這間舒肥牛排、舒肥松阪豬很厲害！一週只營業一天，還有隱藏版熔岩蛋糕，預訂才吃得到～

來到大慶夜市大家都吃什麼呢！糖糖今天要推薦給大家的這間一克噗肉可厲害了，一週只營業一天，賣的品項非常簡單，就只有舒肥牛排及舒肥豬排兩種，用的肉品可都是品質不錯的原塊肉，經過舒肥法，不僅鎖住肉汁，肉質更是鮮嫩可口，有別於一般在夜市吃到的夜市牛排，吃了會讓你大驚豔！還有隱藏版熔岩蛋糕，只有預訂才吃得到唷～

一克噗肉營業時間只有每週五在大慶夜市裡頭，可愛的噗噗車相當亮眼，是說糖糖剛開始看到這台噗噗車還以為是在賣泰式奶茶，後來才知道是在賣舒肥牛排及舒肥豬排的專賣店呢！

點完餐不一會兒就大排長龍了，生意很好呢～

一克噗肉菜單

一克噗肉賣的品項很單純，就只有日式舒肥牛排及日式舒肥豬排，小份是60元，大份是100元，另外也有單賣肉品的部分，1克是1塊錢，想買多大塊就買多大塊。

一克噗肉雖然有買牛排跟豬排，不過煎的鍋子及沾版都是分開的，牛肉跟豬肉不會混到，如果本身有不吃牛或不吃豬的朋友不必擔心。

一克噗肉的日式舒肥豬排是選用台灣松阪豬肉，是說糖糖聽過舒肥牛排、舒肥雞胸肉，倒是第一次聽到舒肥豬排呢，將台灣松阪豬肉經過舒肥後，再下去香煎至兩面金黃焦脆的模樣，看起來相當可口呢！

在剪豬排的過程中還會不斷的滴汁可不是滴油哦，就知道這塊豬排有多多汁啦，看起來超juicy的。

另外牛排的部分是選用美國choice等級的板腱牛排，採原塊肉下去舒肥，油花分布細緻，中間帶有一條透明的嫩筋。

將舒肥牛排兩面一樣煎至微焦模樣，裡頭的還呈現粉嫩色澤，熟度大約是7分熟左右。

一克噗肉的排餐附食是可愛的海苔手捏飯糰，裡頭還加入了白芝麻增添香氣，連小朋友們都吃得津津有味呢。

日式舒肥牛排 大份 100元 + 60元 舒肥牛排

糖糖點的是大份的舒肥牛排，原本裡頭就有60g的牛肉，糖糖又額外加購60g的牛肉，除了主角牛排外，還有店家自製的泡菜、香甜玉米粒及可愛的手捏飯糰。

經過舒肥過後的牛肉就是不一樣，肉質鮮嫩又多汁，嚼起來帶有濃郁的牛肉香氣，中間的嫩筋也很軟嫩，不會嚼不爛很讚，沒想到在夜市裡就能用親民價格品嘗高品質的牛排呢。

日式舒肥豬排 大份 100元 + 60元 舒肥豬排

另一份舒肥豬排糖糖一樣點大份加購60g舒肥豬排，是說糖糖第一次吃到採舒肥料理的豬排呢，選用台灣松阪豬下去整塊肉舒肥，旁邊一樣搭配自製泡菜、香甜玉米及手捏小飯糰。

一克噗肉的舒肥豬排很厲害耶，表面煎的酥酥恰恰的，裡頭的肉質爽脆又多汁，吃上一塊就停不下來，喜歡吃松阪豬的朋友必點。

熔岩巧克力蛋糕 60元／塊

一克噗肉除了舒肥牛排、舒肥豬排外，還有隱藏版熔岩巧克力蛋糕，只有預訂才吃得到，目前共有九種口味，包含原味布朗尼、紅茶棉花糖布朗尼、藍莓布朗尼、香草焦糖布朗尼、榛果抹茶布朗尼、烏龍莓果布朗尼、鹹甜花生布朗尼、紅寶石巧克力脆豆布朗尼及脆片Oreo布朗尼，糖糖還蠻喜歡他們家的布朗尼，吃起來有點像生巧克力的口感，帶苦甜風味，整體不會太甜膩，好吃。

一克噗肉不只舒肥牛排、舒肥豬排好吃，就連隱藏版熔岩巧克力蛋糕也好好吃，一週只賣一天，想吃的朋友趕緊衝一波大慶夜市，記得只有禮拜五才有販售唷，還有熔岩巧克力蛋糕，需預訂才吃得到，九宮格質感禮盒送禮也超適合，推薦給大家～

一克噗肉

電話：0960-515889

地址：台中市南區建國南路一段208號（大慶觀光夜市）

時間：週五 17:00~售完為止

臉書：https://reurl.cc/lZ7QGv

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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