探索谷關最佳充電站　泉鄉順遊散策

【圖／文：行遍天下】

谷關溫泉位於中部橫貫公路上，入關前，沿途可品嚐白冷冰棒、白冷肉包，亦可前往裡冷步道健行；進入谷關後，谷關遊客中心暨入關博物館、溫泉公園、區公所管轄的谷關溫泉廣場暨原住民部落市集廣場，都是最佳順遊點。

▲在谷關溫泉公園體驗被魚兒親吻的樂趣。





谷關遊客中心暨入關博物館

交通部觀光局參山國家風景區管理處管轄的谷關遊客中心暨入關博物館，去年春天重新整修開放，是探索谷關的最佳充電站，一樓遊客中心有巨型「喔熊」組長供遊客拍照打卡；地下展館以中橫公路為經度、低中高海拔為緯度，搭配植物影像、谷關常見鳥類插畫，介紹谷關的歷史、地理與生態，地下二樓展館還可通往戶外的溫泉公園，享受在露天泡腳池被魚兒親吻的樂趣。

▲谷關遊客中心暨入關博物館現代的外觀。

▲谷關遊客中心暨入關博物館介紹谷關的歷史、地理與生態。

地址：台中市和平區東關路一段102號谷關遊客中心

電話：04-2595-1496（參山國家風景區管理處遊客中心）

時間：遊客中心暨入關博物館08:30-17:30、溫泉公園24小時開放、園內泡腳池08:30-17:00（每月一天維修日，於官網公告）





谷關溫泉廣場暨原住民部落市集廣場

台中市政府結合參山國家風景區管理處資源，在街區中心建造的谷關溫泉廣場，串連原民會的原住民部落市集廣場，成為遊客休憩泡腳、購買農產品之所。廣場入口處分別有泰雅族公仔、日本鳥取縣三朝溫泉的湯煙怪獸「三朝氡獸」公仔，角落處還有象徵「谷關七雄」（中部谷關風景區的八仙山、馬崙山、東卯山、白毛山、屋我尾山、波津加山、唐麻丹山）的幸福泡湯黑熊。

▲谷關溫泉廣場暨原住民部落市集廣場。

▲必合影的「三朝氡獸」公仔。

地址：台中市和平區東關路立體停車場旁

時間：24小時開放





裡冷步道健行

位於台中市八仙山一帶，全長52公里，海拔1000多公尺，由於位處山地保留區，人煙罕至、林相豐富，蟲鳴鳥叫不絕於耳。虹夕諾雅 谷關11月推出的「奢華健行」冬季限定活動，由健行管家帶領旅客登山，備有放大鏡和望遠鏡進行生態觀察，健行路線來回約5公里，全程由專人帶隊導覽。抵達休憩點可享受專業茶師服務的林道茶感體驗，返回度假村，還能在日本茶室為設計理念的芳療室，享受冬日暖身SPA，身心皆暢快。

▲虹夕諾雅 谷關推出由健行管家帶領旅客登山的冬季限定活動。（圖片提供：虹夕諾雅 谷關）

資訊：活動於2022年11月起至2023年2月底為止，每週一至四推出。30,500元2 位，含稅、含林道健行導覽、林道茶感體驗、冬日暖身SPA各一次；不含服務費與住宿費。





白冷冰棒

泡完熱熱的溫泉，再吃上一支清涼爽口的冰棒，最過癮，由台電大甲溪發電廠員工消費合作社自產生產的古早味枝仔冰，製作時，先將沉積過濾後的山泉水煮沸，再製成冰棒，口味選擇多元，包含紅豆、綠豆、酸梅、鳳梨、百香果等多種口味，其中又以谷關特產的五葉松汁枝仔冰，最為特別，炎夏或冬天享用都過癮。

▲泡完溫泉再吃上一支清涼爽口的冰棒最過癮。

地址：台中市和平區天輪里東關路二段91號

電話：04-2594-3990

時間：08:00-17:00

FB：大甲溪發電廠白冷冰棒

消費：每支12至13元





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