快訊

「鋼鐵傘兵」秦良丰能繞醫院走一圈了 父不捨：他用盡全身力氣

中國解放台灣從都市開始？共軍如何策動「城市戰」

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

十年打造最美禪風餐廳 台中「飛花落院」在地特產時序入菜 視覺味覺雙重驚艷

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

新社被譽為「台中陽明山」，飛花落院選定這一方俯看都市叢林的高地，以木、石、竹、泥構築，創造和式料理極致美學空間，在這裡緩步踏過一顆小石頭，都有它的故事。

▲飛花落院古樸的大門前院，刻意退縮保留行人空間打造的竹蔭步道，雨水浸潤後別有一番風情。
▲飛花落院古樸的大門前院，刻意退縮保留行人空間打造的竹蔭步道，雨水浸潤後別有一番風情。

從名廚江振誠「大師工作坊」的課程中，飛花落院主理人魏幸怡體悟「延長體驗」的精髓，以10年的功夫打磨飛花落院。在飛花落院用餐，享用的不只是如同交響樂般精心調配的無菜單料理，更是沉浸在日式禪園的心靈饗宴，身心皆得療癒，餘韻如詩歌般低盪綿長。

▲飛花落院的用餐主建物。
▲飛花落院的用餐主建物。

約好採訪那天，下午新社突然下起了傾盆大雨，正擔心傳說中的絕美日式禪園在滂沱大雨中要如何呈現？未料暑氣被這一場大雨沖刷，在新社中興嶺海拔近500公尺的飛花落院，居高臨下，隔著翠綠樹稍遠望塵世中的繁華都市，山風透著清新涼意，側耳傾聽水過石隙伴著輕脆風鈴，大雨浸潤後的飛花落院別有另一番風味。工作人員從門口開始空間導覽，解說這個緣自唐蘇頲「山驛閒臥即事」詩句中構築的飛花落院，「息燕歸檐靜，飛花落院閒。」某種程度也代表著魏幸怡的心境，在餐飲界叱吒風雲後返樸歸真之作。

▲飛花落院以石示山，以砂示海，襯托一棵樹齡約200年而被雷擊的雞蛋花樹。
▲飛花落院以石示山，以砂示海，襯托一棵樹齡約200年而被雷擊的雞蛋花樹。

飛花落院料理以在地特產連結國際食材，竹荀、香菇、蘿蔔入菜，春夏菜單要帶著顧客「郊遊」，每一道菜都可以想像從食材、烹調、器皿等無數細節堆壘而成，視覺到味覺都讓人驚豔，而刻意增加份量的菜色，讓客人飽足後，再將極具在地風味的旬味釜飯做成飯糰帶回家，飛花落院的延長體驗，不止於離開餐廳大門關上的一刻。

▲主理人魏幸怡(Sandy)專屬的「落日茶室」，也是設計師老公張智強送給她的「寵妻茶室」。
▲主理人魏幸怡(Sandy)專屬的「落日茶室」，也是設計師老公張智強送給她的「寵妻茶室」。

　

極上美味

「食物的味道最能保留記憶」，以四季汲取靈感並善用土地與海洋所賦予的豐富食材，精心烹調配合美學擺盤，春夏季菜單要帶著遠道而來的客人們郊遊的概念，美味中藏著深情，最後讓客人帶著溫暖的記憶回家。

食事 春釜飯

搭配隨季節改變的香物山當歸等，秘製鹹豬肉先炙燒，再與香物伴入飯中。尤其特別的是運用來自日本 Anaori 碳石墨鍋，打開鍋蓋飄散出來的香氣正是烤雞的香味，希望讓來訪的旅人聯結在地風土，季節釜飯可以有4種吃法。

向付 海膽鮪魚最中餅

用日式經典最中餅包裹北海道馬糞海膽、黃金魚子及油脂豐厚的鮪魚丁，再佐以新鮮紫蘇葉畫龍點睛，讓整體層次更加豐富且活潑。

強肴 鐵板鹽麴牛小排

醃製、低溫烹調等前置作業長達68小時，搭配與牛肉相同價格的日本小洋蔥、白扁豆泥加白味噌、蘿蔔泥，再淋上松露醬汁。

甘味 蜜豆水果葛切

收尾甜點同樣充滿巧思，淋上紫蘇醬汁的冰涼口感是夏日最美好的享受。

　

店家資訊

飛花落院

地址：台中市新社區中興嶺街一段111號

電話：04-2582-2388

時間：採預約制，午餐11:30–14:30，晚餐17:30-21:30（週一、二公休）

FB：飛花落院

消費：季節套餐3,280元∕一人份，消費酌收10% 服務費。僅接受12歲以上訂位

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

無菜單 烤雞 江振誠

延伸閱讀

屏東／大鮪魚航海樂園 全台首座聲光鞦韆、2000坪讓小孩嗨翻天！

富足山城農遊慢旅 賞蘭採菇 在葡萄樹下體驗紫色浪漫

燕麥奶入菜！OATSIDE×小小樹食「南洋蔬食料理」上桌

中埔國小中央廚房推嘉義優鮮日 18鄉鎮市特色食材入菜

相關新聞

十年打造最美禪風餐廳 台中「飛花落院」在地特產時序入菜 視覺味覺雙重驚艷

新社被譽為「台中陽明山」，飛花落院選定這一方俯看都市叢林的高地，以木、石、竹、泥構築，創造和式料理極致美學空間，在這裡緩步踏過一顆小石頭，都有它的故事。

富足山城農遊慢旅 賞蘭採菇 在葡萄樹下體驗紫色浪漫

新社地形狹長，東邊群山環繞，早年由白冷圳引進「母親河」大甲溪水，滋潤這個小小的山城，孕育許多農業特產，近年來農業結合旅遊的方式，讓我們有機會走入果園、菇寮，以慢旅的節奏領略這獨特富足山城。

超佛心火雞肉飯！肉多到快看不見底下的白飯 淋上雞汁更是絕 這就是銅板價的快樂

udn走跳美食／糖糖 來過逢甲商圈的朋友們，有吃過這間傳統火雞肉飯嗎～糖糖經過無數次重來沒有吃過，但每次經過都超多人，一直很想來吃看看，是說這間傳統火雞肉飯會這麼多人不是沒有原因的，瞧瞧上頭

料滿到炸出來！台中超浮誇燒肉丼飯一碗飽到天靈蓋 芒果鮮奶酪濃郁綿密 再飽都吃得下 真的太香太過癮了

中秋節快到了，想大口吃肉，又不想忙東忙西自己烤嗎？那就來試試這家爆量又浮誇的燒肉丼飯吧！還吃得到招牌炸牛排跟超美味甜點，懶人中秋可以這樣吃！ 這家位於台中健行路上的「嵐山炸牛排」，從店名就知道店

易開罐涼麵！來自新北樹林的創意涼麵 台中「晨希涼麵」新奇又美味 鹹蛋與涼麵的相遇

udn走跳美食／ShengYao 人類版罐罐再現，繼之前介紹過的"米丹MiDan"，台中又出現人類可以吃的罐罐！！這家來自新北樹林的"晨希涼麵"主打首創易開罐涼麵，店家將涼麵包括麵條、配料和

台中約會聚餐首選！ 「想台中」落羽松秘境餐廳 餐點多元環境優美，網路超過2千好評

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中約會餐廳推薦，台中七期落羽松祕境餐廳~The Café By 想 台中 環境寬敞舒適，餐點種類非常多元而且分量十足，不論是一個人用餐或者多人分享都沒問題。早上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。