沉浸在粉色浪漫中！夏日賞花中部7處「紫薇花海秘境」快收藏

▲圖片來源：攝影師徐世超＆IG@153_mom

每年的6月至9月是紫薇花盛開的季節，紫薇花因為花期長，又稱百日紅，是最受歡迎的庭園觀賞植物之一，紫薇花花期又剛好在暑假期間，也成為了夏日出遊踏青的好選擇，這次精選中部各地的賞花秘境，讓旅客跟著紫薇花海的位置來趟輕旅行，規劃一場浪漫的賞花之旅。

▲圖片來源：攝影師徐世超＆IG@153_mom

中部紫薇花秘境:

苗栗苑裡紫薇花園

亞洲大學

台灣銘園庭園美術館

田尾私人花田─振亨花果園

成美文化園

田中私人花田

田中藥廠外牆





│苗栗苑裡紫薇花園

苗栗苑裡這處「夢幻紫薇花秘境」可是近期熱門的賞花景點，花園內種滿了上百棵紫薇花，漫步在花園裡，可見粉色、紅色、白色、紫色的紫薇花交錯在樹上，構成絕美的紫薇花園，讓人宛如置身於童話世界裡，【苗栗苑裡紫薇花園】雖是私人園區，但園主很佛心的讓民眾免費入園參觀拍照。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

【苗栗苑裡紫薇花園】

地址：苗栗縣苑裡鎮358號

詳細介紹：https://bit.ly/3yVG5tU





│亞洲大學

放假想出門踏踏青，想親近大自然又不想離市區太遠，那就來【亞洲大學】賞花囉！【亞洲大學】被譽為台中最美的大學之一，校園內擁有雄偉的巴洛克建築，適逢花季還有黃金阿勃勒、蓮花以及粉色紫薇花等花朵綻放，紫薇花海與典雅的建築結合，營造出獨特的異國風情。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超＆IG@153_mom

【亞洲大學】

地點:台中市霧峰區柳豐路500號

詳細介紹：https://bit.ly/3OdRABo





│台灣銘園庭園美術館

有著療癒系綠意庭院之稱的【台灣銘園庭園美術館】，每到夏天紫薇花綻放時，總能吸引大批的賞花旅客前來，絕美的景緻搭配壯觀的庭院造景，讓【銘園】又有「台版兼六園」的美名，當陽光灑落在浪漫粉色花海上，頓時讓整個庭園充滿了生命力，喜愛賞花的民眾可不能錯過如此美景。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超＆IG@153_mom

【台灣銘園庭園美術館】

地址：彰化縣田尾鄉三豐路102號

營業時間：平日08:00–17:00；假日08:00–18:00

收費方式請洽台灣銘園庭園美術館粉絲專頁

詳細介紹：https://bit.ly/3uGlbfM





│田尾私人花田─振亨花果園

位於田尾鄉的【振亨花果園】是座私人花田，也是彰化全新的賞花秘境，園區內正掀起一股粉紅浪漫，上百株的粉紅紫薇花滿開，在這等待各位旅客前來賞花，漫步在盛開紫薇花海，豔麗的紫薇花既夢幻又浪漫，感受大自然的美好，喜歡小花紫薇的都可以跟園主購買，將粉色浪漫帶回家。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超＆IG@153_mom

▲圖片來源：攝影師徐世超＆IG@153_mom

【田尾私人花田】

地址：彰化縣田尾鄉民權路「振亨花果園」，座標(23.8992490, 120.5408350)





│成美文化園

夏日賞花怎能少了彰化【成美文化園】呢？日式庭園造景綠草如茵、百花盛開，到了夏天，園區內超過200棵紫薇花綻放，滿樹粉紅花海大爆炸，紫綠相間的絕美畫面，讓人不禁沉浸在浪漫氛圍中，漫步在園區內，隨處可見蓊鬱老樹和小橋流水，在百年古厝的映襯下，透著古色古香的悠然氣息，讓人感到療癒與放鬆。

▲圖片來源：成美文化園

▲圖片來源：IG@ wanweihsin

【成美文化園】

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：09:00–17:00

詳細介紹：https://bit.ly/3uFo7JC





│田中私人花田

位於彰化田中明禮國小附近有一處新賞花秘境，私人花田內種滿了小花紫薇與波波草，老闆將大自然的美景與遊客分享，可免費拍照觀賞，可見整齊排列的小花紫薇植栽往天際延伸出的枝節，在盛夏炸出粉色花海讓人看了超傾心，走在花田裡，看著粉嫩色花瓣灑落在小徑上，讓人沉浸在浪漫氛圍裡。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

【田中私人花田】

地址：彰化縣田中鎮三光里，座標（23.87709185119189, 120.56521011231261）

詳細介紹：https://bit.ly/3NvFjsn





│田中藥廠外牆

最後一個賞花秘境位置相當特殊，在彰化縣田中鎮大新工業區內的「愛康製藥股份有限公司」，一到了夏天，人行道上一棵棵紫薇花樹形成了一整片粉色花牆，將最美的自己呈現給每個路過的民眾，夢幻紫薇花牆超吸睛，馬上成為IG打卡的熱門拍攝景點，愜意的走在花牆底下，感受粉色花雨落下，如夢似幻的景色讓人嘆為觀止。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超&IG@fffffftiffany

【田中藥廠外牆】

地址：彰化縣田中鎮新工一路003號，座標(23.8499153, 120.5739060)





最後提醒各位愛花民眾要當個「護花使者」，切勿攀爬、隨意折損花木、亂丟垃圾，愛護每個賞花環境，才能讓這些秘境可以長存。





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