國際品茗與沖泡方式深度體驗　百年台茶品牌帶領調出黃金比例珍奶

【文：行遍天下】

源自南投以「遊遍名山，訪名茶」概念創立的百年製茶品牌「遊山茶訪」，秉持著追求極致的製茶工藝的精神，結合將台灣茶藝推廣至國際的作法，推出「手搖珍奶體驗課程」。

▲踏入禪意與自然綠意的門口展開一場「科學奶茶實驗」體驗。（圖片提供：遊山茶訪）

穿過1樓精緻帶著時尚美感設計的茶品展示區，來到體驗區的地下室，在專屬活動位置中展開手搖珍奶體驗。每堂課均有專業講師進行講解，提供國際標準審茶杯組，讓每位參與者都能觸摸、深度了解國際級茶賽評鑑與沖泡方式感受茶香風味與尾韻；將台灣茶是結合產區、品種、烘焙方法創造出的結晶過程與參與者分享，將茶品沖泡做細緻展演，除了清楚明白分析茶知識、沖泡法等，甚至能從中選出自己喜愛的茶品與香氣。

▲每一場活動均會有專業達人講師引導與帶領，傳達茶的正確知識。（圖片提供：遊山茶訪）

▲一開始利用不同烘焙度的茶湯，親身感受每種茶的不同前中後韻。（圖片提供：遊山茶訪）

重頭戲則是珍珠奶茶體驗，混合著「濃香凍頂烏龍茶」與「日月潭阿薩姆紅茶」茶葉，從研磨開始動手做，以濾紙濾萃後的濃茶極品茶葉再與珍珠、鮮奶、法國諾曼地鮮奶油結合後，shake出專屬於自己的一杯珍珠奶茶，細細品味著帶著茶香氣與尾韻、奶濃郁卻具清爽感的這一杯，讓人不自覺散發出幸福微笑呢！

▲開始調製珍珠奶茶，就像參與一場好玩的科學實驗。（圖片提供：遊山茶訪）

▲用力搖晃shake杯、也搖出對茶品的興趣。（圖片提供：遊山茶訪）

▲最後當然要自已好好體會一下，世上專屬自己的一杯台灣之光。（圖片提供：遊山茶訪）

小知識：調茶黃金比例

有別於市面上沖泡茶品，在體驗時以凍頂烏龍茶與阿薩姆紅茶調配的基底茶，在加入奶茶與鮮奶油後，於口中更能表現出茶香氣韻、甚至是喝完後尾韻，除了店家精心試驗過的配方。若是有實驗精神，也可發揮「科學力」調出自己的味道。





店家資訊

遊山茶訪-永康店

地址：台北市大安區永康街6巷9號

網址：funpass.travel.taipei/yoshantea#

時間：每週六、週日14:00-15:30敬請事先網路預訂

費用：百年台茶手搖珍奶體驗課一人520元。含品茗體驗、手搖珍奶體驗課。每場限額6名。

預約：需於體驗前2天進行網路預訂，即日起至10/30報名體驗並公開分享心得，可獲得「遊山茶訪－精選鐵罐茶包禮盒」乙組。





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