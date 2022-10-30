超狂上桌！台中隱藏中友巷弄美食，「蛤蠣才是主餐義大利麵」鮮度爆棚

【諾諾索 Non Lo So 義式料理】 店面位在台中中友百貨附近的巷弄內，將老宅重新翻修、打造文青工業風，外頭的貨櫃屋裝置藝術也相當有設計感，搭配店內昏黃的燈光與異國曲調的奏樂，讓整體用餐氛圍除了愜意又多了款靜謐的氣息。

▲出示相關證件，有免費加飯、加麵或享用小份薯條的優惠。

▲一樓座位區

▲一旁有餐具、水杯可自行拿取。

▲二樓空間有提供20-30人的包場服務。

【諾諾索 Non Lo So 義式料理】的菜單品項超豐盛，主打多款海鮮料理與雞腿排等主食，光是義大利麵就有6款系列，且每道料理的搭配皆不相同，看得出主廚設計菜單的用心。除了義大利麵外也有燉飯和披薩可選擇，其中一區「限量是殘酷的」餐點都是店內的人氣品項，畢竟用心烹煮的限量美食總是叫人超動心！

麵是配菜蛤蠣才是主餐

「限量真的是殘酷的！」，看到這道料理上桌，總讓人驚嘆自己的幸運值，因為排列整齊、排好排滿的蛤蠣真的有夠狂！顆顆大粒飽滿又新鮮，蛤蠣的湯汁融入義大利麵中更多了道鮮甜的滋味，搭配青醬的蘿勒香氣簡直絕配。

老闆說自家的青醬除了加入蘿勒、松子、大蒜等材料外，還多添增了香菜下去打製，讓風味上能有更多的層次底蘊，每口唇齒留香的滋味真令人難忘，熱愛青醬的朋友可別錯過囉。

爐烤中卷吃爽爽義大利麵

一大隻中捲直接霸氣地躺在盤內超囂張！只能說老闆用料真的超大方，而此款搭配的是經典的紅醬風味，用大量番茄熬煮的香氣有著最純粹的美味，清爽而味遠，搭配剛好的麵條硬度讓整體恰如其分，讓人一邊吃一邊頻頻點頭，直呼超滿足。

夏威夷披薩

披薩也都是手工製作與擀製，再撒上用料滿滿的風味食材，與絕對不能少給的起司，趁熱拿起的牽絲畫面讓人看了直流口水，燒燙燙的美味與濃郁的起司香真的超迷人。

【諾諾索 Non Lo So 義式料理】開業至今已走過5年多的時光，即使開在巷弄的老宅中，卻能憑靠著美味的餐點與暖心的服務而口耳相傳，對於食材的挑選與搭配都有自家的用心與特色在裏頭，也成為許多在地饕客的愛店，加上營業時間中間並無午休，讓更多在非用餐時段入內的顧客都能享受到這份美味。

諾諾索 Non Lo So 義式料理一中店

店家地址：台中市北區五權路500巷6弄19號

店家電話：0422255101

營業時間：11:30–20:30(周三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3S3tiMD





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