準備2023跨年！能滿足大小朋友的台中跨年住宿、遊玩懶人包

今年就快要進入尾聲了，你安排好跨年行程了嗎？有些人喜歡在家看演唱會和約朋友吃飯度過，而有些人則傾向出門感受熱鬧氣氛，如果你還沒想好這三天跨年連假要如何過，或是已經打算要參加台中跨年演唱會的話，不妨跟著ReadyGo的腳步，看看有哪些值得一待的旅店和最新打卡景點，在台中開心迎接2023年的到來吧！

台中跨年景點推薦

Roller186滑輪場

位在大魯閣新時代購物中心的「Roller186滑輪場」，占地400坪的空間遍佈霓虹元素，完整重現了台灣早期的懷舊年代感並混合舊美式風格，舉凡入口復古旋轉門、觀看高腳椅區、吧檯休息區和置物換鞋區都有設計巧思，吸睛又好拍。建議大家可以先在練習區溜溜看，不只有護欄可以扶著練習，還有色彩繽紛的全身鏡可以拍照打卡，非常建議揪朋友（或曖昧對象）一起來玩喔！

@vianliu0502

【大魯閣 Roller186滑輪場 新時代館】店家資訊

地址：台中市東區復興路四段186號6F

電話：04 3611 8888#6631

異想新樂園

下雨也不怕！超好玩的室內親子景點在這邊！「異想新樂園」位於台中軟體園區大里藝術廣場，為目前全台最大的室內親子樂園，並由兒童發展專家協助開發打造，提供繩網迷宮、忍者通道、零下10度的冰雪奇園、全景沉浸式的宙影幻鏡等79項遊樂設施，其中像是VR互動彈跳床、卡丁車等設施大人也可以玩得很開心，適合有孩子的讀者帶小朋友來放電一整天。

@daliartplaza

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@isha11261126

【異想新樂園】店家資訊

地址：台中市大里區科技路1號412 B2

電話：04 2491 9345

台中跨年住宿推薦

隱和旅

「隱和旅」鄰近逢甲商圈，提供精緻雙人房、標準雙人房與標準雙床房等房型，每間房間都有舒適的休息空間以及專屬的藝術設計巧思，而公共區域有寬廣的客廳空間、配有電腦的商務中心、一應俱全的洗衣房、充滿植栽的戶外庭園和機械停車場，最棒的是當你逛完逢甲夜市之後，只要步行約五分鐘即可回到住宿地點，可說是非常方便！

@kitty0717

@kitty0717

【隱和旅】店家資訊

地址：台中市西屯區西屯路二段272-16號

電話：04 2706 3123

台中鳳凰酒店

剛開幕沒多久的「台中鳳凰酒店」，結合獨特的都會簡約風格和宇宙主題的空間營造，各種年齡層的旅客都能找到合適的房型，其中特別推薦親子入住他們的「卡樂精緻房」，因為小朋友能睡在汽車床上呢！此外，入住還能使用健身房與星際樂園，還有享用提供多國料理口味的「鳳凰食號」自助餐餐廳，其實很多人都是為了他們的哈根達斯、星巴克喝到飽以及豐富的菜色慕名而來呢。

@ruby9154

@1ggfood

【台中鳳凰酒店】店家資訊

地址：台中市中區民權路162號

電話：04 3702 8555

二八樹巷旅宿

超級搶手的「二八樹巷旅宿」，房間內採光充足，並藉由木質地板和家具創造出清新自然的風格，使住宿率一直居高不下。而除了房間細節滿分之外，最多人推崇的地方還有他們的交誼廳，整體打造有如咖啡廳的舒適休息空間，且MINI BAR更是全天候免費提供飲料、餅乾和泡麵，貼心服務令人賓至如歸呀！

@angel50820（#找飯店angello）

@angel50820（#找飯店angello）

@angel50820（#找飯店angello）

【二八樹巷旅宿】店家資訊

地址：台中市西屯區櫻城一街85號

電話：04 2314 2288

嬉·行旅

喜歡純白清新風格的讀者，「嬉·行旅」或許很對你的口味喔！嬉·行旅的外觀為白色的建築，走進大廳則為工業風裝潢搭配落地窗，並融合了大量的綠色植栽，check in 時還會送上迎賓點心，讓人感到滿滿的誠意。至於房間的部分，提供雙人房、附陽台的四人房和樓中樓套房等等，以簡約的設計風為主，而早餐目前則有里肌火腿帕瑪森和火腿蛋沙拉餐包兩種選擇，不過因為疫情的緣故，會使用外帶包裝餐盒送至房內供享用。

@lalabear428

@lalabear428

【嬉·行旅】店家資訊

地址：台中市西區民權路225巷8號

電話：04 2305 8080

漫旅光城

「漫旅光城」座落於台中公園附近，以灰色調的極簡時尚風格而聞名，提供舒活雙人房、家庭四人房和豪華景觀房等房型，而房間雖小但五臟俱全，皆設有小冰箱、膠囊咖啡和免治馬桶，且浴室配有換氣暖風機，不僅房間內部不會潮濕感，冬天洗澡還可以開暖氣，使很多住客都住得安心舒適。

@yuchinglee

@yuchinglee

【漫旅光城】店家資訊

地址：台中市中區光復路169-1號

電話：04 2229 1689

Star Hostel Taichung Parklane 誠星青年旅館

深受年輕族群喜愛的「誠星青年旅館」，就位在勤美誠品的高樓層，除了單人房和雙人房之外，還有宿舍床位房，無論是背包客、情侶還是商旅都很適合。而誠星青年旅館最讓人眼睛為之一亮的部分，莫過於以溫室的棚架為設計概念的挑高公共空間，且每天8:00-10:00之間，旅館還會提供新鮮手作的早餐、粥品以及現煮咖啡及茶品，茶水間也有免費提供的台灣零嘴，是不是很吸引人呢？

@bbbbliang

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【Star Hostel Taichung Parklane 誠星青年旅館】店家資訊

地址：台中市西區公益路68號15樓

電話：04 2321 9696

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