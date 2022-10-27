讓人充滿期待！ 這間「小赫霜淇淋」每週口味都不一樣，木瓜牛奶霜淇淋吃得到香甜果肉

這間位在台中清水的小赫霜淇淋可是在地人激推的隱藏版美食，還有市區的朋友專程跑來吃，主打以原始食材，以低糖少油下去製作的小赫霜淇淋，標榜無添加香精色素，重點是價格超親民，一支只要35元，每週口味都不一樣，讓人每次都很期待下週新口味的到來～

小赫霜淇淋台中清水中興街上，距離阿財米糕、王塔米糕不遠，外觀裝潢相當不顯眼，跟長順名茶視同一間店。

小赫霜淇淋菜單

小赫霜淇淋除了霜淇淋，還有賣現泡茶及咖啡，不只霜淇淋，現泡茶飲及咖啡價格也相當親民呢。

糖糖這天來小赫霜淇淋口味是木瓜牛奶及東方美人兩種口味，糖糖第一次看到有木瓜牛奶口味的霜淇淋，還挺特別的呢。

木瓜牛奶霜淇淋 35元

以牛奶為基底，加入新鮮木瓜木瓜製作而成的木瓜牛奶霜淇淋，自然呈現的粉橘色看起來好美，還沒入口就能聞到淡淡的木瓜香氣撲鼻而來。

小赫霜淇淋的木瓜牛奶口味好好吃，味道就像在喝木瓜牛奶，霜淇淋口感相當綿密，裡頭還可以吃到微微的木瓜果肉，整體吃起來不會太甜膩，也不會木瓜的苦澀味，這口味糖糖很推呢

小赫霜淇淋這支木瓜牛奶霜淇淋好吃耶，就像在喝木瓜牛奶那樣香醇濃厚，清爽不甜膩，小赫霜淇淋每週都會推出兩種不同口味，糖糖已經開始期待下次來吃的口味啦～

小赫霜淇淋

電話：04-26225886

地址：台中市清水區中興街15號

時間：10:30~20:30；週一、二店休

臉書：https://reurl.cc/MNDEeL

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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