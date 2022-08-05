美學X美食的火鍋界精品！　台中宵夜火鍋新選擇「井閣鍋物」新登場

井閣鍋物台中美村店於正式進軍美村路美食戰區！井閣鍋物為員林起家的人氣鍋物店，在地耕耘多年，憑藉優質的服務態度與高品質鍋物，經營多年下來累積許多忠實顧客，今年因緣際會下，將拓店至台中綠園道商圈，熱愛吃鍋的老闆期望帶給台中民眾不一樣的鍋物體驗。





有別於傳統火鍋店，「井閣鍋物」以獨特湯頭與新鮮海鮮為主打，老闆非常注重食材品質，不僅講求新鮮，對於食品安全更是嚴加把關，堅持使用當日進貨的食材，湯底、火鍋料全部純手工製作，絕不使用半成品。餐點主要以套餐販售，酒水單點，且設有醬料助區，客人自行取用。

「井閣鍋物」就在廣三SOGO的旁邊，非常好找

招牌木色系的井字大門面

座位區寬敞舒適，用餐起來不會有壓迫感

看起來相當高級

酒水採用單點方式，有啤酒、日式清酒及碳酸飲料

採用鴛鴦鍋用餐方式，其中白鳳醉雞湯、胡椒豚骨湯及麻辣奶香湯是井閣鍋物主打湯頭，白鳳醉雞與胡椒豚骨為店家自己調製、研發的特色湯底，喜歡嘗鮮的你可千萬別錯過。

白鳳醉雞湯（左） ｜採用首烏、黨蔘、枸杞等數種中藥熬煮，最後加入特定比例陳年紹興提味而成，湯頭充滿著酒香，適合搭配海鮮類鍋料，提升海鮮整體鮮甜度。





胡椒豚骨湯（右） ｜精煉8個鐘頭以上的濃白豚骨湯頭，搭配上數十種中藥及胡椒熬煮而成，喝起來甘甜美味，滿滿的胡椒香氣飄散在口中，湯頭越煮越香，推薦用來涮豬肉。

麻辣奶香湯 ｜加入牛奶及熟成起士做調製，辣香交織著奶香氣，湯頭比起一般麻辣鍋多了牛奶的溫順口感，醇香且濃郁，風味嚐起來特別。

喝的時候不會過於辣口，且帶有著濃郁奶香味，令人驚豔。

精緻菜盤 ｜鍋物店的菜盤常見使用圓盤盛裝擺盤，而井閣鍋物則是使用長型容器，以類似插花的方式做擺盤，別出心裁的精緻菜盤，在視覺上非常有新鮮感。

井閣鍋物還有提供桌邊服務，店員在服務與介紹食材、料理方式都很專業。時蔬與玫瑰松阪豬由店員為客人下鍋，大家只管抓緊美美的時機拍照，而其餘食材在店員講解完吃法後便由客人自行享用。

精緻海鮮盤 ｜非常澎湃的海鮮拼盤，有帶殼鮑魚、草蝦、白蝦、斯里蘭卡藍蟹、北海道生食級干貝、紅條石斑，用極品與盛盒來形容這道拼盤也不為過，海鮮控可別錯過了！

紅條石斑富含膠質且肉質細緻，很受大家歡迎。

美國牛背肩

美國牛板腱

台灣梅花豬

玫瑰松阪豬，以創意擺盤聞名的井閣鍋物，將松阪豬做成玫瑰花造型，讓人耳目一新！一旁還會附上一壺蛋清，此道肉品店員會協助客人下鍋煮，大家只要負責拍照跟吃就可以了！

為玫瑰花淋上蛋清，讓豬肉的口感吃起來更為軟嫩。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

手打牛肉丸、蔥燒豬肉丸、手打草蝦丸、四囍丸皆為純手工製作，店家的用心程度完全吃得到。

墨魚骰使用墨魚漿與雞軟骨製作，口感層次豐富

炸響鈴

這道特別的南瓜樂園外皮採用新鮮南瓜糯米製作，裡面包裹松阪豬炒米粉，口感很Q，像在吃麻糬。

酒款都是經過師傅專業挑選，非常適合搭配鍋物享用

「想帶給大家有溫度的用餐體驗」是老闆開店的初衷，大家可以在用餐的各個環節感受到井閣鍋物的巧思與用心，想要品嘗新鮮又美味的鍋物，不妨來朝聖「井閣鍋物」台中美村店，體驗一頓物超所值的火鍋饗宴！

井閣鍋物料理美村店於7/25正式開幕！7/25~7/31推出限時開幕活動，來店用餐打卡評論送1855PRIME牛小排一份；另宵夜場21:00後啤酒享第2瓶半價，鍋物控們趕緊出發嚐鮮囉！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





井閣鍋物料理美村店

營業地址：台中市西區美村路一段25號(台中廣三SOGO旁)

營業電話：04-23290192

營業時間：週一至週日 11:00~02:00（最後收客01:30）

粉絲專頁：https://bit.ly/3AMyBHY

詳細菜單：https://bit.ly/3o55haR





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