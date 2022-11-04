慢來吃不到！ 中捷南屯站「老陳豆漿」在地30年老字號早餐 開創「燒餅夾蛋餅」

【老陳豆漿】店面位在南屯捷運站附近，大家可別被新穎的裝潢與乾淨的用餐環境給誤導了，可是在地經營30年的老店，以往為傳統早餐店的格局，但為了讓客人有更舒適的用餐環境，在今年4月重新翻修裝潢，招牌以白底黑字的書法字體呈現，一橫一豎都訴說著自家老店的品牌概念，簡單美味、手工天然。

▲內用空間乾淨明亮。

▲一旁的醬料自助區。

▲使用30多年的烤爐，烤出一盤盤讓人懷念的酥脆燒餅香。

▲一旁煎台可見老闆專注攪拌蛋液，讓蛋香氣完整融入食材內。

▲店家相當講究衛生，拿取燒餅都會再套上一層手套。

餐點品項主要有燒餅系列、蛋餅系列，老闆發揮創意更是開創「燒餅夾蛋餅」的豐富吃法，讓一次想兩樣都品嚐的朋友可以免去選擇的煩惱。而單品部分的「手工肉包」、「蘿蔔糕加蛋」都是店內的人氣美食，許多客人也會點個蔥蛋、九層塔蛋來讓一天早晨吃得更豐富營養。

▲【老陳豆漿】菜單

▲每份餐點都是現點現做，若避免久候可先致電訂餐喔。

燒餅+高麗菜+肉排蛋

這樣可是許多老顧客每天來店必吃的經典組合，可見老闆流利地劃開燒餅、淋上醬油，夾入煎蛋、里肌肉和大量的高麗菜，一口咬下可感受燒餅表面的酥脆、絲毫不油膩，而里肌肉的軟嫩程度也不再話下，老闆說這都是使用溫體豬自己醃製的，相當用心。

燒餅中高麗菜的爽脆濕潤口感讓整體不會過於乾口，蛋香、蒜香和燒餅香氣通通融合在一塊，剛好的鹹度與風味讓人即使吃完一整個也不會覺得太膩，比起傳統的燒餅油條，肉排蛋燒餅不只份量超足也讓顧客能吃得更營養均衡。

打拋豬蛋餅

「打拋豬」系列是年輕老闆加入自己的巧思所開創的，希望在一般的傳統早餐店也能吃到比較異國的口味，尤其打拋豬清爽的酸辣風味讓人吃完很開胃，不會過於油膩、有著微微的辣度，特殊的香氣搭配Q軟的蛋餅，口口都能品嚐到舒爽的滋味，也成為許多顧客的新選擇。

蘿蔔糕加蛋

這樣滿盤的「蘿蔔糕加蛋」還真第一次見！在蘿蔔糕煎至剛好的軟硬度後，來回攪拌蛋液、打入空氣，讓蛋在淋上蘿蔔糕時能有足夠的蓬鬆口感，每個細節都可感受到老闆製作的用心，這樣簡單的搭配不只在視覺上讓人驚嘆，吃完也相當有飽足感，而且不論加胡椒或淋上醬油都很美味。

堅持手工製作的老陳豆漿，三十年來如一日地擀製麵糰、製作燒餅和手工包製肉包，就連自家的豆漿、米漿也都是自己熬煮製作的，在第二代的年輕老闆接續傳承後，延續傳統的手藝與用心，希望將這樣的古早滋味繼續讓更多人吃到，也成為許多在地人記憶中的懷念滋味。

老陳豆漿

店家地址：台中市南屯區南屯路二段383號

店家電話：0424728499

營業時間：6:00-11:00(週一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3xYUC6Z





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