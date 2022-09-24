快訊

普亭下動員令徵兵 專家曝目的：耗盡士兵前耗光烏克蘭子彈

澎湖情侶檔傍晚溺水…男子為警員 獲救時已無生命跡象

高評價推薦！ 彰化市「原山拉麵」吃得到少見的鴨白女湯拉麵 加一碗好吃叉燒飯超飽足

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食螞蟻

彰化市美食

原山拉麵距離彰商不遠，附近還有另一家麵屋三金，這兩家拉麵店該是目前彰化市兩家評價最高的，麵屋三金我之前用餐過，原山拉麵是喜歡吃拉麵的朋友推薦，他推薦的店家水準自然是不錯的。

路旁的街角一處日式街邊店，非常顯眼，這裡離彰化涼圓很近，話說好久沒吃彰化涼圓了。

小小的一家轉角拉麵店，一樓有三個座位，大部分都會引導到二樓用餐區，對了它們家樓梯超陡，上下樓梯請注意安全。

我跟朋友入內後，老闆有貼心提醒要等半小時以上，算是非常貼心，雖然真得等了很久才吃到拉麵。

原山拉麵菜單

店內販售的品項主要以鴨湯系為主，也會加入蛤蜊、雞湯提鮮，朋友推薦我吃鴨白女湯拉麵，他覺得我會喜歡這口味，另外再點了一碗日式叉燒飯，這也是推薦必點的，因為幾乎每一桌都會點上一碗叉燒飯搭配，表示真的很受到喜愛。

鴨白女湯拉麵 170 | 鴨清醬油拉麵 140

鴨白女湯拉麵 170

鴨清湯加入風味油，將鴨肉的膠質打至發泡均勻乳化，湯頭泡泡除了很有視覺效果，另外還有保溫的功能，奶白色濃湯搭配細麵，鋪上舒肥的雞胸肉，一整碗看起來很高雅。

鴨清醬油拉麵 140

鴨湯以及蛤蠣搭配，佐三種醬油，上方還鋪上炙燒鴨肉片以及筍乾，醬油清湯顏色很引起食慾。

細麵的硬度跟滑順度都很好，主要是湯底風味好足，不只是鴨湯，還有濃韻的鴨油香氣，泡泡增加入口的綿密感，有點像在喝奶泡的感覺，除了鹹香好吃，還帶著有趣的口感。

舒肥雞胸肉嫩的很好吃，柔軟不乾柴。

帶著濃韻風味的鴨白湯吃起來沒有奇怪的腥味，白湯風味相當紮實。

三種醬油跟鴨湯搭配的底味很夠，不會因為是清湯就很淡口，喝起來挺香濃的。

炙燒過的鴨肉香氣超足，又嫩又好吃。

日式叉燒飯 70

幾乎每一桌都會點上這一碗，甚至有男孩子點一碗拉麵+叉燒飯，吃起來超飽。

燒肉是鴨肉的邊角料，經過炙燒增加香氣，再加上美乃滋醬，米飯是池上米，搭配半顆溏心蛋。

這飯真的超香超好吃，鴨肉鹹香，米飯彈牙粒粒分明，美乃滋有畫龍點睛的乳化口感，我跟朋友開玩笑說叉燒飯最好吃。

餐具櫃子旁有冰開水可以取用。

原山拉麵

營業時間：11:30~13:30、16:30~20:00

地址：彰化縣彰化市南郭路一段173號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

拉麵 燒肉 必點 彰化美食

相關新聞

高評價推薦！ 彰化市「原山拉麵」吃得到少見的鴨白女湯拉麵 加一碗好吃叉燒飯超飽足

udn走跳美食螞蟻 彰化市美食 原山拉麵距離彰商不遠，附近還有另一家麵屋三金，這兩家拉麵店該是目前彰化市兩家評價最高的，麵屋三金我之前用餐過，原山拉麵是喜歡吃拉麵的朋友推薦，他推薦的店家水準自

標榜不好吃免錢！南投在地施家肉圓，留一塊肉加入高湯才是在地肉圓吃法

udn走跳美食／黑皮的旅遊筆記 誰說肉圓一定都是彰化肉圓好吃，南投最知名的在地小吃“肉圓”也是其中之一，之前介紹過水里董家肉圓三兄弟，三家不同的滋味，如果有來過埔里的旅人，會發現每開一小段路就會

近50種口味！台中人氣車輪餅「笨妹日式菓子燒」，必吃爆漿流沙系列，就連四季春與珍奶也都變成車輪餅啦

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 這間「笨妹日式菓子燒」應該是我們今年吃到最浮誇的車輪餅了！不但擁有將近50種豐富口味可以選擇，而且鹹甜口味通通有，超讚的流沙系列也能吃得到！現點現做的餅

驚喜湯包店！台中逢甲「正月初五鮮肉湯包」，手工湯包包入整隻鳳尾蝦，店內還有可愛又親人的法鬥看你吃

udn走跳美食／水晶 發現逢甲好吃的鮮肉湯包店！晚上外出覓食，路過一家「正月初五鮮肉湯包」，先觀望了一下環境跟餐點看起來不錯，有吸睛大隻的鮮蝦湯包，現點現做，店內還有小驚喜，有超可愛又親人的

森林系網美餐酒館！ 台中勤美高質感「Luxy Vogue」 餐點好吃裝潢美，還有壽星優惠

udn走跳美食／水星人 Luxy Vogue換新菜單啦！這家是我們的餐酒館愛店，裝潢美、服務棒、餐點好吃，慶生優惠給得很大方，當日壽星整桌9折再送千層蛋糕，營業至凌晨兩點網美酒吧，感受台中時

在城市裡露營、玩沙板！「山海派對」快閃台中PARK2草悟廣場　9／24、25限定

因為疫情無法出國、轉而探索台灣的山與海的你，是否為了找不到合適的裝備而頭痛？台中於今年初才開幕的「PARK2草悟廣場」一次集結多家山系、海系的創新品牌，無論是少見的露營帳篷、陸上沙板等海系體驗，限定只在9/24、9/25的【我出去一下．上山下海篇】主動活動中快閃現身，邀戶外咖一起「在城市感受山海，在山海享受生活」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。