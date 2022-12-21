聖誕跨年就決定住在這！峇嵐杉丘「歐洲童話馬車帳」讓你當貴族

位於南投的峇嵐杉丘是於2022年6月開幕的露營區，主打在帳篷內即可擁有絕美杉林景觀，兼具深受國內眾人喜愛的高質感輕奢露營。而露營區旁就是南投魚池鄉的金龍山，離日月潭國家風景區更是只需五分鐘的車程，身處絕佳位置的關係，來露營的民眾便能夠在一片望眼無際的秘境中好好感受芬多精的洗禮。

峇嵐杉丘－充滿夢想與和平的愛之地

園區內同時擁有兩種經典和浪漫的住宿選擇：歐洲童話馬車帳與希臘神話星空帳，若仔細觀察便可發現歐洲童話馬車帳分別以奧地利、法國、德國中的三座歷史古城區命名劃分區域，個別馬車帳則使用歐洲古時代不同特色的馬車類型加以命名。而星空帳則以流經希臘的著名海域：愛琴海、地中海、艾歐尼亞海作為不同區域的名稱，每間星空帳更是將不同希臘神話中的神祉代表作為各個帳篷的稱呼。不論是歐風馬車帳還是希臘風情星空帳，都富含了歷史的故事帶你去發掘。

峇嵐杉丘 歐洲童話馬車帳

園區內的馬車帳分別有三個區域，名稱取自歐洲童話發源地的三大古城：海德堡、薩爾斯堡及亞維儂。而全數共11頂馬車帳則以不同用途與特色的馬車作為命名，搭配帳外的園藝造景和暖色溫馨的馬車帳風格，打造出屬於秘密杉林間的童話奇境。

每一頂馬車帳都是師傅採用檜木用心打造，一打開帳門便有陣陣馥郁木頭的質樸香氣飄散在空氣中。除了馬車帳整體的暖色調裝潢風格外，也採用隱密性相對高的空間結構以及極佳的隔音效果，首推三五好友與親子家庭於週末時入住的最佳選擇。

不僅提供特別訂製的BBQ爐檯，入住馬車帳最大的優點之一便是能享有一般露營區沒有的獨立衛浴與免治馬桶，完全能撐上杉友們在露營中的一大尊爵享受。馬車帳床型則分為榻榻米和上下鋪，完全可依照自己的需求做選擇。不論是CP值或是入住體驗感受，ReadyGo私心推薦馬車帳給追求CP值與尚未體驗過輕奢露營的三五好友與親子家庭入住，一同在峇嵐杉丘馬車帳裡感受屬於南投的森林童話故事！

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峇嵐杉丘 希臘神話星空帳

除了ReadyGo激推的馬車帳之外，峇嵐杉丘園區內也有以希臘神話命名的星空帳。以圓球為帳篷主體的獨到設計，搭配半透明空間和室內挑高等特色，便能透過以上巧思感受到峇嵐杉丘在晨午晚夜裡的不同氛圍。

房間內設計一目瞭然，從併排在一側的大床搭配峇嵐杉丘專屬配色的抱枕，再到帳內另一側隔出的下午茶享用區兼活絡好友感情的角落，都能感受到在星空帳內一覽無遺的溫馨氣氛與好友間緊密的情感流動。ReadyGo私心推薦星空帳給想與好友一起共享心事、活絡情誼與追求創新輕奢露營體驗的你們，一同在峇嵐杉丘裡用身心靈感受在星空帳裡看出去的天空。

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峇嵐杉丘 ReadyGo嚴選冬日聖誕套餐行程

因應聖誕節的到來，峇嵐杉丘也特地為各位入住的杉友準備了一系列溫馨的「冬日聖誕套餐行程」。除了將在園區內販賣部旁設置聖誕主樹，馬車帳、星空帳與園區內的南洋杉和落羽松都將有聖誕裝飾妝點，還能夠與大家一同手作聖誕造型水晶球。聖誕大餐更大手筆加碼如龍蝦、春雞、焗烤奶油扇貝、青殼龍蝦、紐西蘭羊肩排等高等食材料理，熱巧克力與熱紅酒也能隨心暢飲。

峇嵐杉丘 ReadyGo聖誕私房行程

桃米生態村

桃米村地處生物多樣性最高的區域，再加上南投的好山好水，天生就坐擁森林、河川、濕地、農業生態區、近百種蕨類與多樣物種等多樣且富裕的生態景觀。根據不同季節更有不同物種的生態活動，每一次前往便能認識不同樣貌的桃米生態村。

致力於自然保育的桃米生態村也推出生態旅遊類型的專業生態解說員，在這些具有專業知識的解說員帶領之下，便能夠以更深入且高品質的切角學習和親近桃米村的環境生態。桃米生態村不僅能根據自己的時程安排選擇不同的導覽解說，其中也包含午餐與DIY活動。

啟示玄機院孔明廟

位於魚池鄉中明村內的啟示玄機院孔明廟，是全台唯一供奉諸葛亮的廟宇，更據說是全亞洲最高的孔明像。創立淵源可追朔至日治時期的庄民，因在自家廳堂祭祀道祖神蹟顯赫進而成為當地信仰中心，最後在信眾的提議與地主的協助下於1979正式動工興建。

除了能在啟示玄機院一起見證歷史的痕跡與故事，更能在有著輕鬆旅遊氣息的日月潭國家風景區中感受到帶著一絲莊嚴且神聖的場域。距離峇嵐杉丘只需7分鐘腳程，相當適合在抵達峇嵐杉丘後花一小段時間走上啟示玄機院孔明廟，讓雜念拋擲遠處，只需好好感受這一刻的寧靜。

峇嵐杉丘 ReadyGo激推驚喜跨年套餐行程

而隨著年末倒數，峇嵐杉丘也想用「驚喜跨年套餐行程」與各位一同歡慶2023的到來。除了能享有與聖誕套餐相同的餐食升級服務，每帳更能於入住時收到一支「歲月之丘」氣泡酒，從心意滿滿的餐點就開始醞釀峇嵐杉林內的年末氣氛。而跨年倒數則會位於群杉環繞的廣場一同直播山下101的跨年晚會倒數現場，並施放跨年倒數煙火。隔日清晨也將與在山上一同度過跨年的杉友們迎接2023第一道曙光，住客只需拍照打卡上傳至社群平台完成指定任務，即可獲得峇嵐限定露營杯！

峇嵐杉丘 ReadyGo跨年私房行程

日月潭纜車

日月潭纜車連接了日月潭伊達邵和九族文化村，底部為透明玻璃的車廂讓乘客在搭乘的過程中便可輕鬆一覽日月潭湖景風光。

纜車路線全長1.877公里，僅設有兩站：救國團日月潭青年活動中心和九族文化村觀山樓。來回一趟也只需7分鐘之短的時程，便可飛越山水望盡埔里盆地景色。而ReadyGo私心推薦透過搭乘日月潭纜車從高處快速閱覽日月潭周邊風光，輕鬆卻飽有眼福的行程安排絕對可以讓你蓄力準備為2023峇嵐杉丘一系列的跨年行程狂歡！

梅荷園

梅荷園為蔣介石先生當年於日月潭的隨扈憲兵岡哨要塞，九二一地震後便由管理處規劃為景觀遙望台。由於梅荷園位居高海拔的地勢緣故，意外成為觀賞水社碼頭花火的最佳據點。

而園區內別忘了向服務人員拿取祈福許願卡，將願望掛在被梅荷園稱之為「楣（梅）過貴（桂）到」的兩棵梅樹和桂樹上。讓今年的願望在園內的百年老樹為旅人的願望加持，在今年的最後一日滿載幸運與回憶。而梅荷園距離峇嵐杉丘只需7分鐘車程，相當適合在入住前先前往日月潭周邊的梅荷園一探美景。

峇嵐杉丘 聖誕及跨年行程資訊

活動官網：峇嵐杉丘 www.balanhill.com

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