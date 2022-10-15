痛風系爆量海鮮火鍋！ 台中「菁饌涮涮鍋」嚐活體波士頓龍蝦、滿滿台灣土雞佛份量沒在客氣，吃完還能煮雜炊

如果提到浮誇系的台中火鍋，肯定不能錯過「菁選涮涮鍋」與其姐妹店「菁饌涮涮鍋」，除了可以吃得到活體龍蝦與帝王蟹，海鮮控必點的爆料系列火鍋更是痛風值爆表，就連近年來超夯的雞佛也是份量大爆炸，保證絕對讓你們吃到叫不敢。

台中火鍋│菁饌涮涮鍋│地點與環境

這天我們來到的是位在北屯的菁饌涮涮鍋，地點就位在旅順路二段上；附近有五個收費停車場，其中最近的分別是中聯百貨停車場和小北百貨停車場，走路大概一、兩分鐘就能抵達很方便。

店內的空間還挺寬敞的，大多以雙人座與四人座為主，店內最深處還有座位，明亮乾淨的環境也很加分！

飲料、調味料、醬汁與杜老爺冰淇淋都可以無限取用，比較特別的是他們家還有提供高湯自取，可以自己調整湯頭的濃淡與鹹度，吃到最後面還能自製雜炊更有滿足感。

基本的調味料也很齊全，比方說烏醋、白醋、醬油、蔥花、辣椒、沙茶與蒜碎，甚至可以襯托出海鮮與湯頭的鮮美風味。

對了，菁饌涮涮鍋主打的活體龍蝦與帝王蟹真的不是開玩笑！因為店裡頭的確能夠看得到大型的水族箱，像是我們這天點了一份爆龍鍋，波士頓龍蝦就是在我們面前現撈起來處理，活動力有夠強，免跑漁港也能吃到尚青ㄟ海鮮！

台中火鍋│菁饌涮涮鍋│菜單資訊

這裡提供菁饌涮涮鍋的菜單給你們參考，魚編推薦你們如果是第一次來吃，可以試試他們家的雙人爆料系列，直接能感受到食材份量爆炸的快感，多到幾乎快要看不到底下的湯頭！同時還有附兩份大肉盤、高麗菜、雞蛋、白飯與沾醬。

這裡不收取服務費，付款方式採現金或台灣PAY，每人低消為一份個人套餐，小朋友依據身高的不同，則有著相對應的共鍋標準與清潔費，部份季節限定套餐需要至少提前一天預訂。

個人鍋也有幾組不同的海鮮主題套餐，加點肉盤也很優惠！最頂級的套餐更有雙人份的雙龍盛合套餐，以及四人份的四龍盛合套餐可以選擇。

台中火鍋│菁饌涮涮鍋│餐點介紹

我們這天點了一份「爆龍鍋」與「爆佛鍋」，其中爆龍鍋不但有著一整隻活動波士頓龍蝦，還有多顆大顆的牛奶貝。一般在餐點送上桌時就會先幫忙處理好龍蝦、並倒入高湯；我們特地先請店家讓我們拍個照，不難發現超級新鮮，個頭也不小呢！

爆料系列的火鍋與傳統火鍋不同，是選用淺鍋來烹煮，所以食材不僅不會藏在鍋底；而且帶有麻油香氣的湯頭，更是結合了蔥花、蒜碎、洋蔥、辣椒與海鮮食材的鮮甜！

店家也有貼心地告知活體海鮮的烹煮方式，像蝦頭建議放入滾湯烹煮六分鐘就可以享用，只要看到蝦膏不是黑色的，就代表煮熟了！香濃鮮甜的蝦膏也可以另外撈起來，等到要煮雜炊時再加進去，簡直奢華感滿滿！

必須要說活體波士頓龍蝦的肉質真的很讚，與冷凍的龍蝦肉質就是不一樣，吃起來嫩Q細緻又有彈性、極具飽嘴感，實在讓人欲罷不能！

來自馬祖的牛奶貝個頭也不小顆，大口咬下飽滿的肉質，甚至還會有爆汁的口感！鮮甜海味與淡淡的麻油香氣交織在一起，有夠涮嘴～

套餐裡內附的特殊沾醬也是他們家的特色，左邊是泰越檸檬醬，清新酸香與海鮮非常搭！右邊是日本柚子醬油，甜鹹風味之中帶點細緻的酸香，我們覺得拿來沾點肉片也不錯。

另一鍋是超級浮誇的「爆佛鍋」，據說雞佛足足有一斤這麼多；基底湯頭與前面的爆龍鍋其實是相同的，不同在於除了麻油之外，另外加入了蔥花與薑絲去腥提味，風味鮮美又不油膩，熱熱的湯頭喝起來也很舒服。

愛吃雞佛的柚編簡直樂瘋了！菁饌選用的是台灣土雞佛，煮好撈起來的雞佛多到堆成一座小山，鮮嫩飽滿又沒有腥味，入口不但有類似爆漿的迷人口感，吃起來還有點QQ的，難怪讓人忍不住一口接著一口，推薦雞佛控絕對必點！

每份爆料系列套餐裡頭可以選擇兩份大肉盤，也就是牛肉、豬肉與鴨肉擇二，肉質鮮嫩，吃起來也有一定的厚度口感，別忘了可以試試沾點特製的日本柚子醬油，香氣更有層次。

附餐一般都是白飯，我們另外加價升級了鮭魚卵溫泉蛋蓋飯，真的要特別稱讚他們家選用的鮭魚卵，口味完全不死鹹！戳破溫泉蛋的蛋液不僅讓白飯的潤口度更好，結合鮭魚卵也是鮮味滿點，還蠻好吃的！

最後我們用爆龍鍋的湯底來煮雜炊，在鍋內留著一公分左右的高湯，可以再加入一些蔥花、蒜碎，擔心太鹹也能倒入一點白開水，不斷攪拌至煮滾、收汁的程度。濃郁的雜炊集結了湯頭的所有鮮美精華，一點也不浪費前面的湯頭，吃得過癮又有滿滿的飽足感！身為海鮮控的你們可別輕易錯過啦～

菁饌涮涮鍋

營業時間：

平日-17:00-22:00（最後點餐時間21:00）

假日-11:30-15:00 / 17:00-22:00（中午最後點餐時間13:30，晚上21:00）

電話：04 2243 6557

地址：台中市北屯區旅順路二段298號

粉絲專頁：菁饌涮涮鍋

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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