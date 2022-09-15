歐風旅行！台中街區彷彿歐洲城市 從南歐、北歐再到西歐 放慢步調感受生活

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-08-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 高鐵台中站、好堅果 HEYNUTS CAFE、幻覺博物館-台中。 相較一般都市繁忙急促的生活步調，台中街區與街區之間，就想來到一座座不同的歐洲城市，有的是南歐繽紛色彩風氣，有的是北歐無際綠草地，也有的是西歐精緻餐館的美食巧思～ 沿著樹蔭底下，一個走過一個，讓人不禁好奇，當歐洲的風吹到了台中，會變成什麼樣貌呢～

高鐵台中站 | 幾秒

好堅果 HEYNUTS CAFE | 2 小時

特別想吃堅果、蔬菜、原型食物的人，對地中海料理肯定不陌生，而隱身巷弄的好堅果咖啡，就能吃到一盤又吸睛又美味的早餐盤。 The Factory - MojoCoffee •康蔬美農場- 水耕生菜 • 好堅果手作麵包/麵包奏鳴曲/方包/東京時尚烘焙 •酪農先生農場優格- 禾香牧場乳源 •法國Elle&Vire發酵奶油/法國E1le&Vire動物性鮮奶油 • 日本製粉 • 有心肉舖子/嚴選新鮮溫體肉品 • 在地台東關山米 • KenKen Bread 肯啃鮮乳-100%鮮乳/無添加/在地牧場鮮乳

幻覺博物館-台中 | 2 小時

你準備好來一場冒險了嗎？ 隱身台中精明商圈，台中幻覺博物館是來自克羅埃西亞的世界級人氣博物館，德國漢堡、杜拜、巴黎、紐約、多倫多、維也納等全球22個主要城市都有它的展館據點，以錯覺藝術為主題，利用科學、數學、心理學等原理，打造各式各樣以假亂真的藝術展品或房間，逛上一圈，將改變你對長年習慣的視覺、知覺、人腦和心理等感官知覺。 站在一個佈滿綠色白色方框的房間之中，唯一突兀的是崁在側面木牆的那張長椅，給人坐著的長椅，不應該是放在地板上嗎？我看了看房外的創意照片，人人都拍成了漂浮長椅之上的照片，就好像房間失去重力一樣；而當走上二樓，樓梯間牆面12幅愛因斯坦表情面具的展框，或生氣，或慈祥、或俯視的神情，不約而同都盯著我看，而走近一看才發現，展框內並不是3D立體畫框，而是12幅相同內凹設計的愛因斯坦面具，究竟為什麼明明是相同的，卻又看見不相同的？ 台中幻覺博物館共有三層樓，經歷大腦風暴式的思考，解了題還得要拍得出來，一個個房間像是分割鏡面、萬花筒鏡、顛倒空間、失重空間、傾斜屋、銀河隧道、幾何道具等，若不是置身其中，甚至是特定角度，真的是毫無察覺正在發生的是幻覺，而不是真正的樣子，相信無論是愛拍照、推理控、情侶約會或親子共遊都會很喜歡。

木門咖啡Wooden Door | 2 小時

小角手捻咖啡 | 2 小時

咖啡豆會告訴人們，他所延續出來的香氣、口感、尾韻；不同的時段，不同的心情，透過熱水與咖啡豆的結合，傳達給味蕾的畫面也很不一樣，清鮮洋溢的、雅致風韻的、爽朗奔放的、柔和唯美的，或如大地土壤般厚實質地的感受，明明是徜徉在自己與世界之間的咖啡旅行，卻相當考驗自己長年累積與萬物、萬事感受的認知資料庫，儘管我坐在一處隱身台中南屯街角，飄出來的咖啡味和沉澱過後的人心念想，真的是跨越時間與空間。 推開小角手捻咖啡的門，主理人小陶每日準備無數款咖啡，使用虹吸式原理手煮出一杯又一杯咖啡，說是老闆特選，卻更像是老闆依照觀察今日訪客樣貌，而端煮上桌的賓客特選；你可能會遇見小陶詮釋兒時喜悅的黃桂花、輕柔溫暖的紫羅蘭與黑醋栗、亮麗濃烈的百香果葡萄水蜜桃風味、或是對我來說極為療癒的紹興酒麝香葡萄巧克力。

審計新村 | 1 小時

雖說是台式眷村，卻在年輕新血進駐後有了濃濃異國風！深受西式甜點、歐式畫風、美式街頭藝術的影響，審計新村許多文創青年創業店鋪逛起來特別有趣、特別繽紛，小露台邊的花臺、庭院的五彩桌椅或霜淇淋藝術裝置、夜晚浪漫無比的吊燈，都讓人不自覺感染歐美一派輕鬆的假日午後悠閒氣息！

勤美誠品綠園道 | 1 小時

老裁縫O’Tailor Coffee&bar-西區推薦酒吧|台中必去酒吧|特色酒吧|台中推薦酒吧|必去酒吧|運動酒吧 | 3 小時

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