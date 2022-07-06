親水好消暑！「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園全新開放

最近天氣逐漸開始變熱了，如果想要出門走走，感受一下外頭的好天氣，但又不想要頂著烈日、流滿頭大汗，不妨到台中西區走走！除了可以到國立台灣美術館裡面欣賞精采的展覽和作品之外，還能夠到周邊的審計新村和小店逛逛、到特色的咖啡廳坐坐，來場優雅輕鬆的文藝小旅行！

2022-07-04 12:30