快訊

卸任後先回台大醫院報到 柯文哲稱「要辦退休」親曝背後取捨

「無康復可能」泰國長公主病情曝光 皇室可能在數日後宣布死訊

震撼！瓦城砸8000多萬 收購台北美式早午餐霸主「樂子the Diner」

炸魷魚有夠狂！ 草屯飽足系「海怪定食」日本料理 順遊超人氣九九峰動物樂園

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

鄰近南開科技大學與超人氣九九峰動物樂園，位在草屯市區外圍的【一喆日式料理在今年6月底開幕，以實在、大份量又用心的日式料理，擄獲許多在地饕客芳心，而平價又能吃飽的美味也吸引許多學生族群前來品嘗。

老闆特地將店面位置選在市區外圍，直接省去大家停車不便的問題。
老闆特地將店面位置選在市區外圍，直接省去大家停車不便的問題。

一喆日式料理的菜單品項相當豐富，有定食、蓋飯、生魚丼、烏龍麵拉麵、握壽司系列可選擇，讓無論喜愛吃生魚片的朋友或是溫暖湯品、蓋飯的顧客，都能一同來此吃到自己喜愛的美食。若有選擇障礙的朋友肯定要試試「香酥大海怪」酥炸大魷魚的威力！不僅如此，對菜單有無限想像的老闆在未來也會持續研發更多美味日料讓大家嘗鮮。

香酥大海怪定食

「大海怪」是整隻大魷魚下油鍋酥炸而成，而每隻魷魚都是老闆每日於市場去挑選、清理、活殺，大小都經過嚴選後才上餐桌，只為讓顧客吃到最新鮮的美味，在入口可感受外脆內軟、鮮味滿滿的魷魚口感，搭著一旁的香米飯、小菜、茶碗蒸、味噌湯，整盤定食吃完不僅超滿足還可讓人打個飽嗝，只能說這份量真的超有誠意。

老闆貼心叮嚀一定要趁熱享用最美味！
老闆貼心叮嚀一定要趁熱享用最美味！

每日上市場挑選差不多尺寸的新鮮魷魚，就是要讓客人吃飽又吃滿。
每日上市場挑選差不多尺寸的新鮮魷魚，就是要讓客人吃飽又吃滿。

除了黃金泡菜為固定外，小菜菜色會依當日食材做更換。
除了黃金泡菜為固定外，小菜菜色會依當日食材做更換。

唐揚雞蓋飯

選用台灣雞肉以獨家醃料調味，唐揚雞酥炸的麵衣與鮮嫩多汁的口感，簡直讓人忘記停下筷子！其份量更是罩滿整個碗面，顆顆厚實，搭著蓋飯底部的醬汁一起品嘗更是美味。

牛五花烏龍麵

此碗的組合也有著老闆的用心，不僅使用較Q彈、不易軟爛的讚岐烏龍麵，更挑選富有剛好油脂的美國牛，搭配長時間燉煮熬製的豚骨高湯，整碗不只甘甜，湯頭還帶有鮮奶油香氣，沒三兩下就讓你見碗底清空！

酥炸豬排拉麵

厚切酥炸豬排完全不輸大海怪的狂！不只份量超有誠意，入口還能吃到肉質的嫩與甘甜肉汁，搭著外頭酥炸麵衣「卡滋卡滋」的聲響，整餐吃完超有飽足感。

而拉麵也來頭不小，使用口感較軟的「蛋黃拉麵」，在入口的香氣上也有別於一般的拉麵，只能說這道CP值有點逆天。

海鮮丼

喜愛吃綜合生魚片的朋友，點這個加大華豪版的「海鮮丼」準沒錯！不只海鮮用料更豐富，上頭更鋪滿了蝦卵！而且一旁附有茶碗蒸、小菜、味噌湯可一道享用，鮮味滿滿更能有飽足感，每個餐點都可感受到老闆用心的搭配。

店內人氣小點「炸豆腐」不只份量超大塊，還使用雞蛋豆腐讓入口的軟嫩更進擊！
店內人氣小點「炸豆腐」不只份量超大塊，還使用雞蛋豆腐讓入口的軟嫩更進擊！

【一喆日式料理】內用座位也設計得很有巧思，希望即使是日式食堂也能搭上歐美的元素、童趣的海報，而無設限的空間配置也讓顧客能更自在享用美食。
【一喆日式料理】內用座位也設計得很有巧思，希望即使是日式食堂也能搭上歐美的元素、童趣的海報，而無設限的空間配置也讓顧客能更自在享用美食。

一旁有飲料可搭配加購選擇。
一旁有飲料可搭配加購選擇。

現今的日式定食、日式料理已相當常見，即便如此，老闆依舊希望能在草屯開創一間不僅主食獨特，又能讓顧客以平實的價格吃到日式菜色中的美味，更重要的是絕對能「吃飽」又吃巧！老闆與顧客如朋友般地打招呼與談天，讓此處不只是一個日式食堂，更是能讓人想起那溫馨的用餐時光，下回來草屯找美食，你可以先來一喆日式料理嘗嘗在地人情滋味與最狂的大海怪定食！


一喆日式料理

店家地址：南投縣草屯鎮富中路192號

店家電話：0492560017

營業時間：11:00–14:00；17:00–20:00(週三公休)

粉絲專頁：http://bit.ly/3GWw9ot


延伸閱讀>>草屯在地經營30年，嚴選食材、用心料理的高CP值平民美食！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日式料理 拉麵 烏龍麵

延伸閱讀

官民合作回饋鄉親 南投「九九峰動物樂園」推出優惠

超狂拉麵＋草莓吃到飽！399元吃爆「7種拉麵、炸物小菜及4款草莓季甜點」

影／魷魚、秋刀魚、午仔魚三大水產遭禁 農委會：百家業者僅1家允許輸中

影／疑疲勞駕駛 台中男大生騎車自撞電線桿喪命

相關新聞

炸魷魚有夠狂！ 草屯飽足系「海怪定食」日本料理 順遊超人氣九九峰動物樂園

若來到今年最夯景點「九九峰動物樂園」，肯定不能錯過附近這家【一喆日式料理】，有著「飽足系」高評價的日式料理，除了價格平實之外，更擁有充滿人情味的待客之道，讓許多饕客們不只留戀在此品嘗到的美味料理，還有滿滿溫暖的回憶。

必點浮誇系草莓冰山！ 台中人氣「有春茶館」吃巧吃飽的古早味茶藝館 下午茶、約會聚餐首選

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中聚餐餐廳推薦!充滿古早味的有春茶館又有新菜上市，榮獲2022 經濟部商業司山海臺菜餐廳殊榮，選用在地食材、時令菜色設計出融合風土人文的創新台味美食，不僅富有台

「成真可可」首店在台中開幕了！巧克力霜淇林 + 雲朵可可買1送1

獲得不少人氣美拍打卡的咖啡店店「成真咖啡」創立巧克力新品牌「ComeTrue COCO成真可可」首店，除了有經典必喝的可可巧克力飲品，還有雲朵茶可可與生巧克力霜淇淋等。現在開幕優惠直接享有外帶買1送1與滿額送杏仁巧克力等。

素食也超好吃！南投「素獸石窯」老麵發酵手工披薩，回訪就為「海鹽蛋沙拉」

udn走跳旅遊／螞蟻 南投草屯素食美食 跟朋友在中興新村喝完禾木咖啡，他推薦來這家他很喜歡的素食披薩用餐，位於草屯的素獸石窯在草屯經營多年，研發出多種豐富口味的手工披薩，老麵發酵的餅皮越吃越香

在地人都讚不絕口！嚴選鹿港老街周邊特色美食都在這～

台灣的老街，總帶給人熱鬧慶典的歡樂印象，走在老街上不僅能感受當地特有文化，也有許多特色小吃值得一再品嚐。這回，我們網羅了過去曾因商業而繁榮、且擁有美麗紅磚巷道的彰化「鹿港老街」周邊美食，不只觀光客喜愛，就連當地人都讚不絕口喔！

全台最大顆黑糖饅頭！開賣不到1小時秒殺完售，每人限購30顆晚來就吃不到

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間南投埔里饅頭真的是南投埔里必吃美食，每天限量販售的南投埔里饅頭。雖然這間南投埔里饅頭11:30開賣，可是你如果沒有10:00前到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。