美學X美食的火鍋界精品！ 台中宵夜火鍋新選擇「井閣鍋物」新登場
井閣鍋物台中美村店於正式進軍美村路美食戰區！井閣鍋物為員林起家的人氣鍋物店，在地耕耘多年，憑藉優質的服務態度與高品質鍋物，經營多年下來累積許多忠實顧客，今年因緣際會下，將拓店至台中綠園道商圈，熱愛吃鍋的老闆期望帶給台中民眾不一樣的鍋物體驗。
有別於傳統火鍋店，「井閣鍋物」以獨特湯頭與新鮮海鮮為主打，老闆非常注重食材品質，不僅講求新鮮，對於食品安全更是嚴加把關，堅持使用當日進貨的食材，湯底、火鍋料全部純手工製作，絕不使用半成品。餐點主要以套餐販售，酒水單點，且設有醬料助區，客人自行取用。
採用鴛鴦鍋用餐方式，其中白鳳醉雞湯、胡椒豚骨湯及麻辣奶香湯是井閣鍋物主打湯頭，白鳳醉雞與胡椒豚骨為店家自己調製、研發的特色湯底，喜歡嘗鮮的你可千萬別錯過。
白鳳醉雞湯（左）｜採用首烏、黨蔘、枸杞等數種中藥熬煮，最後加入特定比例陳年紹興提味而成，湯頭充滿著酒香，適合搭配海鮮類鍋料，提升海鮮整體鮮甜度。
胡椒豚骨湯（右）｜精煉8個鐘頭以上的濃白豚骨湯頭，搭配上數十種中藥及胡椒熬煮而成，喝起來甘甜美味，滿滿的胡椒香氣飄散在口中，湯頭越煮越香，推薦用來涮豬肉。
麻辣奶香湯｜加入牛奶及熟成起士做調製，辣香交織著奶香氣，湯頭比起一般麻辣鍋多了牛奶的溫順口感，醇香且濃郁，風味嚐起來特別。
精緻菜盤｜鍋物店的菜盤常見使用圓盤盛裝擺盤，而井閣鍋物則是使用長型容器，以類似插花的方式做擺盤，別出心裁的精緻菜盤，在視覺上非常有新鮮感。
精緻海鮮盤｜非常澎湃的海鮮拼盤，有帶殼鮑魚、草蝦、白蝦、斯里蘭卡藍蟹、北海道生食級干貝、紅條石斑，用極品與盛盒來形容這道拼盤也不為過，海鮮控可別錯過了！
「想帶給大家有溫度的用餐體驗」是老闆開店的初衷，大家可以在用餐的各個環節感受到井閣鍋物的巧思與用心，想要品嘗新鮮又美味的鍋物，不妨來朝聖「井閣鍋物」台中美村店，體驗一頓物超所值的火鍋饗宴！
井閣鍋物料理美村店於7/25正式開幕！7/25~7/31推出限時開幕活動，來店用餐打卡評論送1855PRIME牛小排一份；另宵夜場21:00後啤酒享第2瓶半價，鍋物控們趕緊出發嚐鮮囉！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
井閣鍋物料理美村店
營業地址：台中市西區美村路一段25號(台中廣三SOGO旁)
營業電話：04-23290192
營業時間：週一至週日 11:00~02:00（最後收客01:30）
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