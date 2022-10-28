充滿溫馨明亮氛圍！ 台中後火車站「小鳥松咖啡」 大推手作甜點、自家烘焙咖啡

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

小鳥松咖啡鄰近台中火車站，位於台鐵舊宿舍區，從台中火車站出站後沿大智路步行前往僅需4分鐘路程。老闆從零開始打理店內一切，整修及重新裝潢都不假手他人，維持舊有宿舍風貌外也添加自我特色，將咖啡店打造出自己心中的理想樣貌。

店內氛圍溫馨明亮，販售著有溫度的手作商品，小鳥松咖啡另一大特色為手作甜點的農作原物料及咖啡豆皆為自家栽種，獨家小農風味直接從產地至餐桌，讓人吃得安心又健康！

蜂蜜檸檬塔

獨家添入龍眼蜂蜜作為特色，上層的蜂蜜檸凍帶點水潤口感，揮別酸澀增加甜而不膩的滋味，蜂蜜的淡雅清香遇見檸檬酸味，非常推薦。

蜂蜜奶酪

一層奶酪一層蜂蜜凍，做成像蜜蜂肚子的樣貌非常可愛，奶酪香氣飽滿不膩口搭配台製龍眼蜂蜜，可口又特別的滋味只在小鳥松咖啡吃得到。

菊花青檸

菊花青檸消暑聖品，檸檬微酸的口感加入菊花做成飲品，沁涼又消暑。手工餅乾的小鳥造型正是店內的招牌之一，店家將小鳥化成更種形式的樣貌，陪伴在客人的身邊。

台灣拿鐵

老闆自家栽種的雲林品種咖啡豆，濃香醇的滋味非常適合愜意的午後，小鳥拉花非常可愛，拍照打卡更是不用多說，一眼便知是小鳥松咖啡的特色。

愛鳥成痴的老闆還手工製作各式小鳥桌牌，有麻雀、綠繡眼、燕子等等台灣獨有特色鳥類，點餐後會讓客人隨意拿取任一隻木鳥取代傳統號碼，讓整體用餐氛圍更加活潑有趣，店內也販售老闆娘親手製作的文創小物，喜歡特色小物的朋友千萬別錯過。


小鳥松咖啡每天提供的甜品不盡相同，除了可事先撥打電話詢問當日甜點外，也可以透過加入粉絲團掌握第一手訊息！

手機滑到沒電沒關係，小鳥松咖啡店裡也備有行動電源可供客人使用。
手機滑到沒電沒關係，小鳥松咖啡店裡也備有行動電源可供客人使用。

【小鳥松咖啡店】

店家地址：台中市東區復興路四段220巷3弄2號

店家電話：0975207106

營業時間：週三至週日 13:00~19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3BsFIYQ


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咖啡 奶酪 消暑

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