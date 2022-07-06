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在帳篷裡竟然可以泡溫泉！　入住森林營地一泊三食，一卡皮箱就可出發

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：寶寶溫，文章載於《行遍天下》6月號第355期】

清水那方豪華露營區帳篷內有獨立衛浴及溫泉泡湯池，一泊三食，食材豐富多元令人好滿足，真的是一咖皮箱就可以直接出門，園區內還有溜滑梯戲沙池、觀景平台、泡腳池等，快來森林露營區住一晚，好好享受戶外渡假時光。

▲帳篷就在森林之中，被清新的綠意包圍。
▲帳篷就在森林之中，被清新的綠意包圍。

　

露營區就是超大多元遊戲場

露營區位於社頭鄉清水巖，從國道一號接76快速道路過來很方便，沿路路況都還不錯，抵達露營區前有很多間超商，可以先採買些飲料零食，再來辦理check-in。露營區占地總面積有11公頃，規劃有服務中心、停車場、遊憩區、野餐區、活動草坪、森林豪華露營帳篷、活動廣場、美食餐廳等，就算不露營只來園區玩，也可以充實地玩一天。園區內有很多草地空地，讓孩子們跑跳，還有趣味造景、跟圓形三輪車。泡腳池跟冷泉戲水區都開放了，可以帶個泳褲泳裝，來這邊玩玩水。兒童遊憩區有大沙坑、溜滑梯、攀岩斜坡，幾乎所有的孩子都聚集在這邊。登上葉子形狀的觀景台，可以眺望全景，來這邊欣賞夕陽，光影變化非常美。

▲豪華帳篷內的舒適大床，讓你有如入住五星級飯店般。
▲豪華帳篷內的舒適大床，讓你有如入住五星級飯店般。

▲夜晚露營區小徑沿途燈光營造浪漫氣氛。
▲夜晚露營區小徑沿途燈光營造浪漫氣氛。

　

森林中的帳篷一應俱全

營區人員會開接駁車會送房客到入住帳篷，還會介紹所有設備，服務相當貼心。帳篷外都有鞦韆可坐著放空看風景，帳篷內有沙發，冷氣、冰箱，夏天來也不怕熱。帳篷內就能享受溫泉SPA泡湯，獨立的浴缸溫泉泡湯池，泉質為碳酸氫鈉泉，也是俗稱的美人湯，泡完皮膚會滑滑的喔！

▲坐在豪華帳篷露臺的鞦韆吹風，一切都太完美了。
▲坐在豪華帳篷露臺的鞦韆吹風，一切都太完美了。

▲獨立浴缸就在帳篷內，在森林中享受泡湯趣超棒。
▲獨立浴缸就在帳篷內，在森林中享受泡湯趣超棒。

一泊三食從下午茶、晚餐到隔天早餐全包。晚餐在「沐月餐廳」享用，室內外用餐環境都很棒，享受火烤兩吃，無限供應吃到飽。BBQ燒烤區在戶外，有專人幫忙烤不需自己動手，室內有自助吧火鍋，湯底是一半是香茅蔬果一半是藥膳麻辣的鴛鴦鍋。早餐也是在同地方，自助式吃到飽，吃完繼續玩園區，兩天一夜行程充分放電紓壓。

▲玻璃屋內享用下午茶，沉澱心情開始渡假。
▲玻璃屋內享用下午茶，沉澱心情開始渡假。

【體驗活動】

最受歡迎的就是兒童遊戲場，把特色公園搬進露營區，沙坑溜滑梯通通都有，還有環形腳踏車、溫泉泡腳池，喜歡野餐的朋友記得帶野餐墊，營區保留了大草地，可以悠閒地躺著看天空。

【美味料理】

在玻璃屋享用迎賓下午茶，等待專車載你去帳篷。晚餐是火烤兩吃BBQ吃到飽，戶外區有專人燒烤各種食材，到餐廳內品嚐鴛鴦火鍋，自助火鍋吧隨你夾，一路飽到隔天早餐，還要繼續吃下去。免搭帳免動手開伙，這才是渡假的真諦！

　

營區資訊

清水那方豪華露營區

地址：彰化縣社頭鄉山腳路一段268號

網址：www.qinshui.com.tw

電話：04-872-6565（服務時間08:00-15:00）

費用：雙人帳4,600元起、四人帳6,600元起

露營 溫泉 火鍋

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