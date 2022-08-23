台中石岡一日遊！體驗熱氣球繫留樂趣 11大人氣景點一次收

圖片來源：IG@yvonnecheng

台中也能體驗翱翔天際的樂趣！【2022石岡熱氣球嘉年華】將於8/25～8/28在石岡土牛運動公園登場，今年除有熱氣球繫留活動，更加碼推出音樂晚會及璀璨煙火秀，不僅可登上熱氣球一覽大甲溪美景與石岡水壩的壯闊、俯瞰山城美景，夜晚還可享受五彩斑斕煙火綻放的震撼感受！





2022石岡熱氣球嘉年華

活動時間：8/25～8/28

活動地點：石岡土牛運動公園

詳細閱讀：https://bit.ly/3OEtZtH

▲過往活動照片／圖片來源：台中市政府

本次作為【2022石岡熱氣球嘉年華】活動主辦場地的土牛運動公園，歷經跑道翻修及廁所改建，提供在地居民一處優良的運動空間；另外其良好的地理位置，還可順道收入石岡11大人氣景點，如土牛客家文化館、彩虹山舍、東豐自行車綠廊、0蛋月台、榮町雜貨店、九房3D彩繪村、京葉馬場兔樂園、石岡水壩、情人木橋、五福臨門神木、梅子鐵橋等地，想展開石岡一日輕旅行絕不是問題！

▲土牛運動公園／圖片來源：台中市石岡區公所

【土牛運動公園周圍11大人氣景點】

土牛客家文化館

彩虹山舍

京葉馬場兔樂園

九房3D彩繪村

情人木橋

五福臨門神木

東豐自行車綠廊

0蛋月台

東豐鐵橋

石岡水壩

榮町雜貨店





｜土牛客家文化館

▲圖片來源：IG@oryxluf

推動客家生活文化傳承的「土牛客家文化館」，由深具大埔客家特色的土牛村劉屋老夥房重建而成，是山城客家墾拓史上的重要象徵。園區內除靜態的展示品可欣賞，訪客也可實際參與真實的客家生活儀典，深度了解客家文化。

▲圖片來源：IG@pageleetw

▲圖片來源：IG@pageleetw

土牛客家文化館

地點：台中市石岡區豐勢路德成巷10號

開放時間：09：00～17：00（週一公休）





｜彩虹山舍

▲圖片來源：IG@lingxiutu220

為景觀餐廳民宿的「彩虹山舍」，除提供舒適的寵物友善旅宿空間、精緻的簡餐與下午茶，園區內紅裙長腿裝置藝術、音符琴鍵樓梯及絕美遼闊的迷人夜景，無論是白天還是夜晚都可盡情大拍美照。

▲圖片來源：IG@lingxiutu220

▲圖片來源：IG@lingxiutu220

彩虹山舍

店家地址：台中市石岡區和盛街南眉巷10號

店家電話：0425816677





｜京葉馬場兔樂園

▲圖片來源：IG@syuan_1732

假日限定的親子放電好去處「京葉馬場兔樂園」，宛如一座小型動物園，不只可與園區內圍繞在腳邊的軟萌兔子、天竺鼠進行近親密餵食互動，另還可摟著鴕鳥合影留念；此外，園區內也提供騎馬教學、生態體驗半日遊、手作DIY等活動。

▲圖片來源：IG@amilyegg

▲圖片來源：IG@awee999

京葉馬場兔樂園

店家地址：台中市石岡區豐勢路山下巷3-3-2號

店家電話：0939831980

營業時間：週六、週日09：30～17：00

粉絲專頁：https://bit.ly/3T05tGG





｜九房3D彩繪村

▲圖片來源：IG@nisu1709

位於石岡區公所附近的「九房3D彩繪村」，由3D彩繪曾進成老師創造一幅幅童話故事生動彩繪，包括傑克與魔豆、青蛙王子、拇指姑娘、巫婆的糖果屋、賣火柴的小女孩、三隻小豬、醜小鴨、七隻小羊等主題以及4D彩繪綠野仙蹤，透過不同的角度取景可與畫中人物進行互動，讓人彷彿進入童話故事般夢幻。

▲圖片來源：IG@nisu1709

▲圖片來源：IG@nisu1709

九房3D彩繪村

地點：台中市石岡區豐勢路九房巷





｜情人木橋

▲圖片來源：IG@sjj4

不用花大錢也可享受浪漫氛圍！於「情人木橋」周邊推出的「紫見石岡浪漫花漾園區」，集結夢幻紫藤花廊道、紫雨傘愛情隧道、紫藤花鞦韆、紫色夢幻花瀑、愛心花圈、飛耀石岡熱氣球以及鬱金香花海於一身，每一處都散發「愛」的氣息，是台中最新的免門票約會景點。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲往年花況／圖片來源：IG@butt2fly_

情人木橋

地點：台中市石岡區豐勢路881巷





｜五福臨門神木

▲圖片來源：IG@ruby761014

如宮崎駿筆下魔法公主動畫電影場景的「五福臨門神木」，可從「五福臨門生態休閒步道」抵達，透過平易近人的步道與沿途綠意可讓人沉浸在芬多精之中；除感受已擁有百年歷史神木的莊嚴，另也可串連周邊約4.7公里的環狀登山步道，依照自己的腳程選擇不同的登山步道，或到附近咖啡廳小憩片刻。

▲圖片來源：IG@devil_ollie

五福臨門神木

地點：台中市石岡區龍興村萬仙街岡仙巷3之1號





｜東豐自行車綠廊

▲圖片來源：IG@clout._.4369

為國內第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道「東豐自行車綠廊」，全長約13.6公里，途中結合鐵道特色之綠能旅遊動線，如鐵道月台改建的涼亭、平行於自行車道的鐵軌、紀念921地震的斷層月台公園等，不僅可飽覽沿途明媚風光，同時也具有歷史教育與時代意義，無論是親子旅遊、情侶約會還是戶外教學都適合。

▲圖片來源：IG@clout._.4369

▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局

東豐自行車綠廊

地點：台中市石岡區石城街1號





｜0蛋月台

▲圖片來源：IG@ruby.mpalace

原石岡車站、名為「零擔月台」的「0蛋月台」現經過整治翻修，已成為東豐自行車綠廊必經的休息站，除可與火車、鄰近的九房3D彩繪村合影留念，於假日還有許多攤販可解饞止渴、補充體力。

▲圖片來源：IG@ruby.mpalace

0蛋月台

地點：24.27711284689217, 120.77798134232788





｜東豐鐵橋

▲圖片來源：IG@sylvia__1231

連接石岡區和東勢鎮的「東豐鐵橋」又稱為「梅子鐵橋」，橫座在大甲溪上、總長約3～4公里，在鐵橋上享受騎乘鐵馬愜意時光之餘也可一覽大甲溪風光。





東豐鐵橋

地點：24.278680202296293, 120.81064968230248





｜石岡水壩

▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局

擁有極佳賞鳥觀察站的「石岡水壩」，為橫跨大甲溪的水壩，不論遠看或近看都壯觀雄偉，於水壩上游欄可飽覽湖面風光，下游則是礫石成堆的秀麗景緻，青山綠水畫面讓人備感心曠神怡。

▲圖片來源：大玩台中 臉書

石岡水壩

地點：台中市石岡區豐勢路1238號





｜榮町雜貨店

▲圖片來源：IG@gominkin

隱身在后豐鐵馬道旁的「榮町雜貨店」，館內擁有豐富且充滿老味的造景可大拍情境美照，另外還有咖啡、剉冰、冰棒、簡餐和紀念品，吃喝玩樂都可一次滿足。復古懷舊風情滿點的氛圍無論是親子旅遊、朋友揪團還是情侶約會都推薦！

▲圖片來源：IG@gominkin

榮町雜貨店

店家地址：台中市豐原區朴子街259巷2號

店家電話：0932625832

營業時間：12：00～18：00（週三、週四公休）





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