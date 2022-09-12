南投一日遊 精選「中興新村」 TOP6景點美食攻略！ 感受過去省政府的懷舊記憶

位於南投的中興新村過去為台灣省政府的駐地，參考英國新市鎮的設計，大片的茵茵綠草以及濃密的綠蔭，讓園區內的每一條街道看起來都猶如綠色隧道那般美麗。此外，這裡還能夠看見眷舍文化的歷史以及特色獨具的建築。雖然台灣省政府已經走入歷史，但當時的建築依然留在中興新村內，此外，這裡也有許多美食、美景隱身其中，一起來看看中興新村有哪些必訪的特色亮點吧！

中興新村12景

中興新村占地廣闊，從省府路開車進去，就能欣賞到兩旁椰林大道下的荷花池，這也是中興新村12景之一。

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其餘的 11 景還包括像是台灣省政府大樓、白色中興會堂、台灣文獻三館、虎山健康步道、百年茄冬老樹、菩提樹大道、江南荷園風光等等，除了能夠見證過去的歷史之外，也能夠暢遊在中興新村豐富的自然生態當中，一年四季都能夠欣賞到大自然變化萬千的姿態。有機會到中興新村走走時，絕對不能錯過這中興新村 12 景！

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地址：南投縣南投市中興新村光榮北路1號

正典牛乳大王

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在炎炎夏日裡，可以吃個冰消暑無非是最棒的享受。正典牛乳大王的餅乾三明治冰磚有牛奶、花生、巧克力、咖啡和桂圓等口味。每到了夏天，這款高 CP 值的銅板總會吸引許多人慕名而來，店外總是大排長龍，很多人甚至會一次買上好幾箱。此外，店內也有販賣冰棒、特調果汁牛乳、雪泥等各式消暑冰品，可以緩解夏日的酷熱。

地址：南投縣南投市光榮西路一街11號

營業時間：10:00 – 19:00 (週一休息)

電話：0937-263-985

王品桂花酸梅湯

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說到中興新村的飲品，絕對不能錯過這家創始於民國 50 年的王品桂花酸梅湯！古早味的酸梅湯生津止渴，很適合在飽餐一頓後、或是口渴時來上一杯，酸酸甜甜的滋味，總會讓人一口接著一口，非常消暑解渴。

地址：南投縣南投市光華路88號

營業時間：08:30~19:30(週二公休)

連絡電話：04-9233-5888

梅園餡餅粥

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到了中興新村，就一定要來嘗嘗有著許多眷村美食的「梅園餡餅粥」。創立於民國 72 年的梅園餡餅粥至今已開店將近40年，吸引了許多喜歡北方麵食的饕客們前來。餡餅、小米粥、蒸餃都是店內的招牌，喜歡麵食、眷村料理的你一定要來嘗鮮看看。

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地址：南投市中興新村中學西路18號

營業時間：11:00～14:00 / 17:00～20:00（週一公休）

連絡電話：04-9231-5902

丘山茶

圖／@time_light0513

在中興新村逛完一圈，如果想要找個地方好好坐下來，不妨到隱身於中興新村老宅內的丘山茶坐下來喝杯茶、吃個甜。丘山茶內的飲品有茶類、咖啡、果汁等；其中，茶類的部分是以人數和茶葉的種類來區分價錢，可以使用店內提供的泡茶工具來品茗，享受泡茶的樂趣。另外，店內也有提供甜點，其中最有名的就是千層蛋糕，非常適合和朋友一起泡茶聊天。

圖／@time_light0513

地址：南投縣南投市光明一路38號

營業時間：週一、週三～週日 9:30-18:00

連絡電話：04-9237-2038

蓮花茶坊

圖／@rukuco

在蓮花池邊的蓮花茶坊是一間複合式餐廳，店內除了有提供簡餐、小火鍋等料理，還有茶類飲品、冰淇淋、下午茶，正餐時間能夠在這裡飽餐一頓，午後時光也能夠在這裡享用下午茶，最棒的是能夠悠閒地坐在蓮花池邊，一邊欣賞美景，一邊享用餐點、喝茶。

圖／@rukuco

地址：南投縣南投市省府路140號

營業時間：週一～週日 11:00-20:30

聯絡方式：04-9233-2029

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