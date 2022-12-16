炸魷魚有夠狂！ 草屯飽足系「海怪定食」日本料理 順遊超人氣九九峰動物樂園

鄰近南開科技大學與超人氣九九峰動物樂園，位在草屯市區外圍的【一喆日式料理】在今年6月底開幕，以實在、大份量又用心的日式料理，擄獲許多在地饕客芳心，而平價又能吃飽的美味也吸引許多學生族群前來品嘗。

老闆特地將店面位置選在市區外圍，直接省去大家停車不便的問題。

一喆日式料理的菜單品項相當豐富，有定食、蓋飯、生魚丼、烏龍麵、拉麵、握壽司系列可選擇，讓無論喜愛吃生魚片的朋友或是溫暖湯品、蓋飯的顧客，都能一同來此吃到自己喜愛的美食。若有選擇障礙的朋友肯定要試試「香酥大海怪」酥炸大魷魚的威力！不僅如此，對菜單有無限想像的老闆在未來也會持續研發更多美味日料讓大家嘗鮮。

香酥大海怪定食

「大海怪」是整隻大魷魚下油鍋酥炸而成，而每隻魷魚都是老闆每日於市場去挑選、清理、活殺，大小都經過嚴選後才上餐桌，只為讓顧客吃到最新鮮的美味，在入口可感受外脆內軟、鮮味滿滿的魷魚口感，搭著一旁的香米飯、小菜、茶碗蒸、味噌湯，整盤定食吃完不僅超滿足還可讓人打個飽嗝，只能說這份量真的超有誠意。

老闆貼心叮嚀一定要趁熱享用最美味！

每日上市場挑選差不多尺寸的新鮮魷魚，就是要讓客人吃飽又吃滿。

除了黃金泡菜為固定外，小菜菜色會依當日食材做更換。

唐揚雞蓋飯

選用台灣雞肉以獨家醃料調味，唐揚雞酥炸的麵衣與鮮嫩多汁的口感，簡直讓人忘記停下筷子！其份量更是罩滿整個碗面，顆顆厚實，搭著蓋飯底部的醬汁一起品嘗更是美味。

牛五花烏龍麵

此碗的組合也有著老闆的用心，不僅使用較Q彈、不易軟爛的讚岐烏龍麵，更挑選富有剛好油脂的美國牛，搭配長時間燉煮熬製的豚骨高湯，整碗不只甘甜，湯頭還帶有鮮奶油香氣，沒三兩下就讓你見碗底清空！

酥炸豬排拉麵

厚切酥炸豬排完全不輸大海怪的狂！不只份量超有誠意，入口還能吃到肉質的嫩與甘甜肉汁，搭著外頭酥炸麵衣「卡滋卡滋」的聲響，整餐吃完超有飽足感。

而拉麵也來頭不小，使用口感較軟的「蛋黃拉麵」，在入口的香氣上也有別於一般的拉麵，只能說這道CP值有點逆天。

海鮮丼

喜愛吃綜合生魚片的朋友，點這個加大華豪版的「海鮮丼」準沒錯！不只海鮮用料更豐富，上頭更鋪滿了蝦卵！而且一旁附有茶碗蒸、小菜、味噌湯可一道享用，鮮味滿滿更能有飽足感，每個餐點都可感受到老闆用心的搭配。

店內人氣小點「炸豆腐」不只份量超大塊，還使用雞蛋豆腐讓入口的軟嫩更進擊！

【一喆日式料理】內用座位也設計得很有巧思，希望即使是日式食堂也能搭上歐美的元素、童趣的海報，而無設限的空間配置也讓顧客能更自在享用美食。

一旁有飲料可搭配加購選擇。

現今的日式定食、日式料理已相當常見，即便如此，老闆依舊希望能在草屯開創一間不僅主食獨特，又能讓顧客以平實的價格吃到日式菜色中的美味，更重要的是絕對能「吃飽」又吃巧！老闆與顧客如朋友般地打招呼與談天，讓此處不只是一個日式食堂，更是能讓人想起那溫馨的用餐時光，下回來草屯找美食，你可以先來一喆日式料理嘗嘗在地人情滋味與最狂的大海怪定食！





一喆日式料理

店家地址：南投縣草屯鎮富中路192號

店家電話：0492560017

營業時間：11:00–14:00；17:00–20:00(週三公休)

粉絲專頁：http://bit.ly/3GWw9ot





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