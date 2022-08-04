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夢幻粉粿冰每日限量！ 揪情人來吃台中老字號「郭冰」　全台最美粉粿搭配愛心布丁，美極了～

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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被網友喻為全台最美的粉粿冰就是這間位在台中西區的郭冰，台中老字號冰店郭冰，在地超過40年，主打剉冰、現打果汁、茶飲等，雖然外表看起來是間不起眼的古早味冰果室，卻是在地人推爆的人氣剉冰店，除了人氣必點的月見冰外，還有每日限量的夢幻粉粿冰，七彩繽紛的手工粉粿，讓古早味剉冰變得更加繽紛漂亮～

郭冰位在台中西區中美街上，近勤美成品、草悟道、台中SOGO百貨、金典酒店，外觀看起來不起眼，就像一間古早味冰果室，裝潢雖然低調簡單，人潮卻不減呢！

郭冰的內用區採開放式座位，因為有屋簷的關係，店裡頭光線比較暗一些些，沒有冷氣，夏天會熱一點，不過吃冰就消暑了。

郭冰菜單

夢幻粉粿冰 60元 + 布丁 30元

將將～這碗就是造成轟動的夢幻粉粿冰，裡頭共有七種顏色的粉粿，顏色都是來自食材本身，綠色是抹茶，藍色是蝶豆花，紅色是火龍果，橘色是柳橙，黃色是山槴子，紫色是蝶豆花加檸檬，咖啡色是黑糖。

蝶豆花粉粿口感很Q嫩，吃起來帶有淡淡的甜味，沒有特別的味道。

綠油油的抹茶粉粿，微Q口感中帶著淡淡的抹茶香。

這款橘色粉粿還蠻特別的，是採用柳橙製作而成，吃起來帶有柳橙的酸甜滋味，吃起來相當爽口呢。

這款夢幻紫色的粉粿是碟豆花加上檸檬，吃起來帶有檸檬的酸甜氣息。

加入火龍果製作而成的紅色粉粿，裡頭還可以看到火龍果籽，糖糖覺得吃起來沒有什麼特別的味道。

接下來這款是味道最明顯的黑糖粉粿，嚼起來帶有迷人的黑糖香氣。

最後這款黃澄澄的粉粿是山槴子口味，吃起來沒有特別的味道。

糖糖還額外加了一顆手工布丁，是愛心的形狀，口感非常綿密，帶有迷人的雞蛋香味。

郭冰

電話：0960-972850

地址：台中市西區中美街408號

時間：12:00~22:00；週二店休

臉書：https://www.facebook.com/Guosice

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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蝶豆花 古早味 抹茶 咖啡 台中美食

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