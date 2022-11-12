月銷10萬捲！ 超涮嘴的台中伴手禮「包餡實心蛋捲」 激推「這二種」口味 忍不住一根接一根

先前曾經看過版友分享過這家在網上爆紅的▸實心蛋捲◂在台中也開設了實體店面，很有成為台中新一代的伴手禮的氣勢啊！身為台中美食吃貨的強生與小吠當然也要來嗑看看實心蛋捲的獨家魅力。

實心蛋捲的實體門市在南屯的永春東路上，位在靠近轉角周邊車流大，要前往時車速不要太快以免錯過呀！

實心蛋捲

地址：台中市南屯區永春東路1348號

電話：04-23822178

營業時間：10:00-20:00

官網：https://bit.ly/3RIeFxH

FB：https://www.facebook.com/trueroll.tw

實心蛋捲門市裝潢簡潔清爽，實心蛋捲共有四種口味，每種口味在門市都有單盒的小包裝可單獨購買，如果想購買蛋捲禮盒也有四入盒裝和六入盒裝二種選擇，陳列的很清楚。

第一次來如果不知道購買什麼口味的話，只要告知門市人員要試吃即可哦！而且沒有限制試吃幾捲，但是僅限在現場試吃不方便直接外帶嘿～

但如果真的不便在現場試吃，只要參加以下這個好友領小禮的活動就可以領取二捲蛋捲離開囉。

當天在門市也看到有贈送品牌帆布肩包和品牌提袋的活動，二樣實品都挺有質感的。

外型很文青感的帆布肩背袋。

在門市消費單盒滿12盒就有95折，另外還有加贈專屬品牌提袋。

提袋本人長這樣，也可以當購物袋重複使用哦～

不得不說實心蛋捲禮盒的紅色外盒搭配金色字體的包裝很喜氣又有質感，用來年節送禮或是一般伴手禮都是很大方的感覺！

而且禮盒本身就有設計可手提的帶子，不用再多浪費一個紙袋包裝也比較環保捏～

包裝設計也很方便抽取，拉開後就能看到小盒裝的實心蛋捲啦！

不管是四入或六入的蛋捲禮盒都可以任選口味做搭配，收到的話應該都會覺得蛋捲使用小包裝很方便攜帶，當天想吃什麼口味當點心就帶一盒出門！

每個盒裝口味上方也有用可愛圖示標示，蛋捲口味完全一目瞭然，右下角也有附上營養標示。

打開上蓋後裡頭有一層封膜密封，採用真空包裝增加蛋捲保存期限之外也比較不會引來螞蟻呀！

一開封連家裡的貓咪栗子都立刻跑過來聞聞，但妳不能吃蛋捲啦只能聞香

這次四種蛋捲口味都帶回家了，先來個必拍的金字塔疊疊樂！

從上至下的四款實心蛋捲分別是金沙鹹蛋、香濃花生、濃醇芝麻、經典肉鬆四種口味，每口味單盒都是100元，看了都讓人很想立刻消滅～

可以看到金黃色的蛋捲外皮是一圈一圈的的包覆著裡的餡料，餡料比例很紮實不是一點點而已哦，唉呀廢話不多說了立刻準備開吃。

經典肉鬆蛋捲／單盒4入100元

肉鬆果然是經典口味！肉鬆鹹鹹香香的滋味讓人胃口大開，蛋捲的餅皮很薄且口感酥脆，搭配裡頭的肉鬆香氣是個會忍不住一口接一口的鹹食小點呀！

濃醇芝麻蛋捲 /單盒4入100元

這款芝麻內餡的風味超級香濃！一入口後芝麻的濃郁香氣濃郁會充斥在整個鼻腔裡，甜度稍微有一些，很適合搭配無糖茶一起享用。

香濃花生蛋捲 /單盒4入100元

哇嗚！實心蛋捲的花生內餡口感非常滑順，是很細致花生泥的感覺，滿滿的花生香氣吃到最後會一股腦在口腔裡面噴發出來！整體帶一點鹹甜鹹甜的風味，甜度比芝麻低一點，不想吃太甜的捧油還蠻推薦這款的哦

金沙鹹蛋蛋捲 /單盒4入100元

一開始入口的時候原本是淡淡的鹹黃蛋風味，直到內餡在嘴裡化開整個鹹蛋黃的濃稠度馬上提升！吃在嘴裡真的會有一種幸福的感覺呀。

不得不說實心蛋捲這四款口味都各有其特色，也應該各自有擁護者啦！門市人員說店內最熱銷的口味是金沙鹹蛋和香濃花生，我們個人是偏愛經典肉鬆和金沙鹹蛋口味，也提供給捧油們參考～

而強生與小吠也為捧油們爭取到優惠囉🎉！只要以此專屬序號『HYP95』在官網下單，不限金額均可享有95折優惠，而且可以和官網其他優惠合併使用，想吃看看的話序號記得要用起來嘿實心蛋捲│月銷10萬捲的包餡蛋捲超涮嘴，讓人忍不住一根接一根的台中伴手禮！四種口味中激推肉鬆蛋捲和鹹蛋黃蛋捲～，立即下單/聯繫店家連結👉linktr.ee/trueroll_tw

如果是公司行號有年節送禮的需求也有折扣哦！蛋捲禮盒4入是430元／6入是630元，滿2500元免運之外、滿4000元也有95折優惠，覺得實心蛋捲的禮盒包裝大方蛋捲也是涮嘴好吃，有需要準備伴手禮的話也一併參考看看囉。

31

實心蛋捲

地址：台中市南屯區永春東路1348號

電話：04-23822178

營業時間：10:00-20:00

官網：https://bit.ly/3RIeFxH

FB：https://www.facebook.com/trueroll.tw

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」