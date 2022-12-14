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素食也超好吃！南投「素獸石窯」老麵發酵手工披薩，回訪就為「海鹽蛋沙拉」

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

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南投草屯素食美食

跟朋友在中興新村喝完禾木咖啡，他推薦來這家他很喜歡的素食披薩用餐，位於草屯的素獸石窯在草屯經營多年，研發出多種豐富口味的手工披薩，老麵發酵的餅皮越吃越香，披薩售價也不會太高，定價很平實，另外還有販售手沖咖啡、燕麥拿鐵、特色飲料。

素獸石窯位於南投縣草屯鎮富昌路299號，這家店的外觀其實沒有很顯眼，不過很多蔬食者知道這家的披薩好吃，一直都有穩定的客源，他們也有販售酸種老麵麵包，除了預訂麵包，現場也有現貨購買。

營業時間：07:00~18:00，幾乎包含了三餐時間，店休星期二三。

朋友說原本是使用石窯燒烤，但是因為被檢舉，所以石窯就封存了，改由瓦斯燒烤，但是披薩一樣很好吃。

佳哉的蛋

無動物用藥、採用有機紅薑黃粉以及搭配時節改換的有機紫鬱金香粉，提升雞隻免疫能力，而達到不須用藥打針便能讓雞隻都能健康有活力產下美味的雞蛋。

除了手沖咖啡，也有提供無奶類的拿鐵，燕麥拿鐵、燕麥卡布、燕麥摩卡奇諾。

老闆手沖咖啡味道很好，香氣跟濃度都有沖出來，推薦可以試試。

現場還有一個小盪鞦韆，適合小朋友可以小盪一下。

素獸石窯菜單

PIZZA有分16公分小披薩跟26公分大披薩，我跟朋友選了兩款小披薩，可同時吃到兩種不同口味。

青醬鮑菇蛋（可不加蛋）、番茄、馬鈴薯、海鹽蛋沙拉、海苔堅果、蘋果肉桂、黑巧克力重乳酪。

燕麥拿鐵（熱）。燕麥奶喝起來還是挺順口的，奶泡也很綿密。乳糖不耐症也能享用香醇的拿鐵。

青醬鮑菇蛋 130（小）。朋友說他每次來都是點青醬口味，做成拖鞋的造型很可愛，起司量也給的很多喔。

海鹽蛋沙拉 120（小）。雞蛋特別做成雖歲口感，吃起來有點沙沙的，口感感覺有點像鹹蛋黃，搭配起司、海鹽，口感很棒。

青醬很香濃，搭配杏鮑菇跟雞蛋，起司拉絲很療癒感，餅皮越吃越香，老麵發酵，酸種老麵所產生的紮實感真的很香。

海鹽蛋沙拉，鹹香的風味很棒，我個人覺得是今天的VIP，為了這個口味我會願意再回訪，真的好吃。

被封存的石窯，變成觀賞裝置。

好吃的老麵發酵PIZZA，手工製作，放上大量乳酪，餅皮一吃就能知道店主的用心，用料也是豐富且特別選用優質牧場雞蛋，擄獲不少人的心，價格也訂得很平實，無論是吃素還是一般消費者推薦來嚐嚐這裡的手工PIZZA，真的好吃且用心喔。

素獸石窯

電話：0921-073-783

營業時間：07:00~18:00(週二三公休)

地址：南投縣草屯鎮富昌路299號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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披薩 拿鐵 咖啡 沙拉 燒烤 南投美食

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