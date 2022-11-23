食在彰化！大啖鹿港小吃宴，吃出悠久歷史韻味
【旅奇傳媒/記者-王政】位於台灣中部的彰化，因為坐擁得天獨厚的地理位置，加上依山傍水豐富的天然資源，成就了這裡的獨特旅遊魅力。
不僅如此，彰化26鄉鎮市的美食更是深獲廣大饕客喜愛，無論肉圓、焢肉飯、糕餅、羊肉爐、葡萄酒等，都成為發揚彰化的在地特色。透過美食是最能牽動旅客到訪各城市旅遊的誘因之一，聚焦鹿港，歷史悠久的小吃宴其獨特模式與背後豐富的歷史與文化，格外吸引人，尤其在專業廚師操刀下，更讓小吃宴的每道小吃蛻變出新貌。
國宴級《「鹿」境隨俗饗文化》 精選在地美食享受味蕾之旅
小吃宴的最大特色，在於經過專人篩選、操刀後，將鹿港在地最具代表性的美食一一羅列其中，從前菜到甜點，都能感受到鹿港悠久歷史底蘊的催化下，完美融入於飲食文化，近而創造出富有歷史韻味的國宴級料理。
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