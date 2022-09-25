職人烘豆精神！台中西區老宅「初春咖啡廳」　淬鍊西達摩獨家顛覆甜感

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【初春咖啡】位在台中第五市場的老宅巷弄中，日式的簡約裝潢搭配木色拉門設計，讓整體外觀多了分靜謐的氛圍，而室內外的綠意景觀擺設也讓空間在視覺上讓人可以更放鬆，也更享受其中。

▲內用空間舒適明亮。
▲內用空間舒適明亮。

【初春咖啡】的菜單品項豐富，除了一般的美式、拿鐵外，也有多款不同產地、製作手法的單品手沖咖啡，都是老闆自己手工挑豆、烘培而出，光是挑豆就必須經過3道以上的手續，烘焙的焙度與火侯也考驗著烘豆師的功夫，讓自家的豆品能有跟其他咖啡廳不一樣的風味在裡頭。

▲店內販賣多款手工烘培的單品豆，也有提供線上預購的服務。
▲店內販賣多款手工烘培的單品豆，也有提供線上預購的服務。

▲一旁展示的咖啡器具，與手工挑出的壞豆樣品。
▲一旁展示的咖啡器具，與手工挑出的壞豆樣品。

▲甜點依當天提供的品項為主，多以輕乳酪、重乳酪為主。
▲甜點依當天提供的品項為主，多以輕乳酪、重乳酪為主。

手沖單品 衣索比亞 西達摩

喜歡喝咖啡卻怕酸的朋友，可以大膽嘗試店內的衣索比亞系列，以不同的製程讓出產於衣索比亞的豆品能有更多的甘甜滋味，像這支入門款「西達摩」就顛覆過許多顧客以往對它的味蕾印象，而依舊保留其中的可可與核果香氣，相當耐人尋味。

咖啡在不同的溫度下會有不同的層次底蘊，試管內的咖啡在冰鎮下能更長存其風味；彷如日式燒酒的瓶子裝入剛沖好的咖啡也能拉長顧客在品味咖啡的鑑賞期，可以感受到老闆挑選容器與呈現的細心與體貼。

冰滴 曼特寧

冰滴咖啡由於費工耗時，因此都是每天限量供應的，而這款曼特寧風味的冰滴咖啡，因冰滴的手法和其加乘的效果，讓入口的風味相當乾淨、純粹，更多了一層發酵的特殊香氣，相當迷人。

▲冰滴咖啡也有提供玻璃瓶裝的外帶選擇喔。
▲冰滴咖啡也有提供玻璃瓶裝的外帶選擇喔。

【初春咖啡】的甜點都是老闆娘手工新鮮製作，以輕乳酪、重乳酪為主，搭配不同口味販售，希望純粹的甜點能不壓過咖啡的鋒芒；然而在甜點的用料上也不馬虎，不添加化學香料，使用新鮮香草莢、日本小山園抹茶粉而非香精，在價格上卻又相當實惠，真的超甘心！

▲各式的乳酪風味甜點也有提供大尺寸的，建議顧客三天前預訂，好讓老闆娘為你排程製作。
▲各式的乳酪風味甜點也有提供大尺寸的，建議顧客三天前預訂，好讓老闆娘為你排程製作。

老闆娘說自己敢吃的食物才願意賣給客人，即使沒有過於華麗的裝飾，但真材實料是顧客所能品嘗到的，就像自家烘培的豆子也是經過多次挑豆，將對身體不好的壞豆挑出，讓顧客都能品到一杯純粹的咖啡香，喝了也健康。

客製化禮盒

不用等過年過節，想送咖啡禮盒給朋友家人【初春咖啡】隨時能為你客製！想要的豆品、焙度通通可選擇和搭配，無論咖啡豆或是濾掛包通通有，小盒送的精緻、大盒以表大方，就依自己想送的對象與價格來為你客製化，一盒也能客製喔！

即使在去年4月開店時遇到疫情，卻能靠著口碑的介紹而收攬許多熱愛自家咖啡豆的死忠顧客，原來是有提供獨家的試飲服務！老闆娘說想嘗試、喝過再買也沒問題，自家有推出「試飲豆」，全台各地的朋友都可私訊粉專挑選自己喜愛的5支豆款，老闆娘就會寄去讓大家試喝，運費闆娘出！

喝了喜歡再買，是【初春咖啡】開店的初衷，「可以簡單不能將就」也是對自家品牌的堅持，熱愛咖啡的你不妨到店挑選屬於你的咖啡好滋味吧。另外，未來也會不定期舉辦「精品咖啡試飲會」，大家可以追蹤店家的粉絲專頁才不會錯過！

初春咖啡

店家地址：台中市西區大全街1號

店家電話：0423723039

營業時間：09:30–19:30(公休日可至臉書查詢)

粉絲專頁：https://bit.ly/3BGWfZh


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咖啡廳 甜點 吐司

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