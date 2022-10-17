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口袋名單！台中南屯「浩源活海鮮餐廳」高評價超鮮活海產，聚餐、聚會首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

浩源活海鮮餐廳位於南屯忠勇路上，剛好在嶺東科技大學及東海大學中間，位處交通要道，來往的顧客眾多，無一不是想在工作繁忙之中抽空，不用去到海邊便能享用最新鮮的平價海產 !

一到店門口就能看到眾多活體海鮮在魚缸裡優游，貝類、螃蟹、蝦子、魚類等琳瑯滿目。

內用區座位寬敞明亮，若有包廂需求也能請店家安排。

波士頓龍蝦火鍋

說到海鮮餐廳，龍蝦絕對是首選，兩隻巨無霸的波士頓龍蝦氣場滿滿，在熬煮後龍蝦精華便會融入高湯，每一口都濃厚鮮美。

各式菇類、青菜、火鍋料、豆腐等店家幾乎都挑選能充分吸收高湯的食材，完美利用每一滴來自大海的精華。

麻香螃蟹

自古以來，螃蟹就與龍蝦結下的瑜亮情結總在飯桌上反覆出現，這道麻香螃蟹在海味上完全不輸龍蝦火鍋，加入麻油拌炒後香味撲鼻，搭配蟹肉一同入喉更顯鮮甜。

螃蟹這次使用的是沙公鱘，口感粉嫩，細緻Q彈，當然如果有其他個人喜愛的螃蟹品種，也能更改，保證讓你吃得美味又滿意 !

XO醬南非鮑魚

現點現煮的鮑魚絕對新鮮，鮮中帶微辣的XO醬保有油香卻不膩，反而更能提出鮑魚肉的甘甜。

靠近外皮的部分口感鮮脆，中間則略增嚼勁，咀嚼過後甜味會愈來愈濃，非常下飯。

黑胡椒法式羊排

滿桌海鮮之外不妨來道同是店家招牌的黑胡椒法式羊排換換口味，帶骨的羊排是羊肉中數一數二軟嫩的部位，拌入黑胡椒之後椒香四溢，辣口不嗆喉，越吃會越涮嘴。

羊肉好咬不韌，因為有黑胡椒調味，本身不喜歡羊獨特味道的顧客也能放心享用。

吃海鮮必配的台灣啤酒當然也有，不喝酒精的話也能選擇果汁茶飲，用實惠的價格就能吃到最新鮮的活體海產，吃飽喝足快樂離開，絕對是每個來浩源活海鮮用餐的必經體驗。

（貼心提醒：喝酒不開車，安全有保障）


【浩源活海鮮餐廳】

店家地址 : 台中市南屯區忠勇路133-6號

店家電話 : 0423811453

營業時間 : 中午11:00~下午2:00；下午5:00~晚上10:00(星期一公休)

停車資訊 : 斜對面店家自有停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3V2wb2I


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