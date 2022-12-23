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燒肉界一級戰場！必吃TOP 8 還能和毛小孩一起吃燒肉

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/IG@rggrrrrrrr、IG@marcohu1216、IG@sleepcat0720
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台中，可說是燒肉界的一級戰場，每次和朋友聊到台中燒肉，總會掀起一場口水戰，每個人心中的第一名都不一樣。這次幫大家整理了8家台中燒肉推薦必吃，消費主要皆採套餐的方式，可依喜好選擇不同肉品組合，搭配前菜沙拉、主食、甜點等，來看看你吃過幾家吧！

圖/IG@anitatsai07、@christian1001_lwz
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台中燒肉推薦#1 屋馬燒肉

無人不曉的屋馬燒肉包含2022年最新開幕的文心秀泰店，目前在台中共有七間分店，多數店面皆採挑高設計，採光極佳，用餐環境寬敞舒適，即便這麼多分店沒有事先訂位依舊很難吃到。

入座屋馬燒肉就會先提供一壺使用老母雞及蔬菜熬製的無限享用雞湯，好喝到讓人想帶著走，套餐的主食推薦大家一定要加價升級海鮮粥，內含蛤蜊、肉絲、蛋花等豐富餡料，每口都能品嘗到鮮甜，整體份量十足。另外，若用餐有特殊慶祝目的，於訂位時告知店家，可享有貼心的畫板服務喔！

圖/IG@christian1001_lwz
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圖/IG@missyummy0728
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台中燒肉推薦#2 茶六燒肉堂

輕井澤旗下的燒肉品牌，台中眾所皆知的燒肉除了屋馬還有茶六，套餐附有一鍋鮮魚味噌湯，使用鮭魚、海帶、豆腐和洋蔥熬煮，給料大方、CP值很高；套餐享有共同精選肉品像是去骨雞腿肉、鯖魚、松阪豬並搭配小菜和包肉生菜，其餘則依選擇的套餐而不同；推薦大家主食可加價升級炙燒鮭魚烤飯糰，焦香入味、口感粒粒分明，簡單美味。

圖/IG@choholic_eat
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台中燒肉推薦#3 老井極上燒肉

老井極上燒肉是許多台中在地人推薦必吃的燒肉店，可單點也可選擇套餐，老井極上燒肉套餐會附炙燒鮭魚壽司，鮭魚厚度不小氣、刷上醬汁一口放入口中十分滿足，主食可加價升級蒜蓉蝦石鍋釜飯，香氣濃郁的蒜蓉和胡椒，搭配蝦卵和蝦子的鮮甜，鹹香好味道很開胃，而老井最特別的莫過於需兩天前預訂加購得30公分超長厚切牛舌，口感有嚼勁又不失肉汁，每一口都奢侈的享受。

圖/IG@marcohu1216
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圖/IG@marcohu1216
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台中燒肉推薦#4 森森燒肉

森森燒肉根據分店不同有兩種不太一樣的消費方式，一種是從前菜沙拉到甜點皆為套餐，另一種套餐只包含開胃菜、湯、肉品海鮮，其餘沙拉、菇類蔬菜、主食咖哩飯及甜點飲料為自助吧無限享用，適合食量較大、喜歡吃甜點的人。另外，若於生日月前往森森燒肉用餐，於訂位時告知並完成指定條件，就可得到一朵「永森花」豬五花肉，並附上HBD的生日燈箱，讓壽星拍下充滿回憶的照片留念。

圖/IG@sleepcat0720
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圖/IG@sleepcat0720
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台中燒肉推薦#5 燒肉風間

燒肉風間提供桌邊代烤服務，很適合想吃燒肉但不喜歡自己烤，或者怕熟度拿捏不佳的人，而燒肉風間老虎城分店裝潢採暗黑色系「神秘洞穴風」，光是入口處長樓梯加上燈光點綴就顯得奢華有氣勢，宛如星空隧道，想體驗不同用餐氛圍可選擇此分店。

圖/IG@_1.5.1_
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燒肉風間肉品品質佳且擺盤精緻，推薦可加購秘製紙包魚，大塊魚肉吸滿新鮮飽滿的蛤蠣精華湯汁，嘴裡滿是鮮甜；超過癮的奶油啤酒也是招牌必點，分為有酒精和無酒精兩種，上層是夾帶著鹹味的鮮奶油，下層則是黑麥啤酒或沙士，順口不膩；甜點提拉米蘇搭配香蕉也有不同的風味層次，值得一試！

圖/IG@_1.5.1_
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圖/IG@marcohu1216
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台中燒肉推薦#6 NikuNiku肉肉燒肉

日式工業風的NikuNiku肉肉燒肉入座先提供一壺香氣濃郁的雞大骨湯暖胃，多數套餐不包含前菜及海鮮，需另外加購，但套餐本身份量也已經很足夠，重點是！NikuNiku肉肉燒肉是鮮少見的寵物友善燒肉餐廳！不但可攜伴毛小孩，毛小孩還可以一起坐在沙發上，品嚐店家提供屬於牠的免費水煮肉肉餐，可愛又療癒。

圖/IG@xitenarong
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圖/IG@rggrrrrrrr
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台中燒肉推薦#7 脂 板前 炭火燒肉

曾於2020年、2021年連續兩年得到《臺北臺中米其林指南》餐盤推薦的脂板前炭火燒肉，外觀是一棟充滿濃濃日式風格的老屋，內部用餐環境採需脫鞋的榻榻米設計，彷彿一秒來到日本。

圖/IG@doris.112
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這裡顧名思義是採用火侯較不好控制的木炭燒烤，但也不用擔心烤不好，因為專員會全程為你服務，脂板前炭火燒肉餐點十分精緻，提供各種不同部位的和牛，肉的品質絕不讓人失望，簡單調味品嚐肉的鮮嫩就是種享受，套餐的生菜沙拉及小菜還可以無限續加，CP值很高，不過因為整體價位偏高，訂位需先預付低消作為訂金喔~

圖/IG@rachel60627
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台中燒肉推薦#8 瓦庫燒肉.WOW COOL

位於台中火車站附近，一棟平凡的紅磚老屋，內部為精緻日式裝潢，夜晚在黃色燈光照射下，顯得格外溫馨。瓦庫燒肉菜色多樣，以厚切肉品為特色，適合喜歡大口吃肉的朋友，從前菜到甜點各項表現都在平均水準之上，店家特別規劃一間日式榻榻米小包廂讓大家拍照，並提供可愛的吃貨打卡牌，也很適合三五好友在此聚餐。

圖/IG@anitatsai07
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燒肉 甜點 沙拉 鮭魚

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