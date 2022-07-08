超澎派水果冰！ 台中11間「消暑聖品」懶人包 彩色粉粿剉冰、浮誇系哈密瓜霜淇淋太吸睛

炎炎夏日不是想來點冰涼的剉冰、冰淇淋就是冰棒、涼飲降降溫，這次幫各位饕客們精選台中消暑聖品，從冰品甜湯一路到飲品全都含括在內，滿足大家的需求，今年夏天就跟著這篇懶人包一同前往台中消暑囉！

▲圖片來源：IG@heavenlysweet2015、IG@longing93

台中消暑聖品推薦：





#冰品甜湯：

嘉麥莎手工冰淇淋

純粹綿綿冰

東海何媽媽冰店

老喬冰菓室

好事成霜

地芋添糖

真饌軒綠豆湯





#飲品

羅氏秋水茶

草根豐味綠豆沙牛奶

華得來

芸蒔刻





嘉麥莎手工冰淇淋

【嘉麥莎手工冰淇淋】秉持「回到原味」的理念，一路貫徹純手工製作，嚴選新鮮食材，不添加防腐劑、香精等化學添加物，老闆精心研發火龍果、南瓜、百香果、芒果、鳳梨、桑葚、花豆、紅茶牛奶等風味冰品，不僅美味又不對身體造成負擔，帶給大家既美味又健康的沁涼美味。

▲百香果（圖片來源：嘉麥莎手工冰淇淋）

▲火龍果（圖片來源：嘉麥莎手工冰淇淋）

【嘉麥莎手工冰淇淋】

店家地址：台中市太平區宜昌路221號

店家電話：0422780303

詳細介紹：https://bit.ly/3Ae4snN





純粹綿綿冰

位於大甲的超人氣冰店【純粹綿綿冰】均使用當季新鮮水果純手工製作，不含人工香料色素，且每天提供冰品口味不盡相同，成分單純用料實在，天然好滋味只需銅板價格就能品嘗到，來到大甲旅遊可不能錯過！

▲草莓、芝麻、木瓜綿綿冰（圖片來源：ShareLife）

▲火龍果冰沙（圖片來源：ShareLife）

【純粹綿綿冰】

店家地址：台中市大甲區鎮瀾街160號

店家電話：0920636603

詳細介紹：https://bit.ly/3OE1TPL





東海何媽媽冰店

台中最浮誇的芒果冰就在東海商圈，超人氣的【東海何媽媽冰店】不論是哪個季節，店內總是擠滿前來吃冰的饕客，【東海何媽媽】水果冰用料實在，浮誇又澎派！冬天必吃草莓冰，而夏日當然不能錯過季節限定的芒果冰，再搭配珍珠或布丁一同入口，幸福感直接爆表！想一次吃到兩種水果嗎？店內還有期間限定的芒果草莓冰，不過這款可是運氣好才有機會吃到呢。

▲圖片來源：IG@homama1975

▲圖片來源：IG@homama1975

【東海何媽媽冰店】

店家地址：台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄32號

店家電話：0426328855

(※111/6/20到111/7/24店休)





老喬冰菓室

來自雲林虎尾的台中人氣冰鋪「老喬冰菓室」使用自製冰磚結合當季水果，創作出各式創意又可口的冰品，且店內除了冰品外還有甜湯、糰子等甜品可以享用，今年初從北屯區崇德路上搬到興安路，以嶄新的面貌展現給每位客人，不變的是老闆對冰品的熱誠，搭配以新鮮水果手工製作的醬料、磨米製作湯圓與團子、布丁等配料，就是要以最佳品質呈現給每位顧客。

▲期間限定：草莓妮妮（圖片來源：ShareLife）

▲綜合湯圓搭配桂花湯底（圖片來源：ShareLife）

【老喬冰菓室】

店家地址：臺中市北屯區興安路二段242號

店家電話：0422431933

詳細介紹：https://bit.ly/3N8Ziw5





好事成霜

講到近期台中最火紅的冰品店，就一定要提到以半個哈密瓜製作的浮誇系冰店─好事成霜，視覺感超強的冰品一下子就成為IG打卡熱點，也吸引各大媒體爭相報導。老闆堅持每日到市場採買新鮮水果，所以哈密瓜會有綠肉或紅肉兩種隨機，人氣第一的哈密瓜霜淇淋口味很有層次感，哈密瓜清甜與濃郁的牛奶霜淇淋讓人一再回味，季節限定的草莓霜淇淋與芒果巧克力霜淇淋也是不能錯過的好滋味，來到台中第二市場來點冰品消消暑。

▲圖片來源：IG@longing93

▲圖片來源：IG@mango15016

▲圖片來源：IG@mango15016

【好事成霜】

店家地址：台中市中區三民路二段77號

店家電話：0422215858





地芋添糖

【地芋添糖】有著繽紛色彩的冰品、甜品，餐點上桌十分吸睛！最特別的是從芋圓、地瓜圓、粉粿到彩色珍珠全都是自家手工製作，所有的彩色粉粿、珍珠都源自食材本身的顏色，完全不添加任何人工色素及化學成分，店家對於食材的用心和創意讓人十分讚賞，一碗冰品不只好吃又好看，夏天來一碗真的是最大的享受！

▲圖片來源：IG@heavenlysweet2015

▲圖片來源：IG@heavenlysweet2015

【地芋添糖&包心粉圓專賣】

店家地址：台中市北屯區旅順路二段143號

店家電話：0422258753





真饌軒綠豆湯

夏天講到消暑退火的料理怎能忘記綠豆湯呢？【真饌軒】遵循古法製作綠豆湯，選用比較有口感的毛綠豆，將綠豆煮到口感綿密但不軟爛，綠豆湯本身甜度較低，但綜合了綠豆顆粒的天然甜味，兩者結合後口味很和諧，不會過甜且十分順口，加上粉角為整碗甜湯增添口感，是你夏日消暑退火的必吃的甜品。

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife

【真饌軒綠豆湯-中科店】

店家地址：台中市西屯區西屯路三段159之14號

店家電話：0424653838





【真饌軒綠豆湯-青海店】

店家地址：台中市西屯區青海路一段77號1樓

店家電話：0423151533

詳細介紹：https://bit.ly/3na4Trj





羅氏秋水茶

講到台中最正宗的古早味飲品，就不得不提到【羅氏秋水茶】，店內販賣的秋水茶有小包裝、罐裝還有茶包裝，以健康為本、遵循古法製作，雖然是用中藥材熬煮而成，卻不同於一般中藥喝起來苦澀難嚥，入喉反而帶有著中藥的清香，且有股清甜味，冰鎮過後更是台中人最愛的消暑聖品，是許多台中在地人最難忘的童年回憶，今年夏天可別錯過這令人再三回味的絕品好茶。

▲圖片來源：IG@b20072001

▲圖片來源：羅氏秋水茶

【羅氏秋水茶】

店家地址：台中市東區練武路285號

店家電話：0422127581





草根豐味綠豆沙牛奶

屬於夏日的消暑聖品，不少人會來杯綠豆沙降降火氣，【草根豐味】的綠豆沙跟牛奶比例抓得剛剛好，清爽綿密的綠豆沙搭配香醇濃郁的鮮奶，甜度恰到好處，經典組合受到許多饕客喜愛，而季節限定的愛文芒果鮮奶冰沙也是不能錯過的好味道，使用新鮮芒果肉打出來的冰沙，充分保留了芒果香氣與甜味，令人愛不釋手。

▲綠豆沙牛奶(圖片來源：IG@fengwei)

▲愛文芒果鮮奶冰沙(圖片來源：IG@fengwei)

【草根豐味綠豆沙牛奶-東海商圈總店】

店家地址：台中市龍井區新興路3-1號

店家電話：0426327997





華得來

台中海線最火的手搖飲非【華得來】莫屬，價格親民用料實在的水果茶受到民眾青睞，選用當季最新鮮的水果，開放式的廚房讓你可以清楚看到水果的處理過程，一飲而下喝得安心，期間限定的超人氣芒果綠茶，光芒果果肉就占了半杯以上，拿到飲品不禁直呼太佛心了！配上清爽順口的綠茶，暑氣全消！來到海線遊玩可別錯過【華得來】。

▲芒果綠茶（圖片來源：IG@c123k）

▲芒果綠茶（圖片來源：IG@alefoodlover）

【華得來─清水店】

店家地址：台中市清水區中山路207號

店家電話：0426235552





【華得來─沙鹿店】

店家地址：台中市沙鹿區四平街59號

店家電話：0426631919





芸蒔刻

位於審計新村內的【芸蒔刻】，主打新鮮水果製作的水果茶，店內人氣推薦的香蘋果茶、翠芭果茶、火龍果茶三款茶飲，嚴選高品質的高山茶為基底茶加入榨汁機所榨出來的新鮮果汁，打造各款經典水果茶，讓飲品喝起來既保有茶香與果香，又不會互相搶味，不但清爽回甘，而且無纖維渣，改變大家對水果茶的定義，帶給大家不一樣的茶飲體驗。

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife

【芸蒔刻】

店家地址：台中市西區民生路332號

店家電話：0963679012

詳細介紹：https://bit.ly/3OhtG8C





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