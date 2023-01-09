快訊

不是超商！台灣路上「1種店」到處都是 網友自豪：贏日本了

中重症今增114例！40多歲女確診當晚病況惡化過世

直播／今新增本土確診16,902例、境外416例 40人病歿

咖哩控看過來！台中平價咖哩宴 結合日式、泰式、印度口味經典三巨頭

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

台中職人咖哩風味雲集，身為咖哩控若沒吃過【飯醬】，別說你已經找到最美味的了！【飯醬】以泰式綠咖哩、日式煎焙咖哩、印度奶油咖哩三巨頭為主打，搭配大塊又迷人的炸豬排，與軟嫩滑順的半熟溫泉蛋，讓人體驗偽出國的味蕾饗宴。

【飯醬】的泰式綠咖哩復刻南洋風情，加入多種南洋香料、經典靈魂主角「濃郁蝦醬」，讓入口的風味可感受綠咖哩微微刺辣卻又被蝦醬包覆後的溫潤，熱愛綠咖哩的朋友可別錯過囉！

▲泰式綠咖哩
▲泰式綠咖哩

而經典的日式煎焙咖哩將鹹甜的日式咖哩融合碳焙可可香，讓基底的蔬果甜香更加迷人味遠，沾上炸豬排更添幸福感；最後來到印度奶油咖哩，也是店內最獨道的風味，印度香料在熟成後的濃郁滋味因為奶油的香氣而更添層次，成為熟成咖哩界的翹楚之一，相當迷人。

▲目前【飯醬】主打泰式綠咖哩、日式煎焙咖哩、印度奶油咖哩，均附黃金炸豬排、半熟溫泉蛋，也可搭配A套餐的可樂餅+紅茶，或是B套餐的炸魚條+奶茶。
▲目前【飯醬】主打泰式綠咖哩、日式煎焙咖哩、印度奶油咖哩，均附黃金炸豬排、半熟溫泉蛋，也可搭配A套餐的可樂餅+紅茶，或是B套餐的炸魚條+奶茶。

▲黃金炸豬排
▲黃金炸豬排

若吃完【飯醬】的咖哩後，已對它念念不忘，目前店家也有推出「即食調理包」，簡單加熱配上白飯就能很美味，在家也可依自己喜愛的蔬菜去做搭配，讓咖哩成為日常飯食中的小確幸。

▲讓許多饕客念念不忘的除了【飯醬】的咖哩外，還有這杯招牌奶茶，濃郁奶香與剛好的甜感，搭著咖哩吃簡直絕配！
▲讓許多饕客念念不忘的除了【飯醬】的咖哩外，還有這杯招牌奶茶，濃郁奶香與剛好的甜感，搭著咖哩吃簡直絕配！

「飯．醬」當年是由兩位年輕人在夢想的交織下所創立，曾服務於日本米其林餐廳、澳洲凡賽斯酒店的周老闆，與有著樹丼食堂背景的賴老闆，一同將對料理的熱情融入其中，讓餐桌上的美食能帶有各國風情元素，而「美味與平價」也是老闆們想帶給大家的，讓午晚餐的選擇不再只有便當，你也可來【飯醬】坐下品嘗、線上訂購外送到府，現在外帶透過線上點餐，還另享有折扣！

飯醬curry's&stew

店家地址：台中市南屯區京展街221號

店家電話：0902270057

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3WusSS8


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖哩 印度 豬排

延伸閱讀

印度跨年悲劇 酒駕撞死女子拖行13公里引眾怒

變色龍爬吸管柱「30秒狂切換4種顏色」！自帶七彩霓虹燈超猛影片曝

足球／為巴西球員敲開北美大門 比利卻在印度敗興而歸

東京芭娜娜史上最大旗艦店開幕！傳說級限定商品登場必買

相關新聞

咖哩控看過來！台中平價咖哩宴 結合日式、泰式、印度口味經典三巨頭

身為咖哩控，怎能沒吃過【飯醬】呢！以泰式綠咖哩、日式煎焙咖哩、印度奶油咖哩三巨頭為主打，搭配酥脆迷人又多汁的炸豬排，再喝一口招牌奶茶，讓午晚餐的時光能如此享受。

秒飛東南亞島嶼風情！ 台中海線夜景餐廳「那兩蚵」遠近馳名 邊看夜景邊吃涮牛肉實在好特別

udn走跳美食／ShengYao 台中海線有非常多夜景餐廳，尤其是台灣大道上這一排，更是堪稱夜景餐廳的聚集地，若要說其中最有特色的，這家"那兩蚵"絕對很多人投票支持，光是那彷彿東南亞島嶼渡假

文學裡的氣質美味！朝聖台中中區百年歷史「中央書局」 三款必吃的作家美食

udn走跳美食／華少甫 說到台中可以吃飯又可以看書的地方，你第一個會想到哪裡呢？對我這個假台中人（台北俗）而言，第一個想到的，絕對就是位於中區的中央書局了！也因為這樣，這次有親人來台中玩，我跟

咀嚼控必訪！ 台中人氣打卡「波漾水果珍珠專賣店」 機器人造型杯搭配繽紛水果珍珠超可愛

udn走跳美食／糖糖 台中最可愛飲料店非這間波漾水果珍珠專賣店莫屬啦！超可愛機器人造型飲料杯，一推出就洗版IG，成為台中熱門打卡飲料店，除了可愛的機器人造型杯外，特別的是波漾水果珍珠專賣店的珍珠

走春先收藏！成美文化園必拍「整排落羽松＋兔兔裝飾」 過年正紅超殺底片

來這裡追落羽松！現在起到2月正是落羽松最美的時候，不光是台北、桃園、宜蘭、台中，彰化成美文化園的落羽松大道也超美，滿滿一整排好壯觀，大道上還擺放了應景的可愛兔兔裝飾，年節氛圍拉好拉滿。打算過年走春的朋

港味濃！台中無加水慢熬養生溫補煲湯 即食包在家就能熱來喝

濃縮食材滿滿精華的港式煲湯，不分四季都是現代人滋補養身的神隊友，而位於台中北區的【住家湯港式原味煲湯】，不僅以一鍋到底的方式嚴選溫補中藥材淬鍊各式煲湯，另也推出冷凍包讓大家即便在繁忙之餘也能輕鬆進補！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。