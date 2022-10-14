日本屋台美食台灣吃得到！ 最強創意串燒「激旨燒鳥」在台中，配上初霧純米吟釀超對味

每次外地朋友來到台中，豬飛總是會忍不住帶去體驗氣氛超熱鬧的串燒人氣王「激旨燒鳥」，不誇張！去過的朋友都豎起大拇指不停的說讚。從逢甲商圈發跡起家的創意串燒，以打造出彷彿日本屋台的美食風格概念為主軸，熱鬧露天的用餐環境，大口吃肉大口喝酒的氣氛深受歡迎，加上每天有駐唱演出，邊聽歌邊吃串燒再喝著酒，生活幸福時刻不過如此爾爾！最近臺灣農村酒莊推出台灣製造的農村美酒結合餐酒館與酒吧的活動，「激旨燒き鳥Gekiuma Yakitori 台灣總店」就是與霧峰農會酒莊的「初霧‧純米吟釀」結合，讓美食更多了層次與享受。

以往餐酒搭配的的類型選擇大概是這樣的方向：甜的食物搭甜味酒，鹹辣食物搭辛口酒，海鮮類白肉類搭白酒，紅肉類搭配紅酒。大家對於清酒的既定印象是不是都停留在搭配日式料理？以往清酒都是單喝居多，因為酒體溫純柔順，這次以「初霧‧純米吟釀」來跟重口味串燒炸物搭配，最特別之處在於原料是選用食用米而非酒米來釀造，甜度比較鮮明也適合搭餐，喜歡串燒的你們就繼續看下去這次的餐酒體驗分享囉！

激旨燒鳥 台灣總店 逢甲商圈位置

第一家店就開在台中知名景點逢甲商圈裡，位置不是在熱鬧的夜市徒步區裡面，而是靠近逢甲星享道酒店後方大樓廣場。雖然現在逢甲商圈不如以往的人潮滿滿，但是激旨燒鳥卻絲毫不受影響，無論平假日用餐時間總是滿座。鄰近有多處收費停車場，算是挺便利的。

激旨燒鳥 台灣總店 環境

其實一開始是從小攤販起家，最早期就是在現在的店面位置巷口擺攤，隨著人氣高漲，陸續租下這邊的店面，打造了一座充滿日本屋台街風格的露天串燒酒吧環境，集團總部也在這裡。

初次來到激旨燒鳥總店的朋友對於這樣的畫面看的目瞪口呆，簡直是來到日本一樣，從來不知道原來台中逢甲也有這麼歡樂吃串燒的地方。

激旨燒鳥 串燒、炸物、啤酒、免費雞湯

炸物選購區，炸蔬菜、唐揚雞、炸水果，新鮮又美味。

串燒選購區，滿滿的串燒種類實在是太吸引人了！口味組合超有創意。

生啤區，據說這裡的Asahi生啤的銷量是中南部最大，大口吃肉大口喝酒是必須的！

免費雞湯區，每天開店後新鮮現熬的雞高湯是一大特色，免費供應，不小心就喝上好幾碗了。

激旨燒鳥與一般串燒店最大不同的地方在於這裡的每一個串燒都充滿創意組合，像是人氣餐點豬肉麻糬、牛肉糯米腸、豬肉台式泡菜、牛肉小番茄，還有水果系列的牛肉橘子、牛肉水梨，看似突兀的食材組合，卻意外的合拍，也是店內深受喜愛的串燒口味。

除了烤串之外，炸物也是深受饕客歡迎，像是唐揚雞、手羽先、炸香蕉、炸麻糬，金黃酥脆的外衣配上嚴選食材，口感酥脆飽滿。

激旨燒鳥 現場演出

平常這裡除了用餐喝酒之外，最大特色是有跟街頭藝人合作表演，這天演出以情歌為主，聽著動人心弦的歌聲，享受美食，對於平常幾乎在忙工作的我，是難得的放鬆。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

初霧純米吟釀搭配串燒 優雅對味

吃串燒除了喝啤酒以外還有更好的搭配，來自霧峰農會酒莊的「初霧‧純米吟釀」以霧峰特產益全香米、埔里山泉水釀造，更榮獲2016年布魯塞爾世界酒類評鑑金質獎、2018年德國國際烈酒評鑑金質獎。台灣製造的這瓶清酒酒質清澈，酒精濃度15%，口感清甜淡雅，順口甘甜，適合醬汁烹飪的餐點。這次以冰涼清酒搭配激旨燒鳥串燒，讓吃串燒成了優雅享受。對了，8~10月的每個月會有不同臺灣農村酒莊的酒品優惠，有興趣的話可以直接跟店家了解。

以往吃串燒，漢斯先生都是搭配生啤酒，這次跟我一起優雅喝起純米吟釀，沒想到竟然也愛上了。優雅微甜的清酒，配上串燒，不會蓋過食材的味道，又獨自散發宜人酒香。

激旨燒鳥 串燒

由左而右：豬肉麻糬、豬肉鹹蛋糯米腸、剝皮辣椒豬肉、松阪雞、去骨雞翅。

「松阪雞」取自雞的頸背肉口感很Q彈，刷上醬汁不用多餘的複雜調味就是神仙級吃法，越咀嚼香氣越奔放。

「剝皮辣椒豬肉」平常拿來煮湯的剝皮辣椒在串燒裡也是很亮眼的食材，辣椒的甜脆辣和豬肉很合拍。

「豬肉麻糬」是必點的經典口味！外層是油脂豐富的豬五花，烤到逼出油脂、麻糬軟嫩牽絲，一口一顆，嘴裡盡是飽滿多汁的滿足感，肉片的鹹香和麻糬的微甜，碰撞出驚艷的火花。

「豬肉鹹蛋糯米腸」最讓我無法想像的口感就是這個！外層是豬五花的Q彈，中間咬到的是綿密的鹹蛋黃香氣混合米腸，淡雅迷人的香氣從嘴裡慢慢散發開來，原來我吃到是鹹蛋黃米腸啊，看似突兀其實也挺搭的。

「去骨雞翅」不需要啃骨頭的去骨雞翅烤到表皮焦香，油脂飽滿口感軟嫩，簡直太享受，懶人必點！

由左而右：草蝦鳳梨、牛菲力、牛肉柑橘、牛肉水梨、豬肉泡菜。

「草蝦鳳梨」扎實的草蝦吃的出新鮮度，跟鳳梨搭一起，酸爽可口。

「牛肉柑橘」

「牛肉水梨」

最讓我印象深刻的就是水果系列，把牛五花卷上各種水果，印象中水果入菜的料理比較普遍的是鳳梨、芒果，做成串烤的方式激旨燒鳥大概是始祖了。加熱後的水果帶出更鮮明的水果甜度，牛肉片刷上鹹香醬汁，吃起來特別清爽不膩，水份飽滿，讓串燒多了無限可能。

乳白色雞白湯通常都是燒肉店才有的，在這裡也有免費供應，喝到飽。

吃著串燒喝著「初霧‧純米吟釀」，把口中油膩的滋味巧妙平衡，讓飽滿鮮明的醬燒味道更提出些許優雅鮮甜味，很神奇吧！除了生啤酒的霸氣喝法，也能用清酒優雅享受。

激旨燒鳥 炸物

「招牌手羽先（泡菜/草蝦/紅魚子/起司/糯米腸）」算的上是功夫菜的手羽先跟其他店家賣的內餡大不同，光是塞進草蝦、泡菜就讓我忍不住想要再多叫一份。雞翅先細心的人工去骨後再塞入餡料，烤到外表金黃香酥，雞肉口感軟嫩搭配內餡滋味層次豐富，不愧是招牌菜。

「手羽中」取自雞翅第二節部位的手羽中，先前置作業人工劃開後把肉翻成小棒棒腿的模樣，炸到金黃酥脆，搭配上黃芥末醬，吃起來口感特別不一樣，軟嫩多汁又彈牙。

由左而右：絲瓜、多利魚、小花枝、節瓜、魷魚、干貝。

沒想到炸蔬菜也意外的好吃耶，水份很飽滿，炸過後甜度更加提昇！喜愛海鮮的朋友可以試試看炸海鮮，選擇多樣，像是本身肉質軟嫩無刺的多利魚就很適合小朋友，口感Q彈有勁的魷魚鮮甜可口。

「炸香蕉」、「炸橘子」

「炸蘋果」、「炸水梨」

炸水果系列讓人眼睛一亮！水果油炸的方式會成為暗黑料理嗎？其實是令人很驚艷的組合！非常適合當餐後甜點，淋上煉乳或巧克力醬，外酥裡嫩口感香甜，中間的水果軟綿多汁，吃完嘴裡還留著淡淡的香甜味。

「炸麻糬」必點！麻糬控的我極力推薦這個啦！不得不說這是我吃過最喜愛的炸麻糬，外層酥脆扎實，咬下去還有卡茲卡茲的聲音，中間的麻糬軟嫩到跟舌頭交織在一起，還沒等它冷卻，忍不住大口吃起來，邊吃邊喊燙真是享受。

包容性極高的清酒跟炸物很搭！吃完炸物嘴裡會充滿油膩感，這時候飲用爽口的冰清酒可以降低油膩感又能提出炸物的香氣，是不是覺得很不可思議呢？下次用餐聚會，吃串烤炸物不妨考慮選用台灣自產品質優良的平價清酒來搭配，除了啤酒之外，它會是個很不錯的選擇。

週末假日想來小酌一杯，也請記得【禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒】、【開車不喝酒、喝酒不開車】，保護自身安全更為他人人身安全著想喔。

激旨燒鳥Gekiuma Yakitori 台灣總店

營業時間：週日到週四 17:00–00:00 / 週五六 17:00–01:00

地址：台中市西屯區文華路150巷18號

電話：04-2451-8666

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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