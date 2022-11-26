限定網美火鍋CP值爆表！員林「金雲堂人文茶館」景泰藍銅鍋好復古 搭配黑美人鮑魚雞鍋＋超威下午茶飲品

走囉，帶你們來Kiwi很常訪的彰化員林特色餐廳，金雲堂人文茶館，偶爾Kiwi想要來好好休憩用餐就會跑到員林餐廳金雲堂人文茶館用餐，在員林美食中竟然也有這樣的美不勝收的餐廳出現，也是Kiwi私藏在員林美食口袋名單裡的餐廳，員林餐廳金雲堂人文茶館內部環境以中國風的設計為主，自在放鬆氛圍中用餐愜意滿滿，而在空間裡的每個藝術品都融入其中，說是茶館倒不如說是一家藝文結合的人文特色餐廳，同時也是全台唯一一家餐廳結合茶香、珠寶、服飾、畫作的複合式藝文空間，員林金雲堂人文茶館餐點也很用心，連吃個火鍋都需要有儀式感，使用景泰藍銅鍋好復古搭配店裡小火鍋，近期推出的黑美人鮑魚雞鍋做結合，光視覺效果就很吸睛，網美火鍋好看又好吃，CP值爆表！店裡也有很多超人氣定食可以選擇，紅油雲吞撈烏龍麵都很火紅，午茶網美限定版飲品有黃薯君元祖、黑金檸檬綠茶、牛油太陽蛋、冰棒棍鬆餅，常常是賣到缺貨，手刀衝一波，一起跟著Kiwi吃起來啊！

金雲堂人文茶館/彰化美食/彰化火鍋/彰化簡餐/彰化推薦餐廳/彰化下午茶/彰化伴手禮

住址：彰化縣員林市大同路一段457號

電話：04 706 0516

營業時間：11:00-21:00

金雲堂人文茶館停車資訊

1樓用餐：客人消費滿$300折抵1小時，最多則可折抵2小時。

2樓場地租借：停車一小時收費15元。

長期租用客戶：享有兩小時免費優惠折抵。

金雲堂人文茶館外觀環境

員林餐廳金雲堂人文茶館就位在先前的員林家樂福位置，前面就是一個很大的停車場，用餐完全不擔心停車問題，店裡也會有停車優惠都可以參考呦！

金雲堂人文茶館猶如都市裡的叢林，有些靜謐又帶點復古的氛圍，殊不知這裡可是年輕人、長輩超喜愛來用餐的地方，光是空間就會讓你覺得來金雲堂用餐很值得。

金雲堂人文茶館內部環境介紹

金雲堂人文茶館分為幾個區域，展示區域有品茗區、珠寶區、用餐區、陶藝區、服飾區之餘，現在也有一個精品小百貨的專櫃在此呦！真的好逛又好買，來這用餐簡直就是在欣賞藝術，人文氣息滿滿，會讓你默默將金雲堂收納到自己口袋名單裡。

Kiwi很喜歡金雲堂的格局，這裡用餐絕對是最佳選擇，而且整個環境質感100分，熱情的店長也會在這服務客人，有任何問題都可以詢問。

員林金雲堂人文茶館｜限定網美火鍋在員林CP值爆表！景泰藍銅鍋好復古搭配黑美人鮑魚雞鍋太讚惹，下午茶飲品更威！

景泰藍的珐瑯鍋是店裡的招牌，只要吃小火鍋套餐就會搭上這美美的復古鍋，喜歡的話也可以直接入手回家來個儀式感。

可愛的小魚兒在這悠遊著，更讓人感覺這裡意境甚美。

金雲堂人文茶館規劃得十分完善，懷舊感與現代感的結合下，說不出的美，我們先後來訪幾回，非假日生意也不錯，建議提早來用餐，與三五好友相聚，聊天真的好棒啊！

沙發區域、圓桌、方桌，四人到六人的座位都可以做選擇，如果客人多就無法想坐哪就坐哪了～

空間結合藝文的氣息下，這裡也很適合包場，金雲堂人文茶館裡2樓可以包場，會議包場、家庭聚會、聚會包場還有租借舉辦活動都可以呦！

員林春稻服飾專屬區域

春稻的服飾在服裝界小有名氣， 架上展示著客家花布的風格，台灣衫，有種時尚又清新的感覺，輕柔的衣料，飄逸著柔美的線條，穿起來很舒適，男女老少都很適合唷！

完全無違和的環境，讓金雲堂更添了幾份優雅的氣息呢！

員林金雲堂人文茶館珠寶區

金雲堂的老闆很好聊，很多時候就是這樣意想不到，金雲堂老闆17歲就開始接觸珠寶業，對於珠寶有一定的認知，想怎麼買？怎麼看？適合與否，疑難雜症，問老闆就好了！

來金雲堂人文茶館裡還可以逛逛老闆的收藏，跟老闆聊天也是個很棒的事情，寶石的襯托下讓金雲堂發光發亮。

金雲堂人文會館附設精品小百貨啟動ing

金雲堂精品陳列區裡有不少寶物，也是老闆私藏要來分享給朋友們，現在只要加入官方Line，買商品就能直接入點數，一元一點，可以完全折抵用餐金額，這活動真的很特別也很厲害，對我們來說真的很划算。

在陳列區的櫃位上有許多的平價手鍊，精挑細選的玉石打造成獨一無二的手鍊，戴在手上都有能量滿滿，送禮自用兩相宜。

Kiwi發現陳列區裡還有保養品、橄欖油、紅酒、人參、養生食品、伴手禮、酒品跟生活小物皆有，簡直就是一個小百貨的概念。

仔細看看連小家電、3c產品都有，這樣買商品後還可以入會員點數再拿來用餐，真的划算至極。

金雲堂人文茶館中的杯盤，在陳列區上也會看得見，平價的杯子還有附收納套，帶著走也挺方便！過年的年節禮盒也可以來挑幾款送禮，像是泡茶器具組、茶壺、玻璃杯都真的好適合送給長輩。

加入金雲堂Line會員享專屬優惠相關資訊

綁定金雲堂Line會員，就享有購買商品可兌換等值會員點數（1點等於1元）

購買後至櫃檯結帳並加入會員，購買之金額會轉為會員點數，購買現金1元可入點數1點，點數可換內用餐點。

例如：購買$3000元的聲寶家電，即可，享有$3000元會員點數，換算下來，可以吃10份定食，有吃又有拿，是不是很划算！

用餐金將保留1年之使用期限，逾期前不另通知，請儘速使用完畢，金雲堂人文茶館保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利，若有異動會於粉絲專頁公告。

金雲堂人文茶館 菜單MENU2022

每次到員林金雲堂人文茶館用餐都會讓人很驚艷，景泰藍小火鍋口味眾多可以選、超人氣定食也是，精緻單點、無咖啡因、白毫茉莉綠茶、紅心歪尾桃鐵觀音、招牌紅茶、英式伯爵茶、台灣薰青青茶、一壺兩喝、咖啡、濃醇奶香，金雲堂人文茶館裡的茶品很棒，有機會飯後真的要來喝上一杯～回味不已！

現在也有推出漂亮菜單本，菜單本上有圖片跟文字，都可以對照大概的商品為何，這樣點餐就不會障礙。

金雲堂人文茶館秋冬推出黑美人鮑魚雞鍋，這簡直就是女孩兒的專屬佳餚，男生也好適合，接著看就會曉得這鍋很超值。

我們這回點了黑美人鮑魚雞鍋，附上新鮮蔬菜菜盤、紅豆甜湯、白飯兩碗跟兩杯茶飲，單點紅油雲吞撈烏龍麵。下午茶則點選黃薯君元祖、黑金檸檬綠茶、牛油太陽蛋、冰棒棍鬆餅。

金雲堂人文茶館期間限定，黑美人鮑魚雞鍋膠原蛋白滿滿

真的一點也不誇張，黑美人鮑魚雞鍋送上時，我們驚訝連連！這整隻烏骨雞就在景泰藍復古網美火鍋中，裡頭配料更是會讓你讚不絕口，甘甜的湯底，搭配鮑魚、香菇、紅棗、銀耳、蓮子，底下還有高麗菜～整個滾起來那飄香四溢，哎呀！要瘋掉了～

黑美人鮑魚雞鍋加入紅棗跟銀耳、蓮子，清爽又甘甜，只要喝過一次湯頭絕對愛上。

烏骨雞整個燉煮的軟嫩，輕輕一撥就劃開了，Kiwi直接從雞腿下手，嘿嘿！邊拍邊吃好愉快～

湯鍋要好喝，裡面食材也很重要，銀耳入鹹湯感覺很特別，不過膠原蛋白滿滿的，覺得每吃一口都會讓你皮膚變得很亮麗。

像我自己也喜愛吃蓮子，燉煮下也會讓你覺得甘甜味藏匿其中還有那蓮子的桑桑口感，挺不錯的。

他們家的菜盤也是誠意滿滿，豆腐、杏鮑菇、南瓜、胡蘿蔔、米血、鑫鑫腸、玉米筍、日本蘿蔔、金珍菇還有火焰菜、新鮮生菜，整個入鍋超完美～

當湯滾的時候，陣陣香味飄來，放著不吃也挺困擾，Kiwi就這樣一個人吃了一半的鍋物，好吃得沒話說啊！

這樣一份黑美人鮑魚雞鍋，附上新鮮蔬菜還有白飯、甜湯跟飲品，完全顛覆你的想像，吃起來就是滿嘴膠質不膩口，這兩人吃還真得有點飽。

微甜的紅豆湯，超適合飯後食用，讓你有個完美的結尾，附上的茶品清爽甘甜又很好喝，金雲堂的茶品也不容小覷。

紅油雲吞撈烏龍麵也是店裡超人氣美食呦！讚岐烏龍麵不含水分在其中，吃麵條時還有種被打到的感覺，彈性也太好了。

金雲堂的紅油炒手裡的雲吞很厲害，每顆都很扎實，Kiwi吃到意猶未盡，不小心將雲吞都吃光

有不少人覺得金雲堂小點不便宜，但像是花枝丸、雲吞…這些從澎湖來的美食，光是手工的真材實料就無法擋！如果家裡有在煮食，不妨就直接買回家延續這好美食。

員林下午茶又添一家囉～金雲堂下午茶鬆餅很推薦，網美整個看過來！想要在中國風設計的藝文空間裡吃到可愛鬆餅跟特殊茶飲真的很難～不過金雲堂老闆研發已久的餐點真的好看又好吃～

整個文青氣息的氛圍在你的視覺與味覺無違和的可以豪邁點起來，快樂拍起來～美拍真的不停啊！

左邊是黃薯君元祖，薯泥滿的口感真得很新潮又好喝～右邊為黑金檸檬綠茶，以墨魚汁下去調顏色，但嚴格說完全無味道，請不要擔心～冰棒棍鬆餅有三種口味，可可跟抹茶還有肉鬆～都挺酷的～

牛油太陽蛋也太新潮，裡面的蛋可是嗶嗶波波的，顛覆你對飲料的看法也會讓你喜歡到翻。

員林特色餐廳，金雲堂人文茶館是全台唯一結合茶香、珠寶、服飾、畫作的複合式藝文空間，近期推出的新品黑美人鮑魚雞鍋真的好吃又超值之餘，景泰藍復古鍋物也很吸引人，生活中也要來點儀式感，店裡的超人氣定食、紅油雲吞撈烏龍麵都是客人常推薦的餐點，現在又結合限定午茶黃薯君元祖、黑金檸檬綠茶、牛油太陽蛋、冰棒棍鬆餅，整個網美風，金雲堂人文茶館真的超厲害的，Kiwi熊熊想起，在吃飯前也請記得來參觀一下陳列區的商品，凡購買店裡商品一元一點直接入會員點數直接抵扣用餐費用，這樣的好康不斷也只有在金雲堂人文茶館裡才有的喔！

金雲堂人文茶館

住址：彰化縣員林市大同路一段457號

電話：04 706 0516

營業時間：11:00-21:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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