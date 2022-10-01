騎單車追火車！秋遊彰化小鎮，領騎培訓10、11月登場

車友沿著鐵路騎乘享受全台唯一追火車的樂趣。 圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】秋高氣爽，正是騎自行車旅遊好時節！交通部觀光局參山國家風景區管理處於9月17日首度串連田中、二水及社頭三個經典小鎮舉辦全長36公里騎旅活動，運動網紅一輪、土耳其女騎手SUSU與觀光局副局長周廷彰共同領騎，現場人車人海，超過500名親子車友騎單車飽覽秋日田野風光。

參山處表示，這次騎旅活動是首場，接著10、11月間將舉辦兩場「自行車領騎培訓」活動，將培訓70名對單車導覽有興趣的車友，成為專業的單車導覽達人，非常歡迎在地商家、旅宿業者、導遊領隊、並且喜愛遊山玩水的車友共同參與。此外，12月將規劃三條優質騎旅遊程，供車友們自由報名，請車友們隨時關注參山粉絲專頁【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】。

觀光局副局長周廷彰表示，這次串連三個車道是很新的嘗試，接下來觀光局會在軟體硬體各方面有更多建置，同時將邀請國外1000名旅行業者和媒體到台灣進行自行車踩線，彰化縣是個自行車產業大縣，未來騎旅發展前景將無可限量。超過500名車友分二梯次出發，沿路民眾「加油」聲不斷，車友沿著鐵路騎乘享受全台唯一追火車的樂趣。

▲參山騎旅嘉年華活動現場吸引500多位車友參加。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，疫情讓大家悶壞了，2022年參山騎旅活動報名一推出，即受到車友們熱烈回響，親子可以趁秋高氣爽之際，享受一趟騎乘之旅，參山處特別提供100元消費抵用券讓車友可以順道享受在地鐵路便當、肉圓、冰品等銅板美食及買伴手禮，也可以促進當地商機。

參山處後續將陸續推出自行車領騎培訓、輕騎車遊活動，擴大推廣參山轄區自行車旅遊。 參山處說，這次串接了彰化社頭、二水及田中三個鄉鎮的三條自行車道，全長36公里，是自我挑戰的騎旅新玩法，串連的三個車道包括台灣最早的自行車道－社頭長青自行車道、車友評選最平坦的自行車道－二水八堡圳沿線，以及最具農村古樸風情的田中自行車道。車友沿途可欣賞到長青自行車道長達七公里綠樹成蔭、二水八堡圳沿線的潺潺流水聲，以及田中一望無際綠油油的稻田，是一趟CP值極高的遊程。

▲參山騎旅嘉年華活動串接了彰化社頭、二水及田中三個鄉鎮。 圖：參山國家風景區管理處／提供

一起參加騎旅活動的運動網紅一輪說，她以為自己已經是在地旅遊老骨頭了，卻第一次發現彰化縣自行車道可以這樣串連，雖長達36公里，但處處有驚喜，完全不感覺累，騎到二水時可以追火車合影，騎到源泉文具店可以聽八堡圳修建故事，行經落羽松美景，更是一路拍照到手酸。

來自土耳其的網紅SUSU倒是對社頭手套博物館及襪仔王觀光工廠很有興趣，她用參山處加碼的百元消費劵，買了印有國旗的單車手套及自行車襪，她說很值得推薦給外籍好友來玩。

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