簡單精緻好滋味！ 台中超口碑「糊塗麵」 祖傳祕方滷製梅干燒肉飯也熱賣

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糊塗麵位於人來人往的大墩路上，這裡是餐飲業的兵家必爭之地，能在此存活得下來的都是一時之選，每當到吃飯時間時，店內總是絡繹不絕就知道，這裡的麵肯定不簡單 !

傻瓜乾麵

傻瓜乾麵是這邊的基本款，軟嫩Q彈的麵條帶些微鹹香，咀嚼之後麵香十足，是絕對不敗的經典好味道。

每碗還會附上手工丸子，有別於常見的機器肉丸更加多汁彈牙。
每碗還會附上手工丸子，有別於常見的機器肉丸更加多汁彈牙。

鮮蝦餛飩麵

在麵條上滿滿一層的肉燥是店家使用自己特調的醬料炒製，肉香四溢，拌著麵條一同享用層次感豐富，越吃越涮嘴。

餛飩也是店家每天手工製作，並每日挑選新鮮蝦仁與鮮肉一同包入，皮薄餡多，咬下時肉汁會在口中爆開，和蝦子彈牙的口感互補，超級滿足 !

糊塗湯麵

糊塗湯麵的糊塗二字由來變是帶勾芡的麵體，這碗便將此特色發揮的淋漓盡致，麵條充分吸滿湯汁，每一口都吃的到滿滿食材精華。

碗內有各式海鮮、豬肉、金針菇、豆腐等滿滿多種配料，豐富口感的鮮甜湯頭，絕對值得一試。

梅干燒肉

除了麵食以外，梅干燒肉飯也是這裡的熱銷款之一，大塊的滷肉與蔥蛋、青菜配料等讓米飯染上不同香氣，每口都豐富有變化。

加入祖傳祕方滷製炸製之後的燒肉香氣逼人，肥瘦均衡不油不膩，平時怕肥肉油膩的人也能放心享用。

喜歡吃辣的顧客也能嘗試店家自製的古早味辣椒，辛口不辣喉，加在麵食及飯類都非常下飯，在店內吃不過癮還能夠買罐裝瓶回家入菜！

擁有多年口碑的糊塗麵每項餐點都在水準之上，難怪每到用餐時段人潮總是一波接著一波，喜歡台灣經典好味道的你絕對不能錯過 !


【糊塗麵大墩店】

店家地址 : 台中市南屯區大墩路695號

店家電話 : 0423109859

營業時間 : 早上11:00~晚上9:00

停車資訊 : 路邊停車


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