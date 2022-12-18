宵夜吃鍋去！彰化「燒瓶子。大肆の鍋」大推個人鴛鴦鍋，超多牌冰淇淋免費供應，一路吃到凌晨3點

彰化知名火鍋店，推出個人鴛鴦鍋店，一個人也可以嚐到不同湯底風味店，浮誇的大魚大肉組合，多達8種海鮮的大船入港店，三種肉品組成的大肉盤，整個大魚大肉。另外店內有超多品牌的冰淇淋和飲品，全都免費供應店，重點是彰化店開到凌晨三點喔！

【燒瓶子。大肆の鍋(彰化店)】

自備免費停車場

燒瓶子的對面有自家的免費停車場，非常方便，就算停滿了附近都還有收費停車場。

大氣穩重中式風格

發跡於彰化員林的燒瓶子，如今在彰化市和台中都有分店，提供的就是CP值高的鴛鴦鍋，特別是發展出個人鴛鴦鍋，即便是一個人也可以嚐到不同風味湯底，一到用餐時間總是爆滿的人潮啊。

用餐環境，容客數滿多的，裝潢風格較為低調穩重帶著中式風格。

有趣的服務鈴

我第一次看到很神奇機關的服務鈴，一個透明方塊有四面，代表著不同服務內容，需要服務就把方塊橫著放，並且要服務的項目朝上（加湯），我以為只是噱頭，因為外觀看起來沒有任何機關，所以就倒著放放看，沒想到真的服務人員就上前了。

燒瓶子彰化店菜單

餐點有非常多選擇，從湯底、肉品甚至單人套餐和雙人套餐，都有不同組合。

【多元自助區】

光是冰淇淋就有三大品牌，口味非常多元，日本明治、泰國明果頂級冰淇淋、日本百吉喜客冰淇淋，口味就高達10幾種。

另外還有一台霜淇淋機

飲品的部分，除了氣泡飲料、果汁，另外還有咖啡機，這些都是免費自由取用。

【11種湯底供選擇】

第一步要選擇湯底，除了經典原味不用加價以外，其餘皆+39元，共有10種可以選擇，如果喜歡口味變化多端，當然就要點個人鴛鴦鍋囉。

【個人鴛鴦鍋】

我點的是剝皮辣椒雞和秘藏麻辣，喜歡剝皮辣椒雞那種前端有點微辣但是後面會回甘的口感，會讓人湯一口接一口。另外秘藏麻辣可以挑選小辣或中辣，使用多種中藥材熬製，小辣在嘴巴會留下一點麻度，都用來煮肉品，非常適合。

另一鍋則是鮮甜小干貝，真的是有滿多干貝所熬煮的湯頭，另外則是帶著有一點酸辣的泰式冬蔭功，這很暖胃也很開胃。

【雙人套餐：1098元】

【海鮮大船入港】

當看到這艘大船的時候，有沒有感覺好像是辦喜宴會看到的生魚片船，還使用乾冰造勢，整個看起來有點浮誇。

大船上搭載的是有三種蝦類、兩種魚類和其他海鮮，細目如下：極鮮大蝦公、天使紅蝦、南美白蝦、鮮蛤、潮鯛、金目鱸、小干貝、小花枝。

海鮮整體上都滿新鮮的，點個大船就可以讓你一次擁有多種海鮮，由於數量眾多就不一一介紹口感了。

蝦頭的蟹膏總是滿滿，而且蝦肉甜而脆。

【肉品拼盤】

肉品的部分有優良梅花豬、特選五花牛、美國嫩肩牛，另外也有加價升級肉品的選項。這三種肉品一字排開其實滿有份量的，以油脂來說大概就是五花牛>梅花豬>嫩肩牛。

以油花分布較多的五花牛，其實下鍋不用太久就可以撈起，個人是偏比較喜歡帶有粉嫩的顏色去品嘗，更顯嫩度和鮮甜，所以基本上下牛肉的時候，筷子是不會離開肉品的。

嫩肩牛雖然油脂沒有五花這麼多，肩胛骨上方的肉，肉質較為結實。

梅花豬的口感瘦肉中帶有放射狀的油花，油脂分布均勻，因此口感較好，梅花肉不像五花肉帶有太多油脂，也不像里肌肉容易乾澀。

【菜盤】

一個火鍋的畫龍點睛就是菜盤啦，可以把湯底的精華再昇華，藉由蔬菜的清甜增加湯底的甘甜，火鍋料則是可以有不同的食材體驗。

【花枝滑+98(加購)】

任凡花枝滑或蝦滑都很愛點，因為除了外表的蝦漿或花枝漿以外，還可以吃到韌韌脆脆的花枝本人，口感滿棒的。

【台中財神爺滷肉飯+18】

在台中生活沒吃過財神爺滷肉飯，卻來到彰化的火鍋店才第一次吃到。滷肉飯的滷肉是偏比較肥的比例居多，怕有人會不喜歡，服務人員都會在點餐的時候多作說明，不過個人偏好肥的，這樣才香才適合白飯啊。

【燒瓶子雞肉飯+18】

雞肉飯就是要淋上雞油，以及很重要的角色就是【蔥酥】，加上去真的非常的香氣逼人，而且雞肉也不柴，火鍋店可以吃到雞肉飯算是第一次。

壽星獨享肉品

如果你是當月壽星可以贈送一盤特選五花牛喔，整個肉品吃好吃滿。

加湯服務

火鍋的湯底，即便加湯也是加原高湯喔，即使你加了幾次湯，湯頭口味不會因為變淡。

假日的用餐人潮真的很可怕，總是爆滿，如果大家要吃的話十分建議要訂位。訂位連結請按我

餐點來說，海鮮的大船入港是滿有畫面的，海鮮也都滿新鮮，肉品份量也是滿多的，兩個男生點這份雙人套餐，吃的超飽，又有超多冰淇淋可以吃，還滿OK的，推薦給大家。

燒瓶子。大肆の鍋（彰化店）

營業時間：上午11:00 ~ 凌晨03:00（最後進場時間：凌晨02:00）

地址：彰化市四維路69巷26號

電話：04-7618865

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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