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食在彰化！大啖鹿港小吃宴，吃出悠久歷史韻味

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
記者-王政／攝
記者-王政／攝

鹿港小吃－黃月亮珠螺＋老街阿公香腸。　記者-王政／攝
鹿港小吃－黃月亮珠螺＋老街阿公香腸。　記者-王政／攝

【旅奇傳媒/記者-王政】位於台灣中部的彰化，因為坐擁得天獨厚的地理位置，加上依山傍水豐富的天然資源，成就了這裡的獨特旅遊魅力。

不僅如此，彰化26鄉鎮市的美食更是深獲廣大饕客喜愛，無論肉圓、焢肉飯、糕餅、羊肉爐、葡萄酒等，都成為發揚彰化的在地特色。透過美食是最能牽動旅客到訪各城市旅遊的誘因之一，聚焦鹿港，歷史悠久的小吃宴其獨特模式與背後豐富的歷史與文化，格外吸引人，尤其在專業廚師操刀下，更讓小吃宴的每道小吃蛻變出新貌。

國宴級《「鹿」境隨俗饗文化》  精選在地美食享受味蕾之旅

小吃宴的最大特色，在於經過專人篩選、操刀後，將鹿港在地最具代表性的美食一一羅列其中，從前菜到甜點，都能感受到鹿港悠久歷史底蘊的催化下，完美融入於飲食文化，近而創造出富有歷史韻味的國宴級料理。

▲鹿港小吃－謝家芋丸。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－謝家芋丸。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－時蔬菌菇鮮蚵。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－時蔬菌菇鮮蚵。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－無餓不坐麵線糊。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－無餓不坐麵線糊。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－野生蝦猴酥＋網紅烤大卷。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－野生蝦猴酥＋網紅烤大卷。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－麻油鴨肉米高＋黑糖筍香肉包。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－麻油鴨肉米高＋黑糖筍香肉包。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－八寶魷魚肉羹。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－八寶魷魚肉羹。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－百年老店蒸丸。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－百年老店蒸丸。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－百年老店蝦丸湯。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－百年老店蝦丸湯。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－五行綜合湯圓。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－五行綜合湯圓。　記者-王政／攝

▲鹿港小吃－三和珍餅舖蓮花酥＋彩頭酥雙拼。　記者-王政／攝
▲鹿港小吃－三和珍餅舖蓮花酥＋彩頭酥雙拼。　記者-王政／攝

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小吃 鹿港 老店

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