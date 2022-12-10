一秒穿越日本！ 彰化超夯大人系美食「美保咖哩」 宛如身處昭和時代的巷弄喫茶店

對你而言，一家成功的餐廳，最重要的環節是什麼呢？是好吃的食物、親民的價格，還是舒適的環境？小孩子才做選擇，全都要才是正解！隱身在彰化員林影城旁的員林綜合市場內，你會發現有一家外觀與周遭氛圍截然不同的日本餐飲店，有不少人正在默默有序地排著隊，而這正是今年一開幕，便吸引不少部落客和網美前來打卡的「美保咖哩」。

@miho.curry

一秒穿越到日本昭和時代

端看美保咖哩的店面，有種置身於日本巷弄中喫茶店的奇妙感受，而當踏進店內時其實也是一致的感受，昏黃的燈光、圍繞著廚師的L型吧台搭配旋轉椅，四處以書本和各種老東西點綴，讓人不自覺感到溫暖和安心。值得一提的是，小小的店面目前僅提供九個座位，且皆為現場候位並沒有採預約制，若是客滿的話則會需要登記領號碼牌等待，因此有可能需要耐心等候一下喔。

@miho.curry

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這才是大人味的咖哩飯

接下來，與我們一起看看美保咖哩的菜單！畢竟是以日式咖哩為主的專賣店，所以店家以燉豬肉咖哩、炸豬排咖哩、燉牛肉咖哩、唐揚雞咖哩、炸蝦蝦咖哩與炸牡蠣咖哩作為主打，每份餐點均附一杯無糖紅烏龍茶，且可免費加飯加醬一次。除此之外，還可以單點可樂餅等炸物，以及和風小黃瓜、胡麻豆腐、昆布佃煮香菇等小菜，至於每週五、六的晚上八點半至十一點半更推出沒有咖哩飯的「BAR TIME」，供應生啤酒、百年梅酒、清酒和米燒酎等酒精飲品及下酒菜，很適合下班揪人放鬆小酌！

@foodwithme.22

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誠意和細節皆滿分

不過令人訝異的是，美保咖哩的咖哩醬不是一般日式偏甜的口味，而是由多款印度辛香料搭配胡蘿蔔、洋蔥和馬鈴薯熬煮而成的，因此嚐起來帶點微辣感，配上粒粒分明又香Q的白飯，讓人忍不住一口接著一口，超有滿足感！此外，他們家的唐揚雞和炸牡蠣都是外酥內軟，而燉牛肉和豬肉則與咖哩醬完美融合，還會有半顆溏心蛋、玉米筍、秋葵當配菜，開胃又爽口～

@wunruei

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現在，逐漸有越來越多的年輕人回到彰化，要用好手藝和創意讓更多觀光客認識自己的家鄉，所以下次有機會安排到彰化旅行，推薦大家可以到員林走走，或是一嘗昭和風咖哩飯！

@wunruei

美保咖哩

地址：彰化縣員林市南昌路39號之120

營業時間：12:00-14:00／17:00-20:30（現場候位無預約，每月休息日請參考IG貼文）

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