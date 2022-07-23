彰化「走讀藝術節」10大裝置藝術　遍布鹿港小鎮結合燈光意境十足

▲圖片來源：彰化縣文化局

夏季的鹿港小鎮好精采！從6月開始的【鹿港小鎮光影藝術節】就已吸引許多民眾前去觀賞，無論是走在鹿港鎮上的街頭或是到河畔水堤旁散步，都可感受鹿港在裝置燈飾的妝點下有了不同的亮眼風貌，尤其2條飛龍在天的壯觀燈籠更是耳目一新，有活力的新生樣貌讓人對鹿港增添不同的新感受。

▲【鹿港小鎮光影藝術節】的燈飾造景。圖片來源：彰化縣政府

▲圖片來源：彰化縣文化局

接續光影藝術節，緊接著在7/2登場的「彰開藝境-2022彰化走讀藝術節」更是精彩！民眾可欣賞由國內外知名藝術家進行當代裝置藝術的創作、藝術表演及文創市集、藝術走讀輕旅行、藝術工作坊等一系列藝術體驗活動，藝起感受彰化城市的魅力，讓文化空間與藝術展現傳達屬於彰化嶄新的文化樣貌。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

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其中10大當代裝置藝術的創作遍佈文武廟、龍山寺、和興青創基地、十宜樓、鶴棲別墅、公會堂、桂花巷藝術村及舊鹿港溪水岸，步行的時間其實都不超過10分鐘，民眾可以漫步在紅磚路的鹿港小鎮，欣賞古建築之美的期間還能停下來品嚐路邊的在地美食。

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▲圖片來源：彰化縣文化局

此次「彰開藝境-2022彰化走讀藝術節」的活動時間自7/2~7/24，其中【走讀藝術節 裝置藝術展】的展區則到8/31都還能觀賞，詳細的活動內容都可至官網查詢。

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▲圖片來源：彰化縣文化局

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