台中約會聚餐首選！ 「想台中」落羽松秘境餐廳 餐點多元環境優美，網路超過2千好評

台中約會餐廳推薦，台中七期落羽松祕境餐廳~The Café By 想 台中 環境寬敞舒適，餐點種類非常多元而且分量十足，不論是一個人用餐或者多人分享都沒問題。早上9點半到晚上9點半全天供餐，早午餐到宵夜都能滿足，平日不限時附插座，是七期約會聚餐的好地方。

想 台中地點

想台中位在惠中路上靠近文心一路路口，就在惠來公園旁邊地點很好找。

餐廳外圍種了一整排落羽松，四季變換不同顏色，很多人都說這家是落羽松秘境餐廳。

想台中環境

想台中環境非常幽靜，除了種植一長排落羽松之外，還有超長的魚池，小朋友很喜歡。雖然位在市中心惠中路上，但是鬧中取靜有種世外桃源的感覺。

用餐空間非常寬敞，走進大門右手邊都是沙發座位區；左手邊則是4人方桌。我們平日中午來用餐接近客滿，生意非常好，建議先訂位才不會久等。

靠窗的座位光線明亮，加上舒適的沙發座椅讓人很放鬆，在這裡用餐有種度假的悠閒感，Google超過2千則好評真的很不錯，我們也好喜歡。

另外一區開放空間可以包場辦活動，我看他們粉絲團介紹，舉凡公司聚會、商務會議、產品發表會、生日派對、抓週、求婚、甚至婚宴都沒問題。

想台中除了環境舒適之外，也充滿藝文氣息。牆面上許多畫作都是梁奕焚大師真跡，來這裡用餐還能欣賞大師作品，喜歡也可以買回家，想 台中應該是台中第一家結合畫廊與美食的餐廳。

想台中菜單

想台中菜單經常推陳出新，這次來看到新菜單菜色非常多元，早午餐、輕食、義大利麵、燉飯、排餐、火鍋、午茶甜點、咖啡飲品酒類通通有，每人低消300元、加收10%服務費，營業時間9:30~21:30全天供餐，隨時來都能享受美食與美學空間。

店家很貼心特別精選招牌人氣餐點，搭配出雙人套餐/四人套餐多種組合，多人一起用餐或是有選擇障礙的朋友，直接選這張精選套餐組合就對了。

想台中推薦餐點

海陸大拼盤 1680元

這一套超浮誇的海陸大拼盤應該是4人份，4樣海陸主食搭配滿滿的烤食蔬以及新鮮生菜、水果，擺盤好澎湃，上桌的時候讓我們驚喜連連，很有派對氣氛。

紐奧良烤雞翅 烤得非常入味，口感軟嫩多汁，鹹香甜好好吃，真的會吮指回味啊~

德國豬腳 豬腳皮富有滿滿膠質，豬腳肉嫩中帶有Q度越咬越香，搭配芥末籽醬鹹甜的滋味，大口咬很過癮。

一整尾中卷份量十足，口感軟嫩又帶有甜味，吃的出新鮮。

大草蝦也是體格不小，有開背去泥腸整個入味，肉質飽滿結實彈牙還帶有脆度，大口吃滿嘴的鮮甜海味好過癮啊~

這一盤海陸大拼盤除了主食之外還有許多生菜、烤蔬菜、水煮蛋、水果，擺盤漂亮份量也很紮實。

把烤蔬菜及生菜、水果各取一些，再淋上油醋沙拉醬就是一盤豐富又好吃的生菜沙拉。這一道海陸大拼盤分享餐色香味俱全，4人以上用餐很推薦點這一道，每天限量10份記得先預約喔。

剝皮辣椒鮮蝦起司薄餅 270元

這道義式薄餅內餡很飽滿，除了剝皮辣椒微辣帶甜的滋味，還吃的到完整蝦仁，再加上滿滿的起司，義式與台式融合的美味不僅有創意還意外的好吃，推薦必點！

輕煎鮭魚粉紅醬毒癮義大利麵 360元

香煎鮭魚肉口感軟嫩又富有油脂香氣，新鮮的海味無需過重調味就好吃。

義大利麵口感Q彈帶有咬勁，粉紅毒癮醬可選辣度我們選小辣，風味蠻特別的，鹹香回甘還帶點微辣越吃越涮嘴。

嫩煎松阪豬與松露野菇牛肝菌燉飯 380元

這一道松阪豬煎到表面微焦，口感帶有脆度越咬越出汁。香甜的肉汁搭配松露牛肝菌的風味，我個人很喜歡。

燉飯米粒不會軟爛，有點米心帶有Q度口感蠻不錯的。而且收汁收得很好非常入味，牛肝菌以及松露香氣十足，這道燉飯很有水準，我覺得比義大利麵還要好吃。

小熊冰滴咖啡 220元

這道義式咖啡讓我們好驚喜，冰滴咖啡份量給的有誠意，再加上小熊冰磚可愛的模樣，一上桌就讓我們拍不停~

把冰滴咖啡以及牛奶倒入杯中，小熊泡澡的畫面超可愛～～７這一道冰滴咖啡不僅好喝，也好療癒喔，愛喝咖啡的朋友推薦必點。

柚色晚霞氣泡飲 200元

想 台中的飲料真是漂亮有質感，視覺味覺雙重享受。

杯子裡頭有一顆大冰球，另外用酒瓶裝柚子氣泡水還吃的到果肉好好喝，比一般咖啡廳的氣泡飲精緻許多，真的很加分。

粉紅泡泡氣泡飲 200元

這款氣泡飲一樣漂亮好喝，草莓、覆盆莓味道酸甜，連色澤都很浪漫女生超愛，下午茶搭配甜點好加分。

黑糖鮮奶茶 190元

這杯鮮奶茶層次分明，厚厚的奶蓋味道香甜，攪拌後再喝黑糖香氣與牛奶風味好濃郁喔!想 台中的飲品選項超多，很多網友大讚隨便點都好喝，果然我們今天點的都喜歡，很有水準。

水果花園蜜糖吐司 280元

蜜糖吐司以前流行過一陣子，現在很少咖啡廳吃的到，想台中不僅有蜜糖吐司，而且還是網友推薦必點。

烤過的吐司磚表層有好多顆粒糖口感香酥，搭配奶油跟冰淇淋好好吃喔~搭配新鮮綜合水果一起吃比較不會甜膩，大家一起分享吃得好開心。

綜合水果麻糬鬆餅 220元

跟一般常吃到的鬆餅不一樣，麻糬鬆餅的口感帶有Q度，加上冰淇淋以及水果一起吃小朋友超愛，全天供餐隨時來都可以吃的到，大加分。

想 台中整體心得

想台中的餐點真的很多選擇，份量十足吃好飽，尤其是超澎湃的海陸分享餐最吸引人，還有飲品甜點也很有水準，加上舒適的環境CP值很高，Google評論超過2千則好評我們吃過也喜歡。到七期要找約會聚餐的 餐廳，這家想 台中非常適合，記得先預約才不會久等喔。

The Café By 想 台中

粉絲團：想 台中FB

地址：台中市南屯區惠中路二段146號

電話：04-2251-6155

營業時間：平日9:30-21:30 例假日9:00-21:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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