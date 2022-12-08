快訊

羽球年終賽／碰金廷又打滿3局 周天成逆轉差一步吞連敗

口罩鬆綁上路一周 王必勝：年底活動不另做規範

40多歲男具多重慢性病史 接種4劑仍染疫亡

這間舒肥牛排、舒肥松阪豬很厲害！一週只營業一天，還有隱藏版熔岩蛋糕，預訂才吃得到～

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

來到大慶夜市大家都吃什麼呢！糖糖今天要推薦給大家的這間一克噗肉可厲害了，一週只營業一天，賣的品項非常簡單，就只有舒肥牛排及舒肥豬排兩種，用的肉品可都是品質不錯的原塊肉，經過舒肥法，不僅鎖住肉汁，肉質更是鮮嫩可口，有別於一般在夜市吃到的夜市牛排，吃了會讓你大驚豔！還有隱藏版熔岩蛋糕，只有預訂才吃得到唷～

一克噗肉營業時間只有每週五在大慶夜市裡頭，可愛的噗噗車相當亮眼，是說糖糖剛開始看到這台噗噗車還以為是在賣泰式奶茶，後來才知道是在賣舒肥牛排及舒肥豬排的專賣店呢！

點完餐不一會兒就大排長龍了，生意很好呢～

一克噗肉菜單

一克噗肉賣的品項很單純，就只有日式舒肥牛排及日式舒肥豬排，小份是60元，大份是100元，另外也有單賣肉品的部分，1克是1塊錢，想買多大塊就買多大塊。

一克噗肉雖然有買牛排跟豬排，不過煎的鍋子及沾版都是分開的，牛肉跟豬肉不會混到，如果本身有不吃牛或不吃豬的朋友不必擔心。

一克噗肉的日式舒肥豬排是選用台灣松阪豬肉，是說糖糖聽過舒肥牛排、舒肥雞胸肉，倒是第一次聽到舒肥豬排呢，將台灣松阪豬肉經過舒肥後，再下去香煎至兩面金黃焦脆的模樣，看起來相當可口呢！

在剪豬排的過程中還會不斷的滴汁可不是滴油哦，就知道這塊豬排有多多汁啦，看起來超juicy的。

另外牛排的部分是選用美國choice等級的板腱牛排，採原塊肉下去舒肥，油花分布細緻，中間帶有一條透明的嫩筋。

將舒肥牛排兩面一樣煎至微焦模樣，裡頭的還呈現粉嫩色澤，熟度大約是7分熟左右。

一克噗肉的排餐附食是可愛的海苔手捏飯糰，裡頭還加入了白芝麻增添香氣，連小朋友們都吃得津津有味呢。

日式舒肥牛排 大份 100元 + 60元 舒肥牛排

糖糖點的是大份的舒肥牛排，原本裡頭就有60g的牛肉，糖糖又額外加購60g的牛肉，除了主角牛排外，還有店家自製的泡菜、香甜玉米粒及可愛的手捏飯糰。

經過舒肥過後的牛肉就是不一樣，肉質鮮嫩又多汁，嚼起來帶有濃郁的牛肉香氣，中間的嫩筋也很軟嫩，不會嚼不爛很讚，沒想到在夜市裡就能用親民價格品嘗高品質的牛排呢。

日式舒肥豬排 大份 100元 + 60元 舒肥豬排

另一份舒肥豬排糖糖一樣點大份加購60g舒肥豬排，是說糖糖第一次吃到採舒肥料理的豬排呢，選用台灣松阪豬下去整塊肉舒肥，旁邊一樣搭配自製泡菜、香甜玉米及手捏小飯糰。

一克噗肉的舒肥豬排很厲害耶，表面煎的酥酥恰恰的，裡頭的肉質爽脆又多汁，吃上一塊就停不下來，喜歡吃松阪豬的朋友必點。

熔岩巧克力蛋糕 60元／塊

一克噗肉除了舒肥牛排、舒肥豬排外，還有隱藏版熔岩巧克力蛋糕，只有預訂才吃得到，目前共有九種口味，包含原味布朗尼、紅茶棉花糖布朗尼、藍莓布朗尼、香草焦糖布朗尼、榛果抹茶布朗尼、烏龍莓果布朗尼、鹹甜花生布朗尼、紅寶石巧克力脆豆布朗尼及脆片Oreo布朗尼，糖糖還蠻喜歡他們家的布朗尼，吃起來有點像生巧克力的口感，帶苦甜風味，整體不會太甜膩，好吃。

一克噗肉不只舒肥牛排、舒肥豬排好吃，就連隱藏版熔岩巧克力蛋糕也好好吃，一週只賣一天，想吃的朋友趕緊衝一波大慶夜市，記得只有禮拜五才有販售唷，還有熔岩巧克力蛋糕，需預訂才吃得到，九宮格質感禮盒送禮也超適合，推薦給大家～

一克噗肉

電話：0960-515889

地址：台中市南區建國南路一段208號（大慶觀光夜市）

時間：週五 17:00~售完為止

臉書：https://reurl.cc/lZ7QGv

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豬排 牛排 巧克力 蛋糕 牛肉 台中美食

相關新聞

這間舒肥牛排、舒肥松阪豬很厲害！一週只營業一天，還有隱藏版熔岩蛋糕，預訂才吃得到～

udn走跳美食／糖糖 來到大慶夜市大家都吃什麼呢！糖糖今天要推薦給大家的這間一克噗肉可厲害了，一週只營業一天，賣的品項非常簡單，就只有舒肥牛排及舒肥豬排兩種，用的肉品可都是品質不錯的原塊肉，

五星飯店等級烤鴨饗宴 創新「鴨皮壽司」驚艷味蕾

位在台中西屯美食戰區的【橙禾廚坊琉璃鴨】除了普遍的一鴨三吃之外，另還推出可一次滿足烤、炒、壽司、煲粥的全鴨四吃澎派套餐，以親民的價格帶給各位與五星飯店同等級的高檔享受！

探索谷關最佳充電站　泉鄉順遊散策

谷關溫泉位於中部橫貫公路上，入關前，沿途可品嚐白冷冰棒、白冷肉包，亦可前往裡冷步道健行；進入谷關後，谷關遊客中心暨入關博物館、溫泉公園、區公所管轄的谷關溫泉廣場暨原住民部落市集廣場，都是最佳順遊點。

這麼可愛一定要看！雪白萌兔鑽進「台中歌劇院」煙囪 手刀捕捉陪大家過聖誕、跨年＋新年

還記得去年掉入台中歌劇院的「火山口」、倒栽蔥卡住的聖誕老公公嗎？今年有新朋友現身甲！這陶改由三隻蹦蹦跳跳、從煙囪裡探頭或露出渾圓屁屁與肉球的雪白兔兔，要來陪大家度過聖誕節、跨年與農曆新年，還不快到歌劇把牠們撈出來放進照片裡！

IG最新聖誕打卡點！ 台中「2022耶誕森之境」 5大遊樂園設施大人小孩都愛

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂 台中耶誕景點又有新的遊樂園登場，最新的耶誕森之境主題樂園整個以北歐聖誕風格，紅色與金色為主色系打造中部獨家耶誕樂園，5種遊樂設施浪漫又充滿童話風格，不僅好玩也很

頂級呵護身心！「虹夕諾雅谷關」在台體驗日式湯宿 會席料理、溫活體驗超暖心

一場新冠疫情，改變人們的旅行方式，總是渴望遠離都會，尋一處親近自然的溫泉美地，喚醒身心能量。大甲溪流經的中部橫貫公路起點，山嵐環繞、水霧朦朧的谷關山區，上世紀的泰雅族就發現了溫泉，後來日本人在此開湯設立公共浴場「明治溫泉」，成為中台灣的名泉之鄉。期盼許久的「虹夕諾雅谷關」度假村「暖活益身」療癒之旅，就在山色燦爛的深秋時節展開了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。