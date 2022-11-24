6大鐵鍋還不夠！彰化「點頭大餅水煎包」 黑糖豆標大餅20元必買、鮮肉煎包也好吃
在地人推薦五星級小吃！
貨車一到還沒開始客人就在等，6大鐵鍋還不夠應付客人，到底是誰家那麼厲害？連平日也是大排長龍，這家無名煎包也叫點頭大餅，兩樣小吃同樣搶手，大餅烙煎前還要先馬殺雞，還有一顆顆白色小麵團也好療癒～
點頭大餅水煎包 在哪？
這攤在彰化員林南昌路與光明南街交叉口，員林電影院騎樓下，看到一整排的排隊人龍就是，聽在地人說排隊是日常啦～
- 地址：彰化縣員林市南昌路45-8號
- 營業時間：13:30~18:00
點頭大餅水煎包 菜單
品項很簡單只有四種，鮮肉包、韭菜包和高麗菜包單顆17元，一次買三、六、九顆都是算整數，在地人幾乎都是人手一袋好幾顆，聽說黑糖大餅更是必買，晚一點可能就買不到。
除了老闆夫妻二人，還有四位工作人員，地上有好幾個大鐵桶，都是發酵好的麵團，加上6個鐵鍋還滿醒目的。
小麵糰真的好療癒！這包餡技巧速度之快，三兩下就完成一顆。
白白胖胖煎包準備下鍋煎！一打開鍋蓋每顆煎包都泛著油光，讓人好想偷夾一顆來吃。
古早味豆標
一大片黑糖色的麵團，就是南部人稱的豆標，北部人稱大餅，這鐵盤溫度很高，老闆戴上布手套將麵團慢慢推開，看起來就像幫麵糰按摩馬殺雞。
兩邊翻面烙成金黃色，摸起來表面有彈性就熟了！
待涼黑糖大餅好大一片，等一下切成三角形就能分裝囉！
黑糖大餅
招牌點頭大餅成份很簡單，有麵粉、黑糖粉和葡萄乾，一口咬下Ｑ彈中帶點嚼勁，裡面黑糖香也夠，加上葡萄乾增加口感與酸香氣，濕潤度剛好不會乾口，真的會讓人一口接一口，難怪這間那麼熱門，還滿好吃～
鮮肉包
現橄現包的鮮肉煎包，外皮煎到有點赤赤，麵皮薄厚適中，絞肉餡與蔥花比例恰到好處，粉嫩鮮甜肉餡吃的到蔥花香，以一顆17元來講肉餡挺有誠意。
聽說中部人都這樣吃，甜辣醬給它嘟進去就對了！單吃或加醬吃都有不同風味享受。
＊真的是銅板小吃創奇蹟！黑糖大餅和鮮肉包都滿好吃，尤其是大餅讓人印象深刻，應該多買幾個才是。
點頭大餅（員林店）
電話：0922-677008
地址：彰化縣員林市南昌路45-8號
營業時間：13:30~18:00
公休：星期日
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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