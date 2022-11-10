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台中爆紅泡芙名店哈燒新品！起士流心蛋糕讓起司控為之瘋狂

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【晨牧手作烘焙坊】每季都會推出全新哈燒新品，這次更是求新求變推出這款起士流心蛋糕，將香濃起司融入內餡，與綿密的戚風蛋糕做結合，【晨牧】特製的流心起司風味越吃越涮嘴，大朋友小朋友都會喜愛，趕緊手刀入手嚐鮮啦。

起士流心蛋糕嚴選高品質的起司片、乳酪與Pizza起司條，調配出黃金比例的流心起司內餡，一刀切下，流心起司內餡如同金黃色的岩漿般緩緩流出，視覺衝擊爆表！讓人忍不住想大快朵頤！


一口咬下，香醇濃厚的起司香氣撲鼻而來，多種起司融合的恰到好處，蛋糕的外層與內餡都充滿濃郁起司，使得蛋糕體口感更為濕潤，鹹甜交織的多層次口味，將帶給你最豐富的味覺饗宴。

起士流心蛋糕」常溫可以放2天，冷藏可以放置到5天(建議盡早吃完，把握最佳賞味期)，吃法除了加熱烘烤外，冷凍退冰享用又是另一種截然不同的風味，蛋糕體會有點像布丁蛋糕的口感，兩種風味讓人百吃不厭。

想購買的饕客們可以到晨牧粉絲專頁私訊預訂，再到門市取貨(自取請務必提前一天預約)，或是到晨牧官方網站訂購宅配，手機點一點就能把幸福美好的味道帶回家，方便又快速，本產品會用冷凍宅配的方式送給每一位饕客，保持蛋糕的品質與風味。

【晨牧手作烘焙坊】

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

營業時間：15:00-21:00(周二公休)

店家電話：0422337471

粉絲專頁：https://bit.ly/2YM5aUR

官方網站：https://bit.ly/3gPXBco


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蛋糕 起士 饕客

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