「南投茶博 X 咖啡巧克力節」10／8盛大登場！順遊南投6大人氣景點

▲圖片來源：IG@ru.ru.1014

南投縣年度盛事 【南投世界茶業博覽會】 ，由於去年受疫情影響而停辦，令茶業界與愛茶人士們悵然若失、備感失望。不過今年活動不僅將如期舉辦，同時也比照前年模式納入 【南投巧克力咖啡節】 ，一同於今年 10/8～10/16 以更高規模的形式在 南投中興新村 亮相！





今年同樣選在 中興新村—中興會堂及大操場週邊 開跑的 【2022南投世界茶業博覽會】 ，仍秉持逾10年的籌辦精神將傳統、創新與永續的理念融入，推出各式展館、展售會並提供遊客茶知識、展演節目以及千人茶席、千人揉茶、千人馬拉桑野餐等體驗活動；而在 【2022南投巧克力咖啡節】 活動會場，除了網羅了40家在地特色店家及得獎品牌業者和各位一同歡聚之外，屆時還有主題野餐日、體驗課程、演出節目及期間限定聯名商品，讓各位前來朝聖的朋友們滿載而歸！

▲圖片來源：2022南投世界茶業博覽會官網

▲圖片來源：樂旅南投粉專

【2022南投世界茶業博覽會】x【2022南投巧克力咖啡節】

活動時間：10/8～10/16

活動地點：南投縣南投市中興新村

▲往年活動照片／圖片來源：南投縣政府

作為本次南投縣兩大活動盛事會場的 中興新村 ，曾為台灣省政府重要的駐地所在，1998年台灣省虛級化之後，原本的省府機關機能不再，昔日的風華也隨著時光的流逝而逐漸在世人眼中淡卻。





但隨著近年來新創團隊進駐光明里社區，吸引許多在地二代、三代回鄉創業，為保有原本歷史人文痕跡的中興新村注入活力，每個月固定於內轆停車場旁舉辦轆轆散步市集、推行主題活動，成為新一處假日踏青、享受慢活悠閒時光的好去處，村內充滿懷舊風情的各處景點，像是中興會堂、郵票牆、綠色隧道、中興大操場、第三市場、五百戶...等，都是不少旅客前來大拍意境美照的勝地。

▲中興新村—中興會堂／圖片來源：IG@reshieh

▲中興新村—綠色隧道／圖片來源：IG@reshieh

▲中興新村—郵局郵票牆／圖片來源：IG@reshieh

位於中興新村光榮東路二街上的五百戶社區，在初夏時節原本翠綠的街道將會換上金黃衣裳，隨風搖曳的黃金阿勃勒在明媚的陽光照射下更顯耀眼，飄落的片片花瓣更是讓每個前來運動、散步、野餐和踏青的朋友們再增另一情調，是許多賞花客、攝影迷們的私房熱點。

▲中興新村—五百戶社區／圖片來源：IG@reshieh

▲五百戶社區阿勃勒／圖片來源：IG@reshieh

延伸閱讀>>【懶人包】南投中興新村美食特輯！帶你品嘗六大特色美食





想要規劃南投旅遊的朋友們，不妨跟著文章介紹走訪南投、草屯的人氣熱點，像是今年新開幕的樹德半山夢工廠、九九峰動物樂園或是茶二指故事館、妖怪創界－糖狗村、猴探井天空之橋、東星屋夜景餐廳，直接收入南投一日遊的口袋名單中吧！





南投中興新村週邊順遊景點：

｜樹德半山夢工廠

｜九九峰動物樂園

｜茶二指故事館

｜妖怪創界－糖狗村

｜猴探井天空之橋

｜東星屋夜景餐廳





｜樹德半山夢工廠

位於南崗工業區的「樹德半山夢工廠」，以光盒子為設計概念，外觀採用半透明的聚合綠建材，獨特的建築體在半山上非常耀眼；這裡除了有遼闊的風光美景可欣賞之外，館內更是集結冒險體驗設施、文化藝術、台灣品牌與在地食農的「室內學旅觀光工廠」，讓各位旅客在拍美照之餘，還可進行DIY體驗、逛文創市集或品嘗特色美食。

▲館內擁有世界唯一「灣島文化館與世界南島中心」展演場域，並打造10層樓高的精神象徵「生命樹」。／圖片來源：IG@qiuung

▲圖片來源：IG@qiuung

樹德半山夢工廠

地點：南投縣南投市工業南六路6號

營業時間：10:00～18:00 （週二公休）





｜九九峰動物樂園

今年一開幕便引爆話題的「九九峰動物樂園」，原為休園長達6年之久的富寮里鳥園，佔地約20公頃的園區在與新加坡國際級鳥園規劃團隊合作後，將電影「侏儸紀公園」的浩瀚場景完美重現，成為近期攻佔社群版面的超級新星！無論是想前來與可愛動物親密互動，或是想帶小朋友來放電、親近大自然都非常推薦。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

九九峰動物樂園

地點：南投縣草屯鎮富頂路一段726巷101號

營業時間：9:00～17:30

詳細資訊：https://bit.ly/3KGKIKZ





｜茶二指故事館

位於八卦山南端的茶園秘境「茶二指故事館」，園內偌大的茶園除了林立著各式趣味性十足的打卡裝置供旅客留影紀念之外，另還提供免費導覽、免費試泡茶飲、紅茶DIY、手工茶皂DIY等服務與體驗課程。





「茶二指故事館」裡頭的美食餐廳販售多道使用茶葉研發的創意料理，提供遊客們前來用餐品嘗；當然，來到茶二指也少不了到「台灣第一味」點一杯珍珠奶茶消暑解渴一下，「茶二指故事館」吃、喝、玩、樂通通有提供，遊客來到這裡能一次得到滿足。

▲圖片來源：IG@ru.ru.1014

▲圖片來源：IG@tsai.yi.ting

茶二指故事館

地點：南投縣名間鄉埔中巷32-1號

營業時間：9:30～17:30





｜妖怪創界－糖狗村

充滿濃濃日式情懷的「妖怪創界－糖狗村」為妖怪村的設計師所新開創的品牌，園內隨處可見令人會心一笑的逗趣造景，還設有如神隱少女動畫場景般的藥草澡堂可於夏日戲水解暑，另外讓所有小男孩都為之瘋狂的巨型鋼彈基地，也是人氣打卡點，若是逛到累了則可至餐廳享用美味佳餚，或是小歇片刻沉浸在美好的下午茶時光中。

▲圖片來源：IG@yozakura_saki

▲圖片來源：IG@yozakura_saki

▲圖片來源：IG@yozakura_saki

妖怪創界－糖狗村

地點：南投縣南投市東山路2之6號

營業時間：週六、週日11:00～16:00





｜猴探井天空之橋

於2012年6月正式對外開放的「猴探井天空之橋」，全長共204公尺的橋梁，於深達70公尺深的山谷中劃出一條微笑曲線，因此又被稱為「微笑天梯」。站在牆上還可將彰化平原的自然風光盡收眼底，每逢4～6月也能飽覽散發無限浪漫氣息的「愛情花」夢幻紫色花海，是不少人踏青的好選擇。

▲圖片來源：IG@karenfaith_chiang

▲圖片來源：IG@karenfaith_chiang

猴探井天空之橋

地點：南投縣南投市猴探井街300號





｜東星屋夜景餐廳

為南投約會、聚餐、聚會好去處的「東星屋夜景餐廳」，店內除了提供多款美食任君挑選之外，遼闊的視野更可讓大家坐擁180度零死角的明媚景致，將南投、中興新村、草屯的好風光盡收眼底！無論是白天還是夜晚前來，都別有一番風情。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

東星屋夜景餐廳

店家地址：南投縣南投市鳳山路741號

營業時間：週二至週五 11:00～14:00、 16:30～23:00；週六週日11:00～23:00（週一公休，例假日除外）

詳細資訊：https://bit.ly/35Rbfql





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