超難訂位！台中老字號餐廳「鴨片館」一鴨8吃，片鴨秀行雲流水超誘人食慾

先前阿爸在台中吃完享鴨後對烤鴨可是念念不忘，終於我們找到家裡的長輩生日來慶生，Kiwi選擇台中老字號烤鴨餐廳推薦鴨片館，火紅的烤鴨可以一鴨8吃，太驚人了！光鴉片館的烤鴨需要事先預訂以外，連鴉片館座位也要提早預約，我們從彰化來台中慶生，約莫50分鐘左右，如果不想開車也可以搭乘台中捷運到豐樂公園站，步行2分鐘即可抵達鴉片館。

台中餐廳鴉片館停車資訊

對面就有停車場，半小時10元或周邊收費停車格。

台中餐廳鴉片館鄰近台中周邊美食、台中周邊景點

女兒紅婚宴會館，好市多台中店，豐樂公園，文心秀泰文心館

台中鴉片館外觀環境，女兒紅婚宴會館旁.台中捷運台中崇德站周邊美食

台中美食多，台中老字號烤鴨餐廳推薦鴨片館是Kiwi美食口袋名單之一，鴉片館位在南屯區美食，女兒紅婚宴會館，好市多台中店，豐樂公園，文心秀泰文心館，吃完飯後再來附近逛街，悠閒的一日也太美好惹！

台中餐廳鴨片館餐廳環境介紹

台中鴨片館的內用環境以圓桌、方桌為主，很適合跟長輩一起聚餐，家庭聚餐、朋友聚餐，春節、尾牙的好場所。還有半開放的包廂座位可以選擇，店裡也提供嬰幼兒座椅、嬰幼兒餐具。

落地窗很透光，坐在這用餐感覺挺不錯，周邊也掛上紅燈籠讓裡頭有電影情節裡客棧的橋段啊！

台中鴨片館的菜單MENU

菜單上主打烤鴨可以一鴨8吃，我們在訂位時有預先點一隻烤鴨後，到店裡用餐在選擇如何吃這烤鴨～做成創意的烤鴨料理，每一道都很棒喔！烤鴨可以加價做成醬爆鴨架、鹹酥鴨架、三杯鴨架、酸菜鴨架湯，還有鴨油炒蛋、銀芽炒鴨肉、生菜鴨鬆。

台中鴨片館的菜餚以北方麵食為主，餐點上呈現圖片都很不錯，冷盤的北方家常菜到青菜、海鮮、熱炒、沙鍋餅、蘿蔔絲餅都是店裡的熱銷美食之一，選擇性多，如果來訪人數多，建議可以點6-8人合菜。

當我們入座後，發現甜麵醬、蔥段、小黃瓜在我們入座就都已經準備在桌上了！

當烤鴨車一台接著一台桌邊服務，讓我們滿心期待的想要來看看現場的片鴨秀，當師傅拿起刀，開始著駕輕就熟的刀工後，那一片片的鴨皮這樣被取下，置入盤中，盤上則有一隻鴨片館的烤鴨圖案，好逗趣。

鴨片看起來油亮又脆，帶點原有的甜味，絕對要趁熱吃，才能將最棒的味道給盡收到嘴裡啊！

我喜歡熱騰騰的鴨肉上桌，切片下來的鴨皮酥脆又好吃～

那現做的荷葉餅皮還熱呼著，拿著一片放在手掌開始依序夾起片鴨、鴨肉跟小黃瓜、蔥段，甜麵醬再來個幾口，包起來還能聽到脆聲，整個變烤鴨夾餅，不柴不膩的結合在一起，一口咬下，香酥甜脆，四種口感層次分明，讓人想再吃第二片。

香酥鴨架，不油膩也好酥脆，炒功了得耶！一口咬下還保留原本的肉汁，又有外酥脆的口感，咀嚼時的肉香四溢，味道極好啊！

酸菜鴨架湯，酸菜不酸，不用擔心很酸到牙折騰，好入喉的湯品，裡面還有酸菜的自然甜味，這湯不小心舀上兩碗，在飽也要喝個幾口啊！我們點選合菜6-8人份，能吃到店裡的精髓也能吃到特色佳餚之外，更能品嘗到美味可口的食物。

芋香豬肉絲，炸過的芋頭絲超好吃，搭配肉絲整個很香脆，剛上桌時好酥脆，涮嘴很適合配啤酒。

松柏長青，爽口的開胃菜裡面有白菜絲、豆乾絲，花生跟香菜，是中國北方道地涼拌家常菜餚，入口時多了個醋溜味，胃口大開了！

合菜玳瑁

玳瑁鋪陳在整道菜的上方，猶如龜殼，裡頭餡料有木耳絲、豆芽菜、胡蘿蔔，還有粉絲也都很入味，根本不用叫白飯就能吃到很飽。

藥膳白蝦

額外加點黑鑽松露湯包8顆，驚為天人的黑松露入湯包，清新爽口的味道直奔腦門，天啊！以往在燉飯裡才有的黑松露沒想到在湯包中爆漿香氣是如此迷人，難怪是必點佳餚。

清蒸鱸魚

蘿蔔絲餅

濕潤的蘿蔔絲藏在裡面，裡面的內餡是有爆漿的感覺，外頭是酥皮，很容易燙嘴啊！

綠豆沙鍋餅，甜餅以綠豆沙當餡料偏少，不油膩又很薄的沙鍋餅好吃～很適合飯後吃一下。

季節水果

主打一鴨8吃的鴨片館不僅有烤鴨好吃，包起荷葉餅同樣不遑多讓，酥脆的鴨皮讓你一口接一口吃起來！香酥鴨架、酸菜鴨架湯都好厲害，合菜中的松柏長青、芋香豬肉絲、合菜玳瑁、蘿蔔絲餅、綠豆沙鍋餅、額外點的黑鑽松露湯包，也都好好吃，想要吃烤鴨有想聚餐，鴨片館真的很適合耶！年節將近，也可以準備訂年節菜或來這裡吃一桌也可以慰勞辛苦的父母，真的很棒呢！

鴨片館

地址：台中市南屯區文心南三路555號

電話：(04)3609-5555

營業時間：11:30-14:30、17:30-22:00、週六日 11:00-15:00、17:00-21:30

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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