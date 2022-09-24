高評價推薦！ 彰化市「原山拉麵」吃得到少見的鴨白女湯拉麵 加一碗好吃叉燒飯超飽足

彰化市美食

原山拉麵距離彰商不遠，附近還有另一家麵屋三金，這兩家拉麵店該是目前彰化市兩家評價最高的，麵屋三金我之前用餐過，原山拉麵是喜歡吃拉麵的朋友推薦，他推薦的店家水準自然是不錯的。

路旁的街角一處日式街邊店，非常顯眼，這裡離彰化涼圓很近，話說好久沒吃彰化涼圓了。

小小的一家轉角拉麵店，一樓有三個座位，大部分都會引導到二樓用餐區，對了它們家樓梯超陡，上下樓梯請注意安全。

我跟朋友入內後，老闆有貼心提醒要等半小時以上，算是非常貼心，雖然真得等了很久才吃到拉麵。

原山拉麵菜單

店內販售的品項主要以鴨湯系為主，也會加入蛤蜊、雞湯提鮮，朋友推薦我吃鴨白女湯拉麵，他覺得我會喜歡這口味，另外再點了一碗日式叉燒飯，這也是推薦必點的，因為幾乎每一桌都會點上一碗叉燒飯搭配，表示真的很受到喜愛。

鴨白女湯拉麵 170 | 鴨清醬油拉麵 140

鴨白女湯拉麵 170

鴨清湯加入風味油，將鴨肉的膠質打至發泡均勻乳化，湯頭泡泡除了很有視覺效果，另外還有保溫的功能，奶白色濃湯搭配細麵，鋪上舒肥的雞胸肉，一整碗看起來很高雅。

鴨清醬油拉麵 140

鴨湯以及蛤蠣搭配，佐三種醬油，上方還鋪上炙燒鴨肉片以及筍乾，醬油清湯顏色很引起食慾。

細麵的硬度跟滑順度都很好，主要是湯底風味好足，不只是鴨湯，還有濃韻的鴨油香氣，泡泡增加入口的綿密感，有點像在喝奶泡的感覺，除了鹹香好吃，還帶著有趣的口感。

舒肥雞胸肉嫩的很好吃，柔軟不乾柴。

帶著濃韻風味的鴨白湯吃起來沒有奇怪的腥味，白湯風味相當紮實。

三種醬油跟鴨湯搭配的底味很夠，不會因為是清湯就很淡口，喝起來挺香濃的。

炙燒過的鴨肉香氣超足，又嫩又好吃。

日式叉燒飯 70

幾乎每一桌都會點上這一碗，甚至有男孩子點一碗拉麵+叉燒飯，吃起來超飽。

叉燒肉是鴨肉的邊角料，經過炙燒增加香氣，再加上美乃滋醬，米飯是池上米，搭配半顆溏心蛋。

這飯真的超香超好吃，鴨肉鹹香，米飯彈牙粒粒分明，美乃滋有畫龍點睛的乳化口感，我跟朋友開玩笑說叉燒飯最好吃。

餐具櫃子旁有冰開水可以取用。

原山拉麵

營業時間：11:30~13:30、16:30~20:00

地址：彰化縣彰化市南郭路一段173號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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