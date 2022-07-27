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沉浸復古風情！ 台中「道禾六藝文化館」 在日式建築裡品茶、吃小點、賞美景

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@kevin.19991023、@yucc_0826
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台中有許多由日式建築翻修而成的文化館舍，像是之前曾經介紹過的台中文學館等，這次要和大家介紹的是台中西區的道禾六藝文化館，以及附近的景點，喜歡日式風格或是對日式建築有興趣的人，絕對不能錯過這個由主體建築及東側附屬建築構成的道禾六藝文化館！

道禾六藝文化館（台中刑務所演武場）

圖／@kevin.19991023
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道禾六藝文化館為原台中刑務所演武場，興建於昭和時期，是司獄官、警察日常練武的武道館舍，也是台中僅存之演武場。修復完成後，2011年開始由財團法人道禾教育基金會接手經營，重新演繹孔子的「六藝之教」，推廣「新六藝文化」，包含茶道、古琴、弓道、劍道、書道、水墨、篆刻、圍棋、紙藝等，也因此命名為「道禾六藝文化館」。

圖／@kevin.19991023
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道禾六藝文化館包含演武場主體建築「惟和館」、俱樂部改建而成的「心行館」和原本是宿舍的「傳習館」等，每一棟館舍都會舉辦道禾文化沙龍和新六藝文化的推廣課程、講座、展覽和各式節氣茶會等各式各樣的活動。此外，在戶外舞台區和庭園的「大樹下廣場」也會舉辦茶樂雅集、戲劇、音樂等藝文展演活動。

圖／@yucc_0826
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除了六藝文化推廣活動之外，到了週末，也會不時舉辦共好市集，有文創小物、甜點美食等各式商品，今年主要合作的市集單位是小蝸牛市集和城市生活市集，喜歡逛市集的人絕對不能錯過週末期間限定的熱鬧市集！

圖／@kevin.19991023
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道禾六藝文化館

地址：台中市西區林森路33號

開放時間：開放式園區僅除夕休園，其餘館舍開放時間詳見官網

覓山＆糕徒

圖／@zya.____
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覓山＆糕徒隱身於台中西區巷弄之間，是一間瀰漫著日式氛圍、寧靜舒適的茶館。除了可以在這裡喝茶品茗之外，店內也有提供糕點，可以和茶一起享用。喜歡喝茶、或是想要更了解茶文化的你，如果時間許可，不妨和朋友們一起進到店內用講究精緻的茶具喝茶，靜下心，享受平和靜謐的時光。

圖／@zya.____
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覓山＆糕徒

地址：台中市西區康樂街10號

營業時間：週三～週日 13:30-18:30

三五鯛魚燒

圖／@jiajiangxu
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三五鯛魚燒顛覆了大家對於鯛魚燒的印象，獨家首創的米製千層外皮，加上豐富的內餡，口味多樣、有鹹有甜，不論是想要來點甜點、或是想吃點鹹食都可以一次滿足，當日販售的口味會公告於店家的臉書專頁上，賣完為止，也可以事先預訂點餐，以免向隅。午後玩累了，想要買個方便食用的點心，不妨來個口味獨特的三五鯛魚燒，打打牙祭。

圖／@jiajiangxu
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三五鯛魚燒

地址：台中市西區三民路一段131號

營業時間：週一～週六 14:30-18:30（疫情期間暫停營業，詳見店家臉書專頁）

春水堂創始店

圖／@junoluvdogs
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春水堂發源於台中四維街，也被稱為當時的「泡沫紅茶一條街」，世界珍珠奶茶發源地—春水堂創始店就位在這條別具意義的路上。一走進店內，就可以看見有年代感的復刻吧檯，除了有提供茶飲、餐點之外，店內也有提供需要事先預約手搖體驗DIY，喜歡珍珠奶茶、喜歡春水堂的你絕對不能錯過這間記錄著台灣茶文化重要歷史的創始店！

圖／@megli.tw
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春水堂創始店

地址：台中市西區四維街30號

營業時間：週一～週日 8:00-22:00

延伸閱讀>>【台中咖啡廳｜新社】推薦5家隱藏版咖啡廳 在小森林裡享用咖啡清香

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