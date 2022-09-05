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超佛心火雞肉飯！肉多到快看不見底下的白飯 淋上雞汁更是絕 這就是銅板價的快樂

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

來過逢甲商圈的朋友們，有吃過這間傳統火雞肉飯嗎～糖糖經過無數次重來沒有吃過，但每次經過都超多人，一直很想來吃看看，是說這間傳統火雞肉飯會這麼多人不是沒有原因的，瞧瞧上頭火雞肉給量超大氣，快看不見底下的白飯，一碗50元有找～

傳統火雞肉飯位在西屯路與逢甲路交叉口，轉角間店面非常大一間，糖糖每次經過都蠻多人的，是說糖糖來過很多次，但都是買他們家前面貨車賣花生的伯伯。

傳統火雞肉飯菜單

除了菜單上的餐點，現在也有多款小菜可以選擇，價格大概落在30-35元，不算太貴。

火雞肉飯 大 45元 + 滷蛋 10元

傳統火雞肉飯的火雞肉飯還蠻便宜的，大碗只要45元，外帶便當盒整盒裝滿滿的，火雞肉絲也給的很大氣，糖糖還另外加了顆滷蛋。

整體還算不錯吃，雞肉絲不會太柴，底下白飯有淋上雞油，鹹香十足，不過吃起來稍微偏油了點，但糖糖覺得CP值算蠻高的。

糖糖覺得傳統火雞肉飯還行，雞肉絲不會太柴，不過底下的飯有點偏油，CP值算高，45元整盒裝滿滿，飽餐一頓50元內就能搞定，不過糖糖看傳統火雞肉飯的評價蠻兩極的，口味就見仁見智囉！

傳統火雞肉飯 – 逢甲店

電話：04-27086628

地址：台中市西屯區逢甲路172號

時間：11:00~21:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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雞肉飯 CP值 便當 外帶 台中美食

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