綠咖哩的朋友可別錯過囉！
而經典的日式煎焙咖哩將鹹甜的日式咖哩融合碳焙可可香，讓基底的蔬果甜香更加迷人味遠，沾上炸豬排更添幸福感；最後來到印度奶油咖哩，也是店內最獨道的風味，印度香料在熟成後的濃郁滋味因為奶油的香氣而更添層次，成為熟成咖哩界的翹楚之一，相當迷人。
若吃完【飯醬】的咖哩後，已對它念念不忘，目前店家也有推出「即食調理包」，簡單加熱配上白飯就能很美味，在家也可依自己喜愛的蔬菜去做搭配，讓咖哩成為日常飯食中的小確幸。
「飯．醬」當年是由兩位年輕人在夢想的交織下所創立，曾服務於日本米其林餐廳、澳洲凡賽斯酒店的周老闆，與有著樹丼食堂背景的賴老闆，一同將對料理的熱情融入其中，讓餐桌上的美食能帶有各國風情元素，而「美味與平價」也是老闆們想帶給大家的，讓午晚餐的選擇不再只有便當，你也可來【飯醬】坐下品嘗、線上訂購外送到府，現在外帶透過線上點餐，還另享有折扣！
飯醬curry's&stew
店家地址：台中市南屯區京展街221號
店家電話：0902270057
營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00
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