披薩控必收！台中大里義式手工披薩　輕咬「星星披薩」起司就爆漿

【黑.火山披薩】台中大里店位於住宅區中，店面外觀彷如外國石磚街區裡看似不起眼卻隱藏實在手藝的美食店，自成一框、復刻義式優雅質感，讓人好奇於裡頭所賣的披薩美味。

目前以外帶為主要，現場也有簡單的內用空間，而菜單上共有十款經典口味，都可做9吋或12吋的大小，若是一家大小、朋友慶生想要團聚想用這樣的美味，更有超划算的套餐組合供大家挑選，而其中12吋披薩口味都可任選2種雙拼口味，配上炸物拼盤、飲料讓整頓吃得更豐富！

▲超值套餐組合

▲【黑.火山披薩】大里店菜單，內容物皆有寫出相當用心。

▲超值套餐組合

遵循南義拿坡里傳統手工製作披薩的步驟與方式，從製作酵母麵糰、手工拉展開麵糰，隨後抹上經典番茄糊、均勻撒上用料，最後淋上橄欖油進入高溫的烤爐中，可見老闆時時翻轉披薩、照看披薩的熟度，

▲在客人點餐後才會將麵糰延展開、現點現做。

▲上頭的用料灑好灑滿，不馬虎。

▲披薩進爐10分鐘左右的時間，必須時時翻轉使其均勻受熱。

▲用棉線手工綁製外帶盒，更顯實在與溫暖。

12吋夏威夷星星

8個星角塞滿整個起司，在烘烤間如火山噴發般一湧而出，搭上基底的番茄秘醬、黑橄欖更添香氣，在剛出爐熱熱的吃，絕對會顛覆你對披薩的想像！尤其外圍因酵母覆熱而膨脹的餅皮，表皮酥脆、內裡鬆軟，咀嚼間感受麥子的香氣，相當迷人。

12吋超值雙拼(手撕雞肉洋菇+雙辣豬里肌)

若在口味上舉棋不定，那你可以點12吋的披薩直接選擇兩種口味！而這款「手撕雞肉洋菇」基底青醬的羅勒香帶出雞肉的甜，其肉質的嫩口剛好也與多汁的洋菇相呼應，而且每片用料都超均勻豐富，可感受老闆鋪料的仔細與用心程度。





喜愛吃辣的朋友「雙辣豬里肌」會是不錯的選擇，加入墨西哥辣椒搭配番茄秘醬、小番茄與起司、豬里肌，既辣口又多汁，入口的起司香氣也為整體增添幸福感。

我不是薯條(也不是甜不辣)

使用披薩的麵糰製作塑型、高溫油炸，再撒上糖粉，像極了經典的法式甜甜圈吃法，相當特別，沒試過的朋友肯定要點來嚐嚐！

綜合炸物拼盤

共有小薯、招牌火山炸肉、洋蔥圈、酥炸檸檬香茅小翅，其中的招牌火山炸肉的扎實雞肉香氣超涮嘴，而酥炸檸檬香茅小翅的香料味讓整盤炸物在風味上更添清爽，而且4大塊橫躺，有夠大氣！

9吋黑松露披薩

此為菜單上還未填上的新口味，以黑松露醬為基底撲滿整面，再加入莫扎瑞拉起司、洋菇、蛋黃，簡單的鋪陳層次卻能口齒留香，搭配手工製作的餅皮更凸顯用料的實在！

黑.火山披薩大里店於今年8月開幕，就已吸引不少饕客前來品嘗，對於也喜愛這樣傳統南義口感披薩的老闆而言，每每也都堅守製程的到位程度與食材用料的挑選，讓現點現做的手工披薩能在口耳相傳間吸引許多饕客前來品嘗，也由於每份披薩都是現點現做，若遇到尖峰時段建議大家可以先打電話預訂，省去等候的時間喔。





N.V pizza 黑.火山披薩 台中大里店

店家地址：台中市大里區新光路107號

店家電話：0424831676

營業時間：11:00–21:30(週一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3ArVoeb





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