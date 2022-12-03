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頂級呵護身心！「虹夕諾雅谷關」在台體驗日式湯宿 會席料理、溫活體驗超暖心

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

一場新冠疫情，改變人們的旅行方式，總是渴望遠離都會，尋一處親近自然的溫泉美地，喚醒身心能量。大甲溪流經的中部橫貫公路起點，山嵐環繞、水霧朦朧的谷關山區，上世紀的泰雅族就發現了溫泉，後來日本人在此開湯設立公共浴場「明治溫泉」，成為中台灣的名泉之鄉。期盼許久的「虹夕諾雅谷關」度假村「暖活益身」療癒之旅，就在山色燦爛的深秋時節展開了。

▲群山環繞的虹夕諾雅 谷關，是日本星野集團在臺灣打造的頂級溫泉度假村，水之庭園四季皆美。
▲群山環繞的虹夕諾雅 谷關，是日本星野集團在臺灣打造的頂級溫泉度假村，水之庭園四季皆美。

　

與自然地景完美融合

大甲溪水沖刷的森林高地上，虹夕諾雅谷關就像夢境般的存在。日本人喜以竹林代表「歡迎」之情，迎風搖曳、投射光影的竹子，從入口開始就是重要造景元素；谷關原生種的香杉林、五葉松林，錯落其中的楓香與青楓樹，經過日本景觀設計師引進山泉、形塑河道，成為有風、有水、生態豐富的「水之庭園」，透過餐廳和圖書閱覽室的大片落地窗，隨時都能看到圖畫般的庭園美景，感受季節的奧妙變化。與地景完美融合的空間和設施，一直是虹夕諾雅堅持的品牌精神，虹夕諾雅谷關同樣沒讓人失望。

▲日本景觀設計師將山泉藉由人工河道引入園區，搭配竹林與樹木，營造許多氣氛角落。
▲日本景觀設計師將山泉藉由人工河道引入園區，搭配竹林與樹木，營造許多氣氛角落。

▲湛藍泳池位於度假村中心，宛如森林中的湖泊，即使不下水，也能在涼亭休憩、欣賞秋冬景色。
▲湛藍泳池位於度假村中心，宛如森林中的湖泊，即使不下水，也能在涼亭休憩、欣賞秋冬景色。

　

呵護身心的美好湯宿

當年星野集團進駐谷關，看中的就是源源不絕的「美肌之湯」弱鹼性碳酸氫鹽泉，浸泡後肌膚格外柔嫩光滑。為了傳承日本「湯治」文化，度假村的溫泉池皆採傳統日式裸湯設計，白天賞綠意，夜晚觀星辰，每日三泡不嫌多。涼風送爽的深秋清晨，一人獨享奢華的室內大浴場，優雅的檜木香隨熱氣淡淡飄香，五感神經都甦醒；經過設計師的巧思，露天溫泉池以曲折水道營造多處私密角落，泡湯更自在，泉池深處還有瀑布傾流而下，潺潺水聲宛如世外桃源，野趣十足。

▲從飄著淡淡檜木香的室內大浴場可通往戶外露天溫泉，設計和氣氛營造皆沿襲日式裸湯傳統。（圖片提供：虹夕諾雅 谷關）
▲從飄著淡淡檜木香的室內大浴場可通往戶外露天溫泉，設計和氣氛營造皆沿襲日式裸湯傳統。（圖片提供：虹夕諾雅 谷關）

客房的私人湯池，同樣全天供應流動溫泉，隨時都有滿滿的溫泉可泡。下榻當晚的「月見」雙人房型採樓中樓規劃，客廳與臥室、溫泉休憩區分屬不同樓層，溫泉休憩區更是其他房型的兩倍大，經常一房難求。浴池內鋪設的藍色磁磚著觸感舒適，百葉窗設計保護隱私又能呼吸新鮮空氣，無論晨昏晴雨各具氣氛，睡前一泡，一夜好眠。

▲溫泉愛好者的專屬套房「月見」僅有5間，樓中樓式的設計，夫妻同遊也能各享私密空間。
▲溫泉愛好者的專屬套房「月見」僅有5間，樓中樓式的設計，夫妻同遊也能各享私密空間。

▲「月見」房型的溫泉休憩區是其他房型的兩倍大，泡湯後，一旁就有沙發賞景。
▲「月見」房型的溫泉休憩區是其他房型的兩倍大，泡湯後，一旁就有沙發賞景。

　

溫活體驗從身體暖到心裡

2022年秋冬推出的「暖活益身」免疫力提升秋冬限定專案，以「溫活」為概念，從料理研發到體驗活動，皆有助於身體代謝，讓體溫維持在36.5至37°C最佳狀態，藉此達到放鬆療癒之效。特別的是，專案每日僅接待一組貴賓，從入住開始，即有專人協助辦理入住，並於二泊期間發揮日式款待精神。旅客的專屬服務人員，總是早先一步抵達約定地點，帶領參加隨風森展運動，送上客房溫泉藥浴包和熱騰騰的溫活早餐；時而化身香料茶席講師，進行和牛壽喜燒晚餐的桌邊服務，分寸拿捏恰到好處。

▲參加「暖活益身」免疫力提升秋冬限定專案，舉凡隨風森展活動、客房溫泉藥浴包和香料茶席體驗，皆有專屬服務人員。
▲參加「暖活益身」免疫力提升秋冬限定專案，舉凡隨風森展活動、客房溫泉藥浴包和香料茶席體驗，皆有專屬服務人員。

除了秋冬限定的溫活料理，日本泡湯文化不可或缺的會席料理，也是度假村的特色之一。延攬曾在美、日、新加坡擔任料理長的加川仁主廚，依隨春夏秋冬，將傳統日料烹調工法，融合嚴選食材、在地水果、原民香料，研製獨一無二的會席料理，細膩的口味、美麗的擺盤，充滿濃濃季節感。

　

限定料理

溫活早餐、溫活和牛壽喜燒

由專屬服務人員送至客房的溫活早餐，結合日式雞肉茶泡飯與漢方藥膳，以湯暖胃，喚醒美好晨光之後將高湯倒入五穀米飯糰，依照個人喜好搭配薑、生芥末、茗荷、紫蘇、枸杞、白芝麻溫活配料，健康又美味。晚餐的溫活和牛壽喜燒，以頂級和牛肉豐富蛋白質與鐵質，驅寒暖身、改善血液循，享用時可依個人喜好研磨香料搭配，最後品嚐火鍋高湯炊煮的米飯、佐半熟蛋和新鮮松露，暖意直達全身。

▲溫活早餐
▲溫活早餐

▲溫活和牛壽喜燒
▲溫活和牛壽喜燒

　

推薦體驗

草花散策/免費、微景森林/每人700元

每天兩場的水之庭園「草花散策」，由專人導覽漫步水之庭園，認識季節植物，聆聽水聲鳥語，療癒身心；亦可另外付費參加「微景森林」生態瓶體驗課，以水之庭園的植物自創獨一無二的微景生態，將美好記憶帶回家。

▲微景森林
▲微景森林

　

飯店資訊

虹夕諾雅 谷關

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

電話：04-2595-0008

網址：hoshinoya.com/guguan/zhtw

費用：暖活益身免疫力提升的秋冬限定專案：1.預約時間：即日起至2023/3/31日/（特定節日除外）。2.內容：每日限定一組（2位）18,370元（費用含暖心迎賓茶點、隨風森展、香料茶席體驗一次、溫活和牛壽喜燒一次、溫活早餐一次、溫泉藥浴包等；不含服務費、住宿費用、第一天晚餐、第二天早餐、第二天午餐）。3.溫馨提醒：購買此專案活動需先預約3天2夜客房。

　

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