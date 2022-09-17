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森林系網美餐酒館！ 台中勤美高質感「Luxy Vogue」 餐點好吃裝潢美，還有壽星優惠

水星人的怪咖時代／ 文、圖／水星人
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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udn走跳美食／水星人

Luxy Vogue換新菜單啦！這家是我們的餐酒館愛店，裝潢美、服務棒、餐點好吃，慶生優惠給得很大方，當日壽星整桌9折再送千層蛋糕，營業至凌晨兩點網美酒吧，感受台中時尚夜生活。

Luxy Vogue餐酒館

位於台中西區美術園道，鄰近國美館、審計新村，獨棟皇室藍的英倫風建築，室內以大片花草植栽佈置，打造出超夢幻森林系。

從晚上6點營業至凌晨2點，秘境花園般浪漫氛圍，我最愛慵懶地坐在沙發上，輕鬆聊天小酌滑手機。

網美最愛的花園酒吧，被譽為時尚餐酒館界的LV，處處都能找到打卡點。

越晚人越多，一定要先預約，超大投影螢幕為空間情境加分，Luxy Vogue有提供包場服務，可客製化餐點及佈置現場，慶生、求婚、交換禮物、產品發表，來一場最潮的時尚派對。

Luxy Vogue分有晚餐和宵夜時段，9點之後燈光更有氣氛，高腳椅吧台區與調酒師互動，並貼心提供插座充電。

Luxy Vogue餐酒館菜單

融入童話故事主題的夏季菜單，供應冷盤、前菜、炸物、湯品。

麵食/燉飯268元起，用料實在、有飽足感，價格超乎想像的親民。

排餐有鮭魚菲力、油封鴨胸、精選牛排，手作甜點也很厲害！

無酒精特調、氣泡、飲料、咖啡。

夏季限定創意調酒

以星星標記出酒精濃度。

禁止酒駕x飲酒過量有害健康

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葡萄酒、白蘭地、威士忌、香檳、梅酒、利口酒及啤酒。每人低消400元，用餐時間2.5小時，代客叫車享9折優惠。

蟹肉酪梨塔 228元

以日式最中餅作為容器，放入蟹腿肉、酪梨，魚子醬和金箔點綴裝飾，用料實在太奢侈啦！

主廚特製芥末美乃滋醬，香滑潤口帶著微微辛辣，洋蔥丁和番茄增添層次，值得細細品味食物的美味。

鱈魚肝洋蔥和風沙拉 248元

英倫風網美酒吧竟然出現日式料理！！聽說是老闆娘自己愛吃，指定要放上菜單，口味當然也是做到最好。

柔嫩綿密的鱈魚肝，簡直入口即化，搭配冰鎮洋蔥與和風醬，擺盤雖然沒有很網美，但是真的好好吃。

義式涼拌蒜辣雞腿 268元

雞腿肉以低溫舒肥烹調，肉質保有滑嫩多汁，而且不改LV的奢華風格，加了金箔及起司粉裝飾。

這道醬汁很特別，義式紅醬結合中式特殊香料，酸甜微辣新滋味，清爽又開胃。

太妃糖炸雞翅 248元

有別於常見的水牛城辣雞翅，LV的炸物雞翅是甜口味的！雞翅表面淋上特製太妃糖漿，撒了杏仁角增添香氣。

雞翅炸得金黃酥香，裹上太妃糖衣更為脆口，鹹鹹甜甜、好吃不油膩，有吃炸物和甜點的雙重邪惡感，底下還有大量生菜解膩，這道大推，沒吃過會後悔。

奶油煙燻培根麵 268元

秘製奶油白醬義大利麵，搭配生雞蛋、煙燻培根。別以為餐酒館界LV很昂貴，其實價格很實在，所以我們常常帶朋友來吃。

細扁麵彈牙有嚼勁，吸附濃郁奶香和雞蛋滑潤，一吃就停不下來。

厚切培根肉很有口感，煙燻香氣巧妙降低了奶油味，再加上洋蔥和蘆筍的清爽，吃光整盤也不會覺得膩。

巴塞隆納海鮮燉飯 388元

放滿中卷、白蝦、文蛤和魚塊，痛風系爆量海鮮，幾乎看不到燉飯在哪。

白蝦新鮮脆甜，Q彈中卷海味十足，燉飯裡還能吃到鮮嫩魚塊。

我要特別稱讚文蛤，精選大顆飽滿，咬下會噴汁。

燉飯吸收了海鮮精華，每一粒米都非常入味，因為有加入番紅花醬汁，孕婦不能吃唷。

本日爐烤牛排 1280元

西式排餐很有浪漫約會氛圍，讓戀人們的感情加溫～精選牛排的部位不一定，這天是沙朗牛排，佐主廚特製法式醬汁。

季節時蔬繽紛多樣，保有清脆度與自然甜味。

夏季酒單以童話故事為發想，隨著Bartender的流暢動作，調製出一杯杯創意調酒，每次來都有不同驚喜。

小美人魚 380元

在吧台區欣賞Bartender調酒，就知道這杯製作不簡單，陳年黑蘭姆酒結合Espresso，覆蓋新鮮自製草莓慕斯，撒小泡芙餅乾屑及巧克力棒。

奶蓋調酒好順口，像是大人味的草莓奶昔，搭配皇冠和玫瑰花華麗擺飾，真的會讓人少女心大噴發。

先用小湯匙舀一口草莓奶昔，有如吃甜點的幸福感受，再將全部攪拌在一起，伴隨著柔和的蘭姆酒味，以及尾韻咖啡香，酒精濃度較低，女生會愛。

Isabella 450元

怕熱的就點這杯消暑聖品，還沒見過調酒搭配冰棒，視覺上先給你沁涼感，連酒杯外圍都有冰塊。

以Vodka作為基底酒，搭配可爾必思冰沙，呈現出酸甜的乳酸菌風味，很清爽，酒味不會太重。

充滿兒時回憶的蘇打冰棒，可將冰棒插入調酒中，口味多了一層微醺酒感，有種小朋友長大成熟的宣示。

亞加婆婆的萬惡藥草酒 380元

每日限量供應一杯，據說是LV目前最神秘的調酒，參考自俄羅斯童話故事裡的巫婆，散發出邪惡氣息。

以Absinth艾碧斯為基底，加入藥草之王D.O.M，可爾必思與烏龍茶調配。

綠色調酒放上肉桂棒，呼應巫婆用大釜熬藥的經典畫面，入口先是微甜草味揉合茶香，酒味慢慢襲上，越喝越濃，才驚覺酒精濃度頗高。

OREO香蕉奶昔 250元

新推出的無酒精特調，香蕉冰淇淋、鮮奶、可可，調製出綿密奶昔口感，我超愛香蕉和巧克力的組合，滋味香甜好療癒。

法式精選熔岩（抹茶） 288元

LV精品級甜點擺盤，可選擇巧克力或抹茶口味，以當季水果火龍果球裝飾。

大份量的熔岩蛋糕適合共享，來Luxy Vouge慶生直接點，就有壽星切蛋糕的儀式感，不用再額外買蛋糕囉。

爆漿熔岩巧克力流溢而出，搭上濃厚茶味的抹茶夾餡，蛋糕體紮實細緻，吃起來不會過於甜膩，配餐配酒都很可以。

水星人食後心得：

高檔質感超人氣餐酒館，Luxy Vogue消費合理實在，新菜單的餐點和調酒更厲害，會想約朋友一來再來，我給100個大拇指大推薦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Luxy Vogue餐酒館

地址：台中市西區五權西三街99號

電話：(04)2372-8299

營業時間：18:00-02:00

粉絲團：Luxy Vogue Restaurant

IG：luxyvogue99

TikTok：@luxyvogue99

文章來源：水星人的怪咖時代　 FB：水星人的怪咖時代

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燉飯 蛋糕 牛排 巧克力 網美 台中美食

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