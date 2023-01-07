秒飛東南亞島嶼風情！ 台中海線夜景餐廳「那兩蚵」遠近馳名 邊看夜景邊吃涮牛肉實在好特別

台中海線有非常多夜景餐廳，尤其是台灣大道上這一排，更是堪稱夜景餐廳的聚集地，若要說其中最有特色的，這家"那兩蚵"絕對很多人投票支持，光是那彷彿東南亞島嶼渡假村的裝潢風格就十分搶眼了，而且他們還集夜景餐廳、親子友善餐廳與網美餐廳於一身，不但擁有絕佳景觀視野可以遠眺美美夜景，店內還有附設兒童專用的遊戲區及免費撈魚池，另外喜歡拍照打卡這邊也有泡泡椅、吊椅、打卡牆等適合拍照的裝置或背景，真的是要什麼這邊都有了。餐點方面也沒有很隨便喔，將近150道的百元起跳平價熱炒、炸物、烤物，讓人目不暇給，而且最近又新增了牛肉爐和現切涮牛肉，更是夜景餐廳前所未見。店家生意相當不錯，尤其是周末假日根本一位難求，想來的朋友建議一定要先預約訂位才比較不用久等。

"那兩蚵"的位置在台灣大道六段，剛好是沙鹿往龍井東海的途中，這邊有一整排的景觀餐廳、夜景咖啡廳，店家是比較靠東海的一間。

停車還蠻方便的，機車直接是停在外面走道，汽車的話除了入口處，另外餐廳旁斜坡下去也有一個大空地可以停。

裝潢很有特色，有一種來到東南亞島嶼渡假村的感覺，搭配上炫迷的霓虹燈光，現場的氛圍真的令人難以形容的特別。

座位有分室內區和戶外區，不過店家有活動式遮雨棚，所以就算是坐戶外區也不用怕會淋到雨，位子算是蠻多的，但每到假日還是一位難求，我們晚上6點多來居然只剩兩三桌空位QQ。

如果不是想吃很多東西的也可以考慮坐這邊的雙人桌，直接面對夜景，一邊吃東西一邊看美景，浪漫極了。

店家視野算是相當不錯，天氣好時可以很清晰的遠眺整片龍井向上路的海線美景。

店內有很多適合拍照打卡的點，像是背景牆、泡泡椅、吊椅⋯⋯等，IG上面都可以看到很多網美在這邊拍照。

誇張的是居然還有兒童遊戲區，有帶小朋友來的用餐之餘也能讓他們在這邊放電。

原本的泰國蝦水族箱經過店家巧思改造，變成了給小朋友免費撈魚的金魚池，是說撈起來的小魚可別拿去烤來吃啊～～

店家主要是賣熱炒，包含一些炸物和清蒸、現烤，最近又新推出了牛肉爐和牛雜爐，還有現切的溫體牛肉片，相當特別，頭一回看到有夜景餐廳賣這個的。用餐不限時間，沒有加收10%清潔費，加湯、打包那些全都採自助式。

冰箱內有各式飲品和酒類，不想喝飲料的現場也有飲水機提供開水。

除了牛肉爐，溫體牛肉片也是他們新推出的主打，肉是新鮮現切的而且還有專人現場切肉給大家看，好有意思。

爐子看起來沒有特別大，但其實是有深度的，裡面有凍豆腐、牛肉塊和牛肉丸，料還蠻多的，份量應該4個人吃都沒有問題。

湯頭是紅燒口味，有淡淡的藥材香氣，味道清爽甘甜，順口好喝，天氣冷時熱熱喝感覺格外舒服。帶皮牛肉塊軟嫩不柴，相當好吃，牛肉丸味道鮮香也沒有很重的牛騷味，我們也很喜歡。

還可以加點高麗菜、貢丸、豆皮⋯⋯等一起煮，讓整個牛肉爐更加豐富，個人私心推薦豆皮，雖然要煮軟會比較久，但是吸飽牛肉湯的豆皮真的是好吃啊～～

溫體牛肉片 $300

喜歡吃牛肉的推薦可以加點他們的溫體牛肉片，搭配牛肉爐就是涮牛肉了。

牛肉涮煮到5分熟，微微粉嫩時就可以吃了，肉質柔嫩細緻和一般牛肉吃起來很不一樣，好吃耶，醬料區還有特製沾醬，沾著吃又有不同的風味。

海鮮炒麵 $100

麵份量不多，不過配料還蠻豐富的，而且這一份居然只要100元，這價格真心覺得便宜啊。

脆皮肥腸 $240

大腸炸得又香又酥，嚼勁十足，陪襯的四季豆也是鹹香好吃，很下酒的一道菜。

烤鹹豬肉 $180

與其說是切片，我覺得比較像切塊，每一片真的都很有厚度，表皮烤到酥酥的，肉的肥瘦比例各半，吃起來口感很有層次，鹹度剛剛好，單吃會鹹但不是鹹到爆的那種，配飯吃很適合。

蔥爆牛肉 $200

牛肉給得很有誠意，軟嫩可口不會炒得太老，加了洋蔥去炒，湯汁也多了些許甜味，牛肉和湯汁一起拌飯吃真的超下飯，根本十足的白飯殺手啊。

那兩蚵"能在這邊開這麼久而且生意還那麼好不是沒有道理的，裝潢風格真的很特別，而且還有兒童遊戲區，就算是一家大小也很適合來，餐點方面新推出的牛肉爐和涮牛肉都蠻令人推薦的，尤其最近天氣變冷的，吃這個更是適合，想來的朋友平日還好，假日真的建議先預約訂位，不然現場可能會沒有位子喔。

那兩蚵烤鮮蚵

地址：台中市龍井區台灣大道六段259號

電話：0934-253183

營業時間：18:00-02:00(星期一公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲：那兩蚵烤鮮蚵

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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