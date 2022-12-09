台中網美景點拍美照！ 「泰安羽粼落羽松」倒映在湖上的落羽松就是好看

泰安羽粼落羽松規劃的真好啊！這周天氣一冷，相信泰安羽粼落羽松會更漂亮，為什麼跑得有點遠來欣賞落羽松，那是因為南部的落羽松都還沒轉紅，所以才跑來中部看，地點當然就要選擇我們家很熟悉的后里啦！因為這裡有麗寶樂園可玩可逛，還有可以泡溫泉的星月文旅，當然還有孩子最喜歡的新幹線列車站火車餐廳，有沒有想要安排一趟后里之旅了呢！

泰安羽粼落羽松：該如何停車

時序進入12月，落羽松的季節即將來到，梅花是越冷越開花，落羽松是越冷越變色，最佳欣賞時期大概就是12月份過後，不過轉紅的時機點當然也會依照地理區域而略有變化。稍早和大家提及，因為南部暖的很，因此還沒有落羽松可欣賞，所以才會造訪后里的泰安羽粼落羽松。導航泰安羽粼落羽松即可抵達。不過想要停在這附近可得付上50元的停車費用，因為旺季一到，園區裡可是滿滿的人。如果不想付停車費，想停路邊的話，那可得停比較遠些，停好後再徒步前往泰安羽粼落羽。

將車停妥，沿著大排水溝前往泰安羽粼落羽松，一路上便會看到已經結穗的稻穀，而遠遠那邊一排是綠是紅的高聳大樹便是泰安羽粼落羽松。

泰安羽粼落羽松：最新收費標準

走個幾分鐘便可正式抵達泰安羽粼落羽松的入口，看著紅綠交錯的園區，是不是彷彿置身於歐洲的某座公園，加上鋪滿碎石子的小徑，只能說泰安羽粼落羽松太會營造情境了。

泰安羽粼落羽松目前開放的入園時間為8:30，建議時間允許的朋友可以早點來，這樣比較可以拍到空景照，還有，現在入園費用為60元，好像比之前多漲了10塊錢的樣子，所以進到裡面一定要拍好拍滿這樣，將門票發揮其最大的價值。

泰安羽粼落羽松：入口小徑詩意滿滿

購票後便慢慢地往園區內走去，在這裡就可以和落羽松見面了。近幾年來落羽松非常的熱門，那都是因為它就是這麼的浪漫，中國古代詩人喜歡以竹為題材，歐洲人則是以這些樹種為描寫詩句的主題，因為不僅浪漫，也帶有點蕭瑟的感覺，很能發揮詩意。

泰安羽粼落羽松：落羽松倒映區

經過方才的迎賓大道，接著便來到了水塘區，有水就有倒影，那就是浪漫，嘉義太保的魚寮遺址做了最美麗的見證。而在泰安羽粼落羽松則是設有造景，這彷彿更能增加拍照的趣味和議題呢！

冬天並不會讓人感到口乾舌燥，不過也得適時補充水分，在園區內也有誠實商店，想要補充水分的遊客，可以自行投幣購買。

泰安羽粼落羽松：品咖啡賞美景

如果不只想拍拍照而已，建議可以在這美麗且富有情調的園區內品嘗咖啡，那就一定要找張椅子坐下來。在水塘邊有販售咖啡和麵包的攤販，不妨可以利用起來。在這邊就把部分品項提供給大家：單品手沖咖啡、拿麼好喝拿鐵、健康花草果茶、法式手工麵包、起司燻雞貝果、墨西哥芋泥捲、芋泥肉鬆麵包等。

泰安羽粼落羽松：幸運鈴造景區

泰安羽粼落羽松園區腹地不僅廣，有水塘，更是有造景。這些造景果真殺了不少記憶卡，不少遊客等排隊等著拍照呢！

泰安羽粼落羽松：加長版摩托車造景區

說實在話，泰安羽粼落羽松園區不小，得慢慢走慢慢拍才能把每一個地方都逛遍。為什麼要慢慢走除了可以找到適合拍照的角度外，實在是因為泰安羽粼落羽松有水塘的關係，地面有時難免濕滑，所以真的要慢慢走呦！

泰安羽粼落羽松：水上小徑拍照區

Vicky個人認為泰安羽粼落羽松就屬這一區最漂亮。因為這一區域頗大，加上因為水塘還蠻乾淨的，所以當落羽松的倒映在池上的時候會有不同的意境，不論是眼睛所及，或是拍攝起來都特別美麗。雖然在池上的空心磚小徑步怎麼好走，不過也吸引不少遊客就是了，因為這裡不管哪個角度拍起來都漂亮。

在這一區大家就要各領風騷，各自取景啦！看看哪一個角度能拍出最好看的照片。

泰安羽粼落羽松：心滿意足的賦歸

逛了泰安羽粼落羽松園區一圈，再返回入場時的小徑時，此時心中有一種滿足感，不僅是因為在泰安羽粼落羽松欣賞到了落羽松，更是見證到漸漸變冷的天氣，因為大衣好像已經有好幾年都沒拿出來穿了，會不會壞掉啊。

泰安羽粼落羽松

泰安羽粼落羽松臉書

電話：0980-708-090

地址：台中市后里區安眉路5號（可導航泰安國小）

營業時間：8:30-17:30（每日開園，無固定公休日）

費用：入園每人60元清潔費（不分年齡不抵消費），120cm以下兒童免費

停車：路邊停車

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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