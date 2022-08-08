地點隱密卻人氣滿滿！ 台中森林系「阿飛早午餐」網評4.6星，餐點好吃免服務費值得回訪

台中火車站美食推薦！東區超好吃早午餐～阿飛brunch地點隱密但是人氣超高Google評論4.6星，網友大推早午餐跟咖哩飯定食，食材新鮮健康美味還免服務費，座位不多建議先訂位才不會久等。

阿飛早午餐地點交通

阿飛brunch位在東區大智路巷弄裡，巷口就是大魯閣新時代百貨，開車及騎車的朋友，可以停在新時代百貨停車場再走路過來。附近也有好幾個機車停車場，交通很方便。鄰近帝國糖廠非常好拍，吃完美食可以順遊去散步或是拍照。

阿飛brunch的座位不多，所以門口有特別提醒先停好車，人數到齊再入座。

門口有座位，牆面叢林彩繪非常漂亮好拍，等候位子時可以拍照打卡。

阿飛早午餐環境

走進店內立即被牆面上熱帶叢林風格壁畫吸引目光，通通都是老闆娘自己手繪，非常厲害。

座位以2-4人方桌為主，一共6桌。刻意保留著桌與桌的間距，即使客滿也不會覺得擁擠，在這裡用餐很舒服。

這邊還有三個單人座位，旁邊牆面有很多雜誌書報，都可以自行取用，看完再放回原處即可。

免服務費，餐具、茶水通通自助取用。

店內的奶製品選用初鹿牧場鮮奶，蔬果也是選用在地小農蔬果，天然食材非常新鮮好吃又健康，用料很實在。

阿飛早午餐菜單

餐點以早午餐和招牌飯食兩大類為主，每人低消300元，免服務費、未客滿不限時，如果客滿用餐時間1.5小時，餐點都是現點現做需要耐心等候。座位不多所以人數到齊才能入座，可以訂位保留10分鐘。

阿飛早午餐推薦餐點

餐點都是現點現做，一邊等一邊聊天拍照，很快餐點就送上桌。擺盤漂亮顏色繽紛，通通是天然食材，完全沒有化學加工品，好吃又健康。

櫛瓜嫩煎雞腿輕沙拉 附伯爵紅茶 330元

沙拉醬:招牌胡麻醬/蜂蜜檸檬優格/酸甜油醋醬三選一，飲料可換點其他飲品折價20元

一整盤配色好繽紛，五色蔬果大量生菜、還有嫩煎雞腿、溏心蛋…一大盤份量十足，色香味俱全。

側面看堆成小山的蔬菜水果，用料不手軟。

主食雞腿肉之外，還有小農蔬菜加上水果、生菜、算一算十多種，營養又好吃，吃這一盤輕沙拉讓人開心。

去骨雞腿煎到表皮微焦，逼出油脂香氣，口感軟嫩多汁，搭配新鮮的蔬果一起吃完全不會油膩很清爽。

櫛瓜有一定的厚度，保水度十足，單吃就能吃到甘甜的滋味，超好吃～～

我們超愛招牌胡麻醬，老闆娘自己炒過芝麻再打成濃郁醬汁，味道好香。這個胡麻醬不論沾什麼都好吃耶~~真是百搭，滋味一級棒。

生菜份量也不少，以羅曼葉為主還有各種嫩葉生菜，爽脆口感搭配胡麻醬吃起來很開胃。

溏心蛋也是一絕，放牧土雞做成溏心蛋，味道香甜好吃。

季節水果好像沒有固定品項，今天吃到小番茄、芭樂、蓮霧、鳳梨、木瓜、火龍果，繽紛顏色好看又好吃。這樣一份輕沙拉營養滿點我們好喜歡，早午餐吃這盤就很有飽足感。

香料熟成咖哩牛 附伯爵紅茶 340元

飲料伯爵紅茶可換其他飲品折抵20元

白飯上頭一顆半熟蛋，剪開立即看到金黃蛋汁流淌而下，好喜歡這樣的畫面感覺很療癒。米飯Q彈好吃，蛋汁跟白飯攪拌後味道更香甜。

之前吃過阿飛的銷魂咖哩梅花豬就很喜歡，這次換點咖哩牛一樣很有水準。超過10種以上辛香料做成的咖哩醬，味道非常濃郁香氣十足，還帶有辣度，吃起來比較偏印度風。

牛肉大塊份量多，在白飯上堆疊成一座小山，吃起來好過癮啊。

牛肉經過長時間小火燉煮，口感軟嫩非常入味，剛入口是咖哩香氣與辣度，接著越咬越出汁，牛肉本身的甜味與印度咖哩融合吃起來非常有層次感。阿飛的早午餐好吃，咖哩飯更是讓人驚艷推薦必點！

湯品清清爽爽，水果玉米味道很甜，還有白蘿蔔、排骨肉，喝起來有媽媽的味道我喜歡。

旁邊一盤小農蔬菜有茄子、櫛瓜、絲瓜味道都很甜。泡菜跟胡麻豆腐是開胃小菜，這樣一套咖哩飯定食份量十足，比早午餐還要飽足。

雲朵蜂蜜檸檬150元、脆梅果香香綠 120元

點套餐附伯爵紅茶換點其他飲品可折價20元，這兩杯折價後130元、100元。

脆梅果香香綠底下有小農自己醃的脆梅，口感真是不錯。搭配綠茶喝得到梅子香氣與甜味，相當清爽，搭配濃郁的咖哩飯剛剛好。

雲朵蜂蜜檸檬上頭一層非常細的檸檬冰沙，高於杯緣看起來真的像漂浮的雲朵，好吸睛喔！剛入口喝得到檸檬的天然果酸，尾韻則是小農蜂蜜的甜味，這杯不僅好看也好喝。

單點 現炸黃金地瓜條 100元

阿飛的地瓜是台農66號紅心地瓜，看起來像一般鹽酥雞店的炸地瓜，咬開來有驚喜！

比較特別的做法是先蒸後炸兩道工序，外皮酥脆裡頭卻非常綿滑，像是冰淇淋般的口感好好吃喔~滿嘴地瓜香氣與甜味，比單純炸的地瓜條好吃太多了!地瓜控一定要點，肯定會愛上它。

阿飛早午餐整體心得

阿飛早午餐的餐點真的用料實在，吃過就會愛上。今天點的早午餐輕沙拉健康美味好吃無負擔，咖哩飯定食更是讓人驚艷，阿飛的咖哩醬超厲害推薦大家一定要試試！價位看起來好像偏高，吃過就知道食材用料及美味度完全值得，Google評論4.6星我們吃過也喜歡，是值得回訪的店家，座位不多建議先訂位才不會久等喔～

阿飛brunch

粉絲團：阿飛brunch

地址：台中市東區大智路17巷8號

電話：04 2223 0420

營業時間：9:00~17:00 周二公休

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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